बम की तरह फटेगा फोन! रातभर लगा रहता है चार्ज पर, उड़ जाएंगे परखच्चे

Mobile Charging Overnight Risk: आजकल ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाकर आराम से सो जाते हैं, ताकि सुबह उठते ही 100% बैटरी मिले. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके स्मार्टफोन की बैटरी की सेहत और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. यह छोटी-सी लापरवाही आपके फोन की उम्र कम कर सकती है और यह जानलेवा हादसे का कारण भी बन सकती है.

रातभर फोन चार्ज पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए?

बैटरी पर लगातार दबाव

हर स्मार्टफोन की बैटरी लिथियम-आयन या लिथियम-पॉलिमर तकनीक पर बनी होती है. जब फोन 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग इन रहता है, तो बैटरी के अंदर एक तरह का ओवरचार्जिंग स्ट्रेस पैदा होता है. इससे उसकी चार्ज साइकल लाइफ घटती है, मतलब बैटरी पहले की तुलना में जल्दी कमजोर होने लगती है और फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है.

ज्यादा गर्मी से बड़ा खतरा

फोन को पूरी रात चार्ज पर छोड़ने से हीट जनरेशन बढ़ती है. लंबे समय तक यह गर्मी न सिर्फ बैटरी को बल्कि फोन के पूरे इंटरनल सर्किट को भी नुकसान पहुंचा सकती है. सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आप सस्ते या लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं. इस गर्मी के कारण आग लगने या ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

पावर फ्लक्चुएशन से मदरबोर्ड को नुकसान

रात के समय अगर बिजली का वोल्टेज अचानक बढ़ता या घटता है तो फोन का चार्जिंग पोर्ट, बैटरी या यहां तक कि मदरबोर्ड भी बिगड़ सकता है. चूंकि आप सोते समय निगरानी नहीं रख सकते, इसलिए यह जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

स्मार्टफोन चार्ज करने का सही तरीका

फोन को हमेशा 100% चार्ज करने की आदत छोड़ दें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोबाइल को 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे सही माना जाता है. इससे बैटरी पर दबाव कम पड़ता है और उसकी लाइफ बढ़ती है. अगर आपको रात में चार्ज करना ही है, तो ऐसे स्मार्ट चार्जिंग फीचर वाले फोन या चार्जर का इस्तेमाल करें जो बैटरी 100% होने पर चार्जिंग अपने आप रोक देते हैं.

इन सावधानियों का ध्यान रखें

- हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का यूज करें.

- फोन को तकिए के नीचे या फिर कंबल के अंदर चार्ज पर न रखें.

- अगर फोन अधिक गर्म हो रहा है, तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें.

- रातभर फोन चार्जिंग में लगाने की आदत को छोड़ दें. हो सके तो दिन में मोबाइल चार्ज करें.