₹61 के रिचार्ज में ₹25,000 का फोन इंश्योरेंस! खो गया फोन तो मिलेगा सीधा पैसा, इस कंपनी ने शुरू की सर्विस

Vi 61 Recharge Plan: अगर आपका स्मार्टफोन कहीं खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो जेब पर पड़ने वाला असर किसी बड़े झटके से कम नहीं होता! लेकिन अब परेशान होने वाली बात नहीं है. इस परेशानी से राहत देने के लिए एक अनोखी स्कीम आ गई है. मात्र ₹61 के छोटे से रिचार्ज पर कंपनी फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में ₹25,000 तक का सीधा फायदा देने का दावा कर रही है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 13, 2025, 01:19 PM IST
Vi Insurance Recharge Plan: आज के समय में जब मोबाइफ फोन सिर्फ कॉल करने का जरिया बल्कि यूजर्स पहचान बन चुका है. प्राइवेट डेटा हो या फिर ऑफिस का जरूरी काम सब कुछ मोबाइल फोन में होता ही है. ऐसे में अगर आपको फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो न सिर्फ परेशानी बढ़ती है बल्कि हजारों रुपये का सीधा नुकसान भी उठाना पड़ता है. इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए अब कंपनियां इंश्योरेंस देने भी शुरू कर दी हैं. मात्र ₹61 से शुरू होने वाले स्पेशल प्लान में अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो आपको ₹25,000 तक का रिफंड मिल सकता है. क्या है ये प्लान, कैसे करता है काम और किन शर्तों पर मिलेगा पैसा आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल

इस इंश्योरेंस की शुरुआत प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर Vodafone Idea यानी Vi ने भारत में अपने यूजर्स के लिए 3 शानदार डेटा प्लान लॉन्च कर दिए हैं. इन प्लान्स की कीमत मात्र 61 रुपये से शुरू होती है जो 201 रुपये और 251 रुपये का भी प्लान है. Vi का यह प्लान और भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस प्लान में यूजर्स को फोन इंश्योरेंस भी मिलता है. Vi के इन रीचार्ज में यूजर्स को पूरे साल भर यानी 365 दिन के लिए 25,000 रुपये तक का हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है. कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को 4G डेटा मिलता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें रिचार्ज करने के लिए यूजर के पास पहले से एक एक्टिव बेस प्लान होना ही चाहिए.  Vi के ये प्लान सिर्फ डेटा पैक हैं. 

Vi का 201 रुपये वाला प्लान
Vi के 201 रुपये का डेटा प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को 10GB डेटा 4G मिलता है. इस रिचार्ज की सबसे खास बात यह है कि फोन खो जाने पर यूजर्स को 25,000 रुपये तक का हैंडसेट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जिसकी वैलिडिटी 180 दिनों यानी लगभग 6 महीने की है. 

Vi का 251 रुपये वाला प्लान
Vi का 251 रुपये वाला डेटा प्लान करीब करीब 201 रुपये वाले प्लान के जैसे ही है. इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 10GB डेटा मिलता है जो 4G होता है. इसके अलावा अगर फोन गुम हो जाता है तो कंपनी की ओर से 25,000 रुपये तक का हैंडसेट इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है. इस प्लान में बस यूजर्स को पूरे साल भर यानी 365 दिन के लिए इंश्योरेंस कवरेज मिलता है.

Vi का 61 रुपये वाला प्लान
Vi अपने यूजर्स को 61 रुपये का एक डेटा रीचार्ज पैक ऑफर कर रही है. इस प्लान में 15 दिनों की वैलिडिटी के साथ कुल 2GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि इस रिचार्ज के साथ यूजर्स को उनके मोबाइल फोन पर 25,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है. हालांकि इस रीचार्ज पैक के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस मात्र 30 दिनों के लिए ही मान्य होता है.

ये भी पढे़ंः संकट की घड़ी में आखिर कैसे सेकेंडों में बंद हो जाता है Internet, ये पॉवर किसके हाथ?

इस बात का रखें ध्यान
Vi के अनुसार हैंडसेट की रियल प्राइज जानने के लिए ग्राहकों को इंश्योरेंस पार्टनर की ओर से मिलने वाले SMS के 48 घंटे के अन्दर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि रिफंड तभी दिया जाएगा जब हैंडसेट ABHICL की शर्तों के तहत इंश्योरेंस के लिए योग्य पाया जाएगा.

ये भी पढे़ंः क्या सच में 2500 साल पहले बन गया था दुनिया का पहला AI रोबोट? नाम और रहस्य जानकर...

