Emergency Alert Stop: क्या आपका फोन भी पिछले कुछ दिनों में अचानक अजीब सी बीप की आवाज के साथ एक इमरजेंसी मैसेज फ्लैश हुआ था? अगर हां, तो ऐसे सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है. दरअसल सरकार ने किसी भी इमरजेंसी में लोगों के पास अलर्ट भेजने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया था, जो पूरी तरह सफल हुआ. लेकिन अब अचानक सरकार ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के कारण इस सेवा को अभी होल्ड पर रखा गया है. हालांकि, सरकार ने इसके बंद होने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है.