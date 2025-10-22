Advertisement
trendingNow12971035
Hindi Newsटेक

टेंशन खत्म! फोन चोरी होते ही चोर की फोटो खींचकर भेजेगा आपका स्मार्टफोन, बस तुरंत कर लीजिए ये छोटा सा काम

Lost Phone Tracker: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. अगर आपका फोन कभी चोरी हो जाए तो वह खुद ही चोर की फोटो लेकर आपको भेज सकता है वो भी चुपचाप. इसके लिए आपको बस एक बार एक आसान‑सी सेटिंग या थर्ड‑पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना होगा. जिसकी सहायता से न सिर्फ चोर की पहचान हो सकेगी बल्कि फोन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेंशन खत्म! फोन चोरी होते ही चोर की फोटो खींचकर भेजेगा आपका स्मार्टफोन, बस तुरंत कर लीजिए ये छोटा सा काम

Lost Phone Tracker: स्मार्टफोन खोना या चोरी होना हर किसी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द होता है. एक तो महंगा डिवाइस चला जाता है ऊपर से डिवाइस में मौजूद प्राइवेट डेटा की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है. अक्सर नार्मल ट्रैकिंग तरीके उतना असरदार नहीं होते हैं क्योंकि फोन चुराने वाले तुरंत SIM कार्ड निकाल देते हैं या फोन को वाइप कर देते हैं. लेकिन अब आपको अपनी टेंशन खत्म करने की जरूरत है! टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा स्मार्ट हैक सामने आया है जो आपके खोए हुए फोन को सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस से कहीं ज्यादा बल्कि एक चोर पकड़ने वाले कैमरे में बदल देगा. जी हां आपने सही सुना! आपका चोरी हुआ मोबाइल अब खुद चोर की पहचान करेगा और आपकी उसकी इमेज भेज देगा. आइए जानते हैं कैसे और समझते हैं पूरा प्रोसेस.

समझ लीजिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

अगर आप चाहते हैं कि आपको फोन चोरी होने के बाद आपको पास चोरी की फोटो भेजे तो आपको अपने डिवाइस में कुछ ऐप डाउनलोड करना होगा. अगर आप Android यूजर्स  हैं तो आप Bitdefender, Prey या Cerberus जैसे ऐप चुन सकते हैं. वहीं अगर आप iPhone यूजर्स हैं तो Find My iPhone चुन सकते हैं. सभी ऐप्स को ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरी परमिशन दें और सेटअप पूरा करें 
ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें बताई गई सभी सेटिंग्स पूरा करें. कैमरा, लोकेशन, स्टोरेज और माइक्रोफोन की परमिशन दें जिससे थीफ सेल्फी और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर सके.

 Thief Selfie फीचर को कर लें ऑन
इसके बाद ऐप की सेटिंग्स में जाकर थीफ सेल्फी फीचर को ऑन कर लें जिससे कोई गलत पासवर्ड डाले या SIM बदले फोन खुद ही उसकी फोटो खिंच जाए और आपके ईमेल या क्लाउड में सेव हो जाए.

एक बार टेस्ट करके देखें 
इस फीचर को ऑन करने के बाद ऐप का टेस्ट मोड चालू करके चेक करें कि सेल्फी क्लिक हो रही है या नहीं लोकेशन ट्रैक हो रही है या नहीं.

 फोन खोने पर क्या करें 
अगर आपका फोन कभी भी खो जाता है और आप इस फीचर को ऑन किए रहते हैं तो दूसरे डिवाइस से ऐप के वेब पैनल या मोबाइल ऐप में लॉग इन कर लें. वहां से फोन की लोकेशन देख सकते हैं उसे लॉक कर सकते हैं, अलार्म बजा सकते हैं या डेटा डिलीट कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः अब ज्यादा लगेगा पैसा! इस कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान की घटा दी वैलिडिटी

नोट कर लें ये बातें
 ये ऐप्स आपके फोन को एक्सेस कर सकते हैं इसलिए सिर्फ भरोसेमंद और पॉपुलर ऐप्स ही डाउनलोड करें
 कुछ फीचर्स कानून के दायरे में न हों इसलिए अपने देश की प्राइवेसी और साइबर लॉ का पालन करें.
 iPhone यूजर्स के लिए Apple का Find My फीचर ज्यदा सेफ माना जाता है, आप चाहें तो उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं.
 
इस तरह आप अपने डिवाइस को सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि एक सेफ्टी कैमरे में भी बदल सकते हैं. जरूरी है कि आप समय रहते ऐप इंस्टॉल करें और सारी सेटिंग्स सही से करें. जिससे जरूरत पड़ने पर ये तकनीक आपका साथ दे सके.

ये भी पढे़ंः अमेरिका-भारत में धड़ल्ले से चल रहा eSIM, फिर चीन क्यों कर रहा है परहेज?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

lost phone trackerThief SelfieAnti-Theft App

Trending news

महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला