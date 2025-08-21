अब हैकर्स का नहीं चलेगा खेल! ये 5 टिप्स बना देंगे आपका फोन सिक्योर

Phone Safety Tips: आज के समय में लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन होता ही है. स्मार्टफोन का यूज हम कॉल से लेकर पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर सोशल मीडिया के लिए जमकर करते हैं. ऐसे में हमारे फोन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है. अगर ये चीजें गलती से भी किसी हैकर्स के हाथ लग लगयी तो बड़ी मुसीबत हो सकती है. क्योंकि जरा-सी लापरवाही आपको साइबर ठगी या डेटा चोरी का शिकार बना सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन और उसमें मौजूद पर्सनल जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे, तो कुछ आसान टिप्स को जरूर अपनाएं. आइए जानते हैं वो 5 टिप्स जो आपके फोन को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे.

अक्सर लोग पासवर्ड भूल जाने के डर से उन्हें सीधे फोन में ही सेव कर लेते हैं लेकिन यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. अगर कभी आपका फोन चोरी हो जाए या हैक हो जाए तो आपके सभी अकाउंट्स का एक्सेस गलत हाथों में जा सकता है. इसलिए फोन में पासवर्ड सेव करने से बचें. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने सारे पासवर्ड आखिर याद कैसे रखें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, जो आपके पासवर्ड्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर और मैनेज करता है.



इसके साथ ही अपने फोन में थर्ड पार्टी ऐप्स कभी इंस्टॉल न करें. इसका कारण है कि ये आपके स्मार्टफोन में वायरस या मैलवेयर डाल सकते हैं. ऐसे ऐप्स की वजह से आपका फोन हैक भी हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस भी धीमी पड़ सकती है. इसलिए हमेशा ऐप्स सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या भरोसेमंद सोर्स से ही डाउनलोड करें. साथ ही इंस्टॉल करने से पहले उस ऐप का रिव्यू और रेटिंग जरूर चेक करें ताकि किसी भी तरह का रिस्क न रहे.



अपने स्मार्टफोन को Root करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके फोन की सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है. रूट करने के बाद आपका फोन हैकर्स के लिए एक खुले दरवाजे जैसा हो जाता है, जहां से वे आसानी से आपका डेटा चुरा सकते हैं. कई लोगों को गलतफहमी होती है कि रूट करने से फोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन सच यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता.

अक्सर हम बिना सोचे-समझे किसी भी ऐप को permissions allow कर देते हैं. यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है. कई ऐप्स ऐसी परमिशन मांगते हैं जिनकी उन्हें असल में जरूरत ही नहीं होती. ऐसे में आपको हर बार ध्यान रखना चाहिए कि ऐप जो परमिशन मांग रहा है, क्या वाकई उसे उसकी जरूरत है या नहीं. इसलिए allow करने से पहले अच्छे से चेक करें.

अगर आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो VPN का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर तरीका है. iOS में सिक्योरिटी सिस्टम पहले से ही मजबूत होता है, लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स को सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए VPN का यूज करना चाहिए. इस बात का भी ध्यान रखें कि इंटरनेट पर आपको कई तरह के VPN मिल जाएंगे, लेकिन हर VPN भरोसेमंद नहीं होता. गलत या फ्री VPN का यूज करने से आपका फोन और ज्यादा खतरे में पड़ सकता है. इसलिए हमेशा किसी भरोसेमंद और अच्छे VPN सर्विस का ही इस्तेमाल करें.

