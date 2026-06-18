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सिर्फ UPI पेमेंट करने से नहीं चलेगा काम! PhonePe ने बदले नियम, नहीं किया ये काम लगेगा 100 रुपये का चार्ज

PhonePe Wallet New Rules: डिजिटल पेमेंट ऐप PhonePe ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर आपके PhonePe वॉलेट में लंबे समय से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आपको चार्ज देना पड़ सकता है. कंपनी ने अपनी वॉलेट पॉलिसी में बदलाव करते हुए मेंटेनेंस चार्ज लगाने का फैसला किया है. जानिए नए नियम और इसका असर.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:40 PM IST
सिर्फ UPI पेमेंट करने से नहीं चलेगा काम! PhonePe ने बदले नियम, नहीं किया ये काम लगेगा 100 रुपये का चार्ज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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