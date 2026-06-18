PhonePe Wallet Inactivity Charge: अगर आप भी डिजिटल पेमेंट्स के लिए PhonePe ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. डिजिटल पेमेंट ऐप PhonePe ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. PhonePe ने वॉलेट पॉलिसी से जुड़े नियम को बदल दिया है. अब कंपनी उन यूजर्स से मेंटेनेंस फीस वसूलने की तैयारी में है, जो लंबे समय से अपने PhonePe वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.
PhonePe के नए नियमों के अनुसार, अगर आपने पूरे 365 दिनों यानी 1 साल तक अपने PhonePe वॉलेट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आपके वॉलेट को इनएक्टिव मान लिया जाएगा. ऐसे इनएक्टिव वॉलेट पर कंपनी 100 रुपये की तिमाही इनएक्टिविटी चार्ज लगाएगी.
PhonePe वॉलेट के नियमों में हु बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी नाराजगी जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि वे ज्यादातर सीधे बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट करते हैं और वॉलेट का इस्तेमाल न के बराबर होता है. ऐसे में चार्ज लगाना यूजर्स को परेशान कर सकता है.
वहीं अगर आप सिर्फ PhonePe ऐप को ओपन करते हैं या अपने बैंक अकाउंट से कोई UPI पेमेंट करते हैं, तो उसे वॉलेट एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. इस चार्ज से बचने के लिए आपको साल में कम से कम एक बार अपने PhonePe वॉलेट से कोई न कोई लेन-देन यानी ट्रांजेक्शन करना जरूरी होगा.
PhonePe यूजर्स के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी वॉलेट से यह चार्ज अचानक नहीं काटेगी. वॉलेट से चार्ज काटने से पहले कंपनी यूजर्स को 15 दिनों का नोटिस पीरियड देगी. अगर आपके वॉलेट में 100 रुपये या उससे ज्यादा का बैलेंस है, तो कंपनी सीधे चार्ज काट लेगी. वहीं अगर वॉलेट में 100 रुपये से कम बैलेंस है, तो जो भी अमाउंट मौजूद है, कंपनी उसे काटकर वॉलेट बैलेंस जीरो कर देगी. आपका बैलेंस माइनस में नहीं जाएगा.
वहीं अगर आप सिर्फ PhonePe का इस्तेमाल करते हैं और PhonePe एक्टिवेट ही नहीं किए हैं तो आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा.
बता दें कि डिजिटल वॉलेट पर इस तरह का चार्ज लगाने वाली PhonePe पहली कंपनी नहीं है. इससे पहले Mobikwik और Airtel Payments Bank जैसी कंपनियां भी अपने इनएक्टिव यूजर्स पर वॉलेट मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगा चुकी हैं.