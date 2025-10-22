टेंशन खत्म! फोन चोरी होते ही चोर की फोटो खींचकर भेजेगा आपका स्मार्टफोन, बस तुरंत कर लीजिए ये छोटा सा काम

Lost Phone Tracker: स्मार्टफोन खोना या चोरी होना हर किसी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द होता है. एक तो महंगा डिवाइस चला जाता है ऊपर से डिवाइस में मौजूद प्राइवेट डेटा की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है. अक्सर नार्मल ट्रैकिंग तरीके उतना असरदार नहीं होते हैं क्योंकि फोन चुराने वाले तुरंत SIM कार्ड निकाल देते हैं या फोन को वाइप कर देते हैं. लेकिन अब आपको अपनी टेंशन खत्म करने की जरूरत है! टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा स्मार्ट हैक सामने आया है जो आपके खोए हुए फोन को सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस से कहीं ज्यादा बल्कि एक चोर पकड़ने वाले कैमरे में बदल देगा. जी हां आपने सही सुना! आपका चोरी हुआ मोबाइल अब खुद चोर की पहचान करेगा और आपकी उसकी इमेज भेज देगा. आइए जानते हैं कैसे और समझते हैं पूरा प्रोसेस.

समझ लीजिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

अगर आप चाहते हैं कि आपको फोन चोरी होने के बाद आपको पास चोरी की फोटो भेजे तो आपको अपने डिवाइस में कुछ ऐप डाउनलोड करना होगा. अगर आप Android यूजर्स हैं तो आप Bitdefender, Prey या Cerberus जैसे ऐप चुन सकते हैं. वहीं अगर आप iPhone यूजर्स हैं तो Find My iPhone चुन सकते हैं. सभी ऐप्स को ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं.

जरूरी परमिशन दें और सेटअप पूरा करें

ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें बताई गई सभी सेटिंग्स पूरा करें. कैमरा, लोकेशन, स्टोरेज और माइक्रोफोन की परमिशन दें जिससे थीफ सेल्फी और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर सके.

Thief Selfie फीचर को कर लें ऑन

इसके बाद ऐप की सेटिंग्स में जाकर थीफ सेल्फी फीचर को ऑन कर लें जिससे कोई गलत पासवर्ड डाले या SIM बदले फोन खुद ही उसकी फोटो खिंच जाए और आपके ईमेल या क्लाउड में सेव हो जाए.

एक बार टेस्ट करके देखें

इस फीचर को ऑन करने के बाद ऐप का टेस्ट मोड चालू करके चेक करें कि सेल्फी क्लिक हो रही है या नहीं लोकेशन ट्रैक हो रही है या नहीं.

फोन खोने पर क्या करें

अगर आपका फोन कभी भी खो जाता है और आप इस फीचर को ऑन किए रहते हैं तो दूसरे डिवाइस से ऐप के वेब पैनल या मोबाइल ऐप में लॉग इन कर लें. वहां से फोन की लोकेशन देख सकते हैं उसे लॉक कर सकते हैं, अलार्म बजा सकते हैं या डेटा डिलीट कर सकते हैं.

नोट कर लें ये बातें

ये ऐप्स आपके फोन को एक्सेस कर सकते हैं इसलिए सिर्फ भरोसेमंद और पॉपुलर ऐप्स ही डाउनलोड करें

कुछ फीचर्स कानून के दायरे में न हों इसलिए अपने देश की प्राइवेसी और साइबर लॉ का पालन करें.

iPhone यूजर्स के लिए Apple का Find My फीचर ज्यदा सेफ माना जाता है, आप चाहें तो उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं.



इस तरह आप अपने डिवाइस को सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि एक सेफ्टी कैमरे में भी बदल सकते हैं. जरूरी है कि आप समय रहते ऐप इंस्टॉल करें और सारी सेटिंग्स सही से करें. जिससे जरूरत पड़ने पर ये तकनीक आपका साथ दे सके.

