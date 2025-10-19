Advertisement
फोन चार्ज होने में लग जाते हैं घंटों? ये 'सीक्रेट' बटन दबाते ही राकेट बन जाएगी चार्जिंग स्पीड! सिर्फ 1% लोगों को ही है पता

Phone Charging Speed Hack: अगर आपका फोन चार्ज होने में बहुत समय ले रहा है और आप इसे जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो एक छोटा सा सीक्रेट बटन आपकी मदद कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बटन को दबाते ही आपके फोन की चार्जिंग स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ सकती है. लेकिन इसके बारे में सिर्फ1% लोग ही जानते हैं!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:23 PM IST
Phone Charging Hack: अगर आपका फोन चार्ज होने में घंटों लग जाता है और आप भी सोचते हैं कि इसे कैसे तेज किया जाए तो आपकी परेशानी का हल मिल गया है. इस समस्या का हल आपके फोन में ही छिपा हुआ है. एक छोटा सा ‘सीक्रेट’ बटन आपकी मदद कर सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बटन को दबाते ही आपके फोन की चार्जिंग स्पीड रॉकेट की तरह तेज हो जाएगी. कमाल की बात है कि इस ट्रिक के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. आइए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में विस्तार से.
 
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. लेकिन अक्सर ही हर किसी को एक ही समस्या आती है बैटरी जल्दी खत्म होने की और चार्जिंग में ज्यादा समय लगना. ऐसे में कई लोग एक आसान तरीका अपनाते हैं, चार्जिंग के दौरान Airplane Mode ऑन कर देते हैं. Airplane Mode जिसे Flight Mode भी कहा जाता है, आपके फोन का एक ऐसा फीचर है जो सभी वायरलेस कनेक्शन्स को अस्थायी रूप से बंद कर देता है. इसका मतलब है कि जब यह ऑन होता है तो मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi, Bluetooth, NFC और GPS जैसी सभी सर्विस बंद हो जाती हैं. इससे फोन की बैटरी कुछ हद तक बचती है और चार्जिंग प्रोसेस भी तेज हो जाता है.

क्या Airplane Mode से फोन जल्दी चार्ज होता है? 
जानकारों के अनुसार Airplane Mode ऑन करने से आपका फोन थोड़ा तेजी से चार्ज हो सकता है. इसका कारण यह है कि इस मोड में फोन नेटवर्क सिग्नल सर्च करने वाला बैकग्राउंड में चल रहा प्रोसेस रुक जाता है. इससे फोन की बैटरी कम यूज होती है और चार्जिंग प्रोसेस तेज हो जाती है. ज्यादातर फोन चार्जिंग के समय मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi या Bluetooth डिवाइस ऑन रहता है जिससे बैटरी का यूज होता रहता है. लेकिन Airplane Mode में यह सारी एनर्जी बच जाती है और पावर सीधे बैटरी चार्ज करने में लगती है.

कई टेक रिपोर्ट्स का मानना है कि Airplane Mode ऑन करने से फोन की चार्जिंग स्पीड करीब 15% से 25% तक बढ़ जाती है. हालांकि यह अलग-अलग कंपनी के फोन में अलग अलग देखने को मिलता है.

ये भी पढे़ंः नेटवर्क की टेंशन खत्म! Xiaomi लाने जा रहा है नया स्मार्टफोन, बिना सिग्नल होगी बात

बैटरी फास्ट चार्जिंग की पूरी कहानी
फोन चार्ज होने के दौरान बैटरी में इलेक्ट्रिक करंट जाता है. अगर उसी समय फोन इंटरनेट, लोकेशन या कॉल जैसे फीचर काम करते रहें तो करंट का कुछ हिस्सा इन कामों में चला जाता है. जब आप Airplane Mode ऑन कर देते हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज रुक जाती हैं और चार्जिंग का पूरा करंट सीधे बैटरी को जाता है. यही वजह है कि फोन Airplane Mode में थोड़ा तेजी से चार्ज होता है.

ये बातें भी ध्यान रखें
अगर आप चार्जिंग के दौरान Wi-Fi, कॉल या मैसेजिंग ऐप का यूज कर रहे हैं तो Airplane Mode ज्यादा फर्क नहीं डालेगा. वहीं अगर आपकी बैटरी काफी पुरानी या खराब हालत में है तो यह मोड चार्जिंग तेज नहीं करेगा. सबसे जरूरी बात यह है कि फास्ट चार्जर और अच्छी क्वालिटी की केबल का इस्तेमाल करना क्योंकि ये दोनों चीजें चार्जिंग स्पीड पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं.

ये भी पढे़ंः Google Messages होने जा रहा है अब और भी स्मार्ट, मिलेगा ‘Nano Banana’ फीचर

