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PM के फोन पर आधी रात को बजा 'डरावना' सायरन, घबराकर सरकार ने तुरंत बंद की यह सरकारी सर्विस!

Cell Broadcast Alert System Stop: देश में मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आधी रात को हुए टेस्ट सायरन के बाद सरकार ने सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार तकनीकी खामियों के चलते सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:44 AM IST
PM के फोन पर आधी रात को बजा 'डरावना' सायरन, घबराकर सरकार ने तुरंत बंद की यह सरकारी सर्विस!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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