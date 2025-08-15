आपके फोन की 'डिलीट' बटन भी बचा सकती है लाखों लीटर पानी! जानिए कैसे

Water Saving Tips: अगर आप से कहें कि आपके फोन का डिलीट बटन पानी बर्बाद होने से बचा सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. इन दिनों ब्रिटेन में सूखे का दौर चल रहा है. इसी बीच वहां की सरकार ने नागरिकों से अजीबोगरीब अपील की है. ब्रिटेन सरकार ने लोगों से पुराने फोटो, फाइल्स और ईमेल को डिलीट करने की अपील की है. राने फोटो, फाइल्स और ईमेल से कैसे पानी बचाया जा सकता है, यह सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है. इसके पीछे ब्रिटेन सरकार ने अपना तर्क भी दिया है. ब्रिटेन सरकार के मुताबिर इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को चलाने वाले डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ऐसे में देश को सूखे से बचाने के लिए इसकी भी खपत को भी कम करने की जरूरत है, ऐसा तभी होगा जब लोग अपने मोबाइल में स्टोर किया गया पुराना डेटा डिलीट करेंगे.

ब्रिटेन में सूखा

एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के पांच इलाकों में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित किया गया है, वहीं 6 इलाके ऐसे भी हैं जहां लंबे समय से कम बारिश हो रही है. इस साल अगस्त में भी यहां भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि जुलाई तक का छह महीने का समय 1976 के बाद सबसे सूखा रहा. रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के कारण यहां पानी का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है. इसलिए देश को सूखे से बचाने के लिए सरकार ने पुराने ईमेल फोटो औऱ फाइल डिलीट करने की अपील की है.

फाइल्स डिलीट करने से कैसे बचेगा पानी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेटा सेंटर में ईमेल, फोटो और फाइल्स डिजिटल डेटा स्टोर रहता है. इनको स्टोर करने के लिए बहुत पानी कीजरूरत होती है सर्वर को ठंडा रखने के लिए. एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मेगावाट का छोटा डेटा सेंटर, जो लगभग 1,000 घरों को बिजली दे सकता है, हर साल 2.6 करोड़ लीटर पानी का प्रयोग करता हैइस्तेमाल करता है. साथ ही सेंटरों को चलाने के लिए बिजली बनाने में भी पानी की खपत होती है.

टेक कंपनियां पानी बचाने की कर रही हैं कोशिश

पानी की खपत कम करने के लिए कई टेक कंपनियां मैदान में उतर गई हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर को पानी के नीचे रखने और लिक्विड इमर्शन कूलिंग जैसे प्रयोग शुरू कर दिए हैं. वहीं बात करें गूगल की तो गूगल ने अपने जॉर्जिया के डगलस काउंटी सेंटर में रिसाइकल्ड पानी का प्रयोग शुरू कर दिया है और 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने का लक्ष्य रखा है.