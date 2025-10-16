Advertisement
पता है आपको? इन 5 धांसू तरीकों से बिना चार्जर के भी चार्ज होगा आपका Smartphone, देखते ही देखते फुल होगी बैटरी

Phone Charging Tips: क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब आपके स्मार्टफोन की बैटरी दम तोड़ने वाली हो, लेकिन आपका चार्जर आस-पास न हो? यह समस्या लगभग-लगभग हर मोबाइल यूजर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती. लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है! क्योंकि आपके पास भले ही चार्जर न हो, फिर भी आप अपने फोन को फिर से फुल चार्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:33 AM IST
Phone Charging Tips: क्या आपका फोन बार-बार बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है और चार्जर पास में नहीं होता? चिंता मत कीजिए! अब कुछ आसान और अनोखे ट्रिक्स से आप बिना चार्जर के भी अपने स्मार्टफोन की बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि फोन अगर वायरलेस चार्जिंग वाला न हो तो कैसे बिना चार्जर को फोन चार्ज हो सकता है? लेकिन सच है कि आप बिना चार्जर के भी फोन चार्ज कर सकते हैं. ये 5 तरीके न सिर्फ इमरजेंसी में काम आएंगे बल्कि आपकी मोबाइल लाइफ को भी आसान बना देंगे. आइए जानते हैं कैसे बिना चार्जर के फोन की बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं.

अगर चार्जर घर पर भूल गए हैं या फिर कहीं खो गया है तो ऐसे में आपके पास फोन चार्ज करने के लिए USB पोर्ट सबसे बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है. चाहे आप ऑफिस में हों, किसी कैफे में बैठे हों या किसी ट्रेन में लैपटॉप, कंप्यूटर या कई पब्लिक प्लेस पर USB पोर्ट आसानी से मिल जाते हैं. बस अपनी USB केबल का एक सिरा पोर्ट में और दूसरा अपने फोन में कनेक्ट करना होता है और आपको फोन चार्ज होने लगता है. यह तरीका खासतौर पर तब बहुत ही मददगार साबित होता है जब चार्जर साथ में नहीं होता है.

कार चार्जर
अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या सफर में हैं तो कार चार्जर से भी फोन चार्ज कर सकते हैं. इसे बस अपनी कार के पावर सॉकेट में लगाना होता है और आपको फोन चार्ज होने लगता है. यह तरीका खासकर लंबी ट्रिप में बहुत काम आता है. 

हैंड-क्रैंक चार्जर
उन मौकों पर काम में आते हैं जहां बिजली नहीं होती है. यह चार्जर हाथ से घुमाने पर एनर्जी पैदा करते हैं जो आपके फोन को चार्ज करने में इस्तेमाल होती है. भले ही इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन पावर कट या इमरजेंसी में कनेक्टेड रहने के लिए यह एक भरोसेमंद ऑप्शन है.
इसके लिए बस अपने फोन को हैंड-क्रैंक चार्जर में प्लग कर दें. इसके लिए आपके केबल की जरूरत जरूर पड़ेगी. फिर पावर जनरेट करने के लिए हैंडल को क्रैंक करना शुरू करें. जैसे ही आप क्रैंक करेंगे आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा.

रिवर्स चार्जिंग वाले दूसरे डिवाइस

आज के समय में बहुत से ऐसे मॉडर्न स्मार्टफोन या डिवाइस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट करते हैं. अगर आपके आसपास ऐसा कोई डिवाइस है तो वायरलेस तरीके से चार्ज करने के लिए अपने फोन को उसके पीछे-पीछे रख दें. आपका फोन इससे चार्ज होने लगेगा या अगर केबल हो तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं.

सोलर-पावर्ड चार्जर
अगर आप कहीं बाहर हैं और सूरज तेजी से चमक रहा है, तो सोलर चार्जर आपके फोन को चार्ज करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है. ये डिवाइस सोलर एनर्जी को बिजली में बदलकर आपके मोबाइल को पावर देता है. इसके लिए बस सोलर चार्जर को धूप में रखें और अपने फोन को USB केबल की सहायता से उससे कनेक्ट कर दीजिए. जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी आपका फोन लगातार चार्ज होता रहेगा.

