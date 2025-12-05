Advertisement
आपका भी डेटा हुआ लीक? इस वेबसाइट ने उड़ा दी करोड़ों यूजर्स की नींद! फोन नंबर डालते ही सामने आ रहा पूरा ब्यौरा

Indian Users Data Leaked: देश में साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को खतरे में डाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक फोन नंबर के जरिए लोगों की प्राइवेट जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल और लोकेशन कुछ ही सेकंड में सामने आ जा रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:53 AM IST
आपका भी डेटा हुआ लीक? इस वेबसाइट ने उड़ा दी करोड़ों यूजर्स की नींद! फोन नंबर डालते ही सामने आ रहा पूरा ब्यौरा

Indian Users Data Leaked: हर दिन तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम अब एक और नई और खतरनाक रूप ले चुके हैं. अब सिर्फ किसी सोशल मीडिया अकाउंट या ई-मेल आईडी ही नहीं बल्कि एक नार्मल फोन नंबर के जरिए भी आपकी प्राइवेट लाइफ तक पहुंचा जा सकता है. हाल ही में एक ऐसी वेबसाइट सामने आई है जिसका नाम ProxyEarth है. इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म भारतीयों के लोकेशन डेटा से लेकर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक लगभग सब कुछ मात्र कुछ ही मिनटों में बता देता है. यह मामला न सिर्फ डेटा प्राइवेसी से जुड़े सवाल खड़ा करता है बल्कि भारत की टेलीकॉम सुरक्षा व्यवस्था में गहरे सेंध की ओर इशारा भी करता है.

एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ProxyEarth नाम की वेबसाइट से भारत के करोड़ों यूजर्स का डेटा खतरे में आ गया है. इस वेबसाइट में फोन नंबर डालते ही टेलीकॉम से जुड़ी सारी जानकारियां सामने आ जा रही है. सबसे चिंता की बात तो यह है कि कई बार यह वेबसाइट टेलीकॉम टावरों से ट्रांगुलेशन डेटा लेकर यूजर की लाइव लोकेशन तक बता देती है. यानी कि इससे किसी की भी रियल टाइम लोकेशन को भी ट्रैक किया जा सकता है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वेबसाइट को बनाने वाले शख्स का नाम राकेश है, जो खुद को प्रोग्रामर और वीडियो एडिटर बताता है. राकेश का दावा है कि इस वेबसाइट पर इस्तेमाल किया गया डेटा पहले से ही इंटरनेट पर लीक हो चुका था. वह सिर्फ इसे केवल ट्रैफिक लाने और अपने अन्य प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया.

क्या-क्या जानकारी आ रही सामने
वेबसाइट पर बस एक फोन नंबर लिखते ही यूजर की ये जानकारी तुरंत सामने आती है-

पूरा नाम

पिता का नाम

पता

दूसरा फोन नंबर

ईमेल आईडी

ये भी पढ़ेंः Warning: अगर Chrome में किए हैं ये काम तो तुरंत हटा दें! 40 लाख यूजर्स की हुई जासूसी

कहां से मिला डेटा?
यह डेटा उन टेलीकॉम रिकॉर्ड्स से लिया गया है जो हम सभी ने SIM कार्ड खरीदते समय टेलीकॉम कंपनियों को दिए थे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह लीक सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं बल्कि बड़े वित्तीय घोटालों का भी कारण बन सकता है. नाम, पता और ईमेल जैसी जानकारियां स्कैमर्स के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है. किसी की पहचान चुराकर फर्जी लेन-देन करना आसान हो जाएगा. चौंकाने वाली बात यह भी है कि अभी भी ProxyEarth नाम की वेबसाइट बिना किसी रोक-टोक के इंटरनेट पर रन कर रही है.   

ये भी पढ़ेंः अब 5 साल खराब नहीं होगा फिल्टर, Dyson ने मार्केट में उतारा कमाल का Purifier, कीमत..

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Indian Users Data LeakedCyber Crime indiaLive Location Tracking

