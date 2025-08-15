आपके फोन की 'डिलीट' बटन भी बचा सकती है लाखों लीटर पानी! जानिए कैसे
Advertisement
trendingNow12881731
Hindi Newsटेक

आपके फोन की 'डिलीट' बटन भी बचा सकती है लाखों लीटर पानी! जानिए कैसे

पानी के बिना जीवन संभव नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके छोटे-छोटे डिजिटल फैसले भी पानी की बचत में बड़ा योगदान कर सकते हैं? जी हां, आपके फोन की डिलीट बटन वास्तव में लाखों लीटर पानी बचा सकती है. आइए जानते हैं कैसे

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपके फोन की 'डिलीट' बटन भी बचा सकती है लाखों लीटर पानी! जानिए कैसे

Water Saving Tips: अगर आप से कहें कि आपके फोन का डिलीट बटन पानी बर्बाद होने से बचा सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. इन दिनों ब्रिटेन में सूखे का दौर चल रहा है. इसी बीच वहां की सरकार ने नागरिकों से अजीबोगरीब अपील की है. ब्रिटेन सरकार ने लोगों से पुराने फोटो, फाइल्स और ईमेल को डिलीट करने की अपील की है. राने फोटो, फाइल्स और ईमेल से कैसे पानी बचाया जा सकता है, यह सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा है. इसके पीछे ब्रिटेन सरकार ने अपना तर्क भी दिया है. ब्रिटेन सरकार के मुताबिर इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को चलाने वाले डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ऐसे में देश को सूखे से बचाने के लिए इसकी भी खपत को भी कम करने की जरूरत है, ऐसा तभी होगा जब लोग अपने मोबाइल में स्टोर किया गया पुराना डेटा डिलीट करेंगे.

ब्रिटेन में सूखा
एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के पांच इलाकों में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित किया गया है, वहीं 6 इलाके ऐसे भी हैं जहां लंबे समय से कम बारिश हो रही है. इस साल अगस्त में भी यहां भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि जुलाई तक का छह महीने का समय 1976 के बाद सबसे सूखा रहा. रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के कारण यहां पानी का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है. इसलिए देश को सूखे से बचाने के लिए सरकार ने पुराने ईमेल फोटो औऱ फाइल डिलीट करने की अपील की है.

फाइल्स डिलीट करने से कैसे बचेगा पानी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेटा सेंटर में ईमेल, फोटो और फाइल्स डिजिटल डेटा स्टोर रहता है. इनको स्टोर करने के लिए बहुत पानी कीजरूरत होती है सर्वर को ठंडा रखने के लिए. एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मेगावाट का छोटा डेटा सेंटर, जो लगभग 1,000 घरों को बिजली दे सकता है, हर साल 2.6 करोड़ लीटर पानी का प्रयोग करता हैइस्तेमाल करता है. साथ ही सेंटरों को चलाने के लिए बिजली बनाने में भी पानी की खपत होती है.

टेक कंपनियां पानी बचाने की कर रही हैं कोशिश
पानी की खपत कम करने के लिए कई टेक कंपनियां मैदान में उतर गई हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर को पानी के नीचे रखने और लिक्विड इमर्शन कूलिंग जैसे प्रयोग शुरू कर दिए हैं. वहीं बात करें गूगल की तो गूगल ने अपने जॉर्जिया के डगलस काउंटी सेंटर में रिसाइकल्ड पानी का प्रयोग शुरू कर दिया है और 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने का लक्ष्य रखा है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

TAGS

Water Saving TipsBritain Government

Trending news

भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
;