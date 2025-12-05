GPS ऑफ होने के बाद भी आपका 'पीछा' करता है Google! बचने का सीक्रेट तरीका जान लीजिए, नहीं तो...

Location Tracking Without GPS: क्या आप भी नहीं चाहते कि आपकी हर मूवमेंट ट्रैक हो? लोकेशन को ट्रैक होने से बचाने के लिए बहुत से लोग अपने फोन में GPS फीचर को बंद कर देते हैं. लेकिन क्या आपको लगता है कि GPS ऑफ कर देने से पूरी तरह से लोकेशन छुप जाती है? हम में से बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि GPS ऑफ कर देने से हमारी लोकेशन सेफ हो जाती है। लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह विपरीत है क्योंकि गूगल केवल GPS पर ही निर्भर नहीं रहता है.

आप फोन में जितने भी ऐप्स, नेटवर्क और सेंसर इस्तेमाल करते हैं वे सभी आपकी लोकेशन का संकेत इंटरनेट पर देते रहते हैं। यानी GPS बंद होने के बाद भी आपकी लोकेशन ट्रैक होना पूरी तरह बंद नहीं होता। यही कारण है कि यह जानना बहुत जरूरीहै कि आखिर कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे गूगल आपकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है और उससे कैसे बचा जा सकता है.

इस तरह मिलती है जानकारी

गूगल को आपकी लोकेशन का बड़ा संकेत मिलता है WiFi और Bluetooth से। भले ही आप इनका इस्तेमाल न कर रहे हों लेकिन आपका स्मार्टफोन आसपास मौजूद WiFi नेटवर्क और Bluetooth डिवाइस को स्कैन करता रहता है। गूगल के पास दुनिया भर के लाखों WiFi राउटर्स और ब्लूटूथ बीकन्स का एक बड़ा डेटा होता है। जैसे ही आपका फोन इन सिग्नल्स को पकड़ता है गूगल उस डेटा से यह अंदाजा लगा लेता है कि आप किस इलाके में हैं। यानी बिना GPS के भी ये दोनों फीचर आपकी लोकेशन बताने का मजबूत जरिया बन जाते हैं।

मोबाइल टावर भी बताता है पता

मोबाइल टावर भी आपकी लोकेशन ट्रैकिंग में भूमिका निभाते हैं। फोन नेटवर्क में बने रहने के लिए आपका मोबाइल आसपास लगे टावरों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है. जब ये सिग्नल टावर तक पहुंचते और वापस आते हैं तो उनके बीच लगने वाला समय गूगल को यह समझने में सहायता करता है कि आप किस टावर से कितनी दूरी पर हैं। तीन-चार टावरों से मिले इस प्रकार के डेटा को मिलाकर आपकी लोकेशन का काफी सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

IP एड्रेस से भी मिलती है जानकारी

आपका IP एड्रेस भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस को एक IP एड्रेस मिलता है. यह आमतौर पर आपके शहर या आसपास के इलाके की जानकारी देता है. यह हमेशा बिल्कुल सटीक नहीं होता, लेकिन जब इसे बाकी संकेतों के साथ मिलाया जाता है तो लोकेशन का अंदाजा ज्यादा सही मिल जाता है.

फोन का IP एड्रेस भी आपकी लोकेशन ट्रैक करने का बड़ा सुराग होता है। इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आपके डिवाइस को एक IP एड्रेस मिल जाता है जो आमतौर पर आपके शहर, एरिया या नेटवर्क लोकेशन का मोटा अनुमान बताता है। यह तरीका बहुत ज्यादा सटीक तो नहीं होता है लेकिन गूगल इसे WiFi, Bluetooth और मोबाइल टावर जैसी दूसरी जानकारी के साथ कनेक्ट कर देता है तो लोकेशन का अनुमान काफी हद तक सही लगाया जा सकता है.

लोकेशन ट्रैक से बचने के लिए क्या करें?

इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने Google अकाउंट में जाकर Location History को ऑफ कर दें। इससे फायदा यह होगा कि आपके घूमने-फिरने की जानकारी समय के साथ गूगल के पास नहीं पहुंचेगी. वहीं आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो Google Location Accuracy भी ऑफ कर सकते हैं। यह फीचर बंद करने से गूगल आपके फोन के WiFi, Bluetooth और सेंसर की सहायता से भी आपकी सटीक लोकेशन पता नहीं लगा पाएगा खासकर तब जब GPS ऑफ किए हों।

इसके साथ ही अपने फोन में मौजूद ऐप्स की लोकेशन परमिशन भी चेक करें. मौसम, सोशल मीडिया या फिटनेस वाले ऐप्स भी बिना ध्यान दिए आपकी लोकेशन का यूज कर रहे होंते हैं. इसलिए इससे बचने के लिए भी इनकी परमिशन को भी Only while using the app पर सेट करना चाहिए.

Google को आपकी लोकेशन मिलने से खतरे भी जान लीजिए

अगर लोकेशन ऑन है, तो Google आपकी हर मूवमेंट जैसे कहां गए, कितनी देर रुके, किस समय पहुंचे सबकुछ रिकॉर्ड कर सकता है।

Google आपकी लोकेशन के आधार पर एड दिखाता है।

अगर कभी Google का डेटा लीक हो जाए या आपका अकाउंट हैक हो जाए, तो आपकी पूरी लोकेशन हिस्ट्री किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग सकती है।

अगर आप किसी को अपने Google अकाउंट की एक्सेस दे देते हैं या गलती से आपका अकाउंट लॉग इन रह जाता है वे आप अब कहां हैं, कहां जा रहे हैं सबकुछ ट्रैक कर सकते हैं.

