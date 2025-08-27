चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम
चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम

सोचिए, आपका फोन अचानक गायब हो गया. पहले तो दिल धड़कने लगता है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है कि मेरा फोन कहां गया? लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा. सही समय पर उठाए गए छोटे कदम ही इसे वापस पाने में मदद कर सकते हैं. फोन चोरी होते ही अगर आप तुरंत एक काम करते हैं तो न सिर्फ आपका फोन आपको जल्दी मिल सकता है, बल्कि उसमें रखी सभी निजी जानकारियां भी सुरक्षित रह सकती हैं. आइए जानते हैं..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:26 PM IST
चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम

Lost Smartphone Security: आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसमें हमारे निजी डेटा, बैंक ऐप्स, फोटो और सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी जानकारियां होती हैं. लेकिन अगर यह फोन चोरी हो जाए तो इन सभी जानकारियों का गलत हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है और परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन जब फोन चोरी होता है तो लोग तुरंत घबरा जाते हैं. ऐसे में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाने की जरूरत होती है, जिससे फोन पाने की संभावना बढ़ सकती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि फोन चोरी होते ही सबसे पहले कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे नुकसान कम से कम हो और फोन मिलने की संभावना बढ़ जाए.

फोन चोरी होने या खोने पर अक्सर लोग डर और बहुत घबरा जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि सबसे पहले क्याकरना चाहिए और क्या नहीं. अपने डिवाइस को ट्रैक करने और खोजने की बाकी कोशिशों से पहले आपको इसे सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए पोर्टल संचार साथी पर जाकर रजिस्टर करना चाहिए. ऐसा करने पर उसके मिलने के चांस और बढ़ जाते हैं और कोई भी उसका गलत यूज नहीं कर सकता.

सरकार के संचार साथी पोर्टल को इस तरह बनाया गया है कि यूजर्स के खोए हुए डिवाइसेज का गलत यूज होने से रोका जा सके. इसमें खास Central Equipment Identity Register मौजूद है, जो हर मोबाइल के यूनिक IMEI नंबर की सहायता से काम करता है. ऐसे में किसी फोन को रजिस्टर कर उसे ब्लॉक और अनब्लॉक आसानी से किया जा सकता है. IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट होने पर जैसे ही फोन फिर से एक्टिव होता है तो उसका तुरंत अलर्ट ऑपरेटर के पास आ जाता है और फोन को ट्रैक करना आसान हो जाता है.

 ये भी पढ़ेंः  Google का नया नियम, अब Android यूजर्स को ऐप्स डाउनलोड करने से पहले करनी होगी यह चेकिंग

इस तरह करें अपने खोया हुआ डिवाइस रजिस्टर

इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में www.sancharsaathi.gov.in सर्च करें.

यहां आपको CEIR – Block Stolen/Lost Mobile का ऑप्शन दिखाई देगा. अब इस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक फॉर्म ऑपन होगा, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, फोन का IMEI नंबर और डिवाइस से जुड़ी दूसरी जानकारियां होगी.

यहां FIR कॉपी या शिकायत की जानकारी अपलोड कर देने होगी.

सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट कर दें.

जैसे ही आपकी रिपोर्ट रजिस्टर होगी तुरंत आपको फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा. यानी कोई भी व्यक्ति उस फोन को किसी और सिम कार्ड के साथ यूज नहीं कर पाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका फोन वापस मिल जाता है तो आप इसी पोर्टल पर जाकर Unblock Found Mobile का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. यहां अपनी रिपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करने की भी सुविधा दी गई है.

