Advertisement
trendingNow13201427
Hindi Newsटेकठीक 11. 40 पर घनघनाए फोन, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए लोग... जानें आज देश में कौन सा टेस्ट हुआ?

ठीक 11. 40 पर घनघनाए फोन, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए लोग... जानें आज देश में कौन सा टेस्ट हुआ?

Mobile Emergency Message: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने आज 2 मई को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया. इस परीक्षण के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक तेज आवाज और वाइब्रेशन के साथ एक इमरजेंसी मैसेज भेजा जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 02, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठीक 11. 40 पर घनघनाए फोन, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए लोग... जानें आज देश में कौन सा टेस्ट हुआ?

DoT Mobile Alert Trial: आज 2 मई को 11: 40 पर अचानक घनघनाने लगे फोन. आवाज इतनी तेज थी कि लोग घबरा कर अपनी सीट से उठ खड़े हुए.. कुछ पल के लिए तो लोग डर गए कि कहीं आग लग गई क्या, जो अचानक सायरन बजने लगा. लेकिन जब लोगों ने मोबाइल फोन देखा तो स्थिति साफ हुई. फोन पर DoT अलर्ट मैसेज और सायरन बज रहा था.

दरअसल भारत सरकार देशभर में एक नए मोबाइल-आधारित डिजास्टर अलर्ट सिस्टम का ट्रायल कर रही थी. इस दौरान लोगों के मोबाइल फोन पर टेस्ट मैसेज आए और सायरन बजने लगा. सरकार एक नया मोबाइल बेस्ड डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट की. इस मोबाइल डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम या इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को दूरसंचार विभाग ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथिरिटी यानी NDMA के साथ मिलकर तैयार किया है. इस टेस्ट का मकसद इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को एक साथ अलर्ट करना है. इसमें हिंदी अंग्रेजी समेत कई क्षेत्रीय भाषा में अलर्ट भेजे गए. इस टेस्ट में एक साथ करोड़ों लोगों के मोबाइल पर अलर्ट का मैसेज भेजा गया.

लोगों के फोन पर आए ये मैसेज

India, launches Cell Broadcast using indigenous technology, for instant disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, safe nation. No action is required by the public upon receipt of this message. This is a test message. -Government of India.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी. सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र. इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है. यह एक परीक्षण संदेश है. भारत सरकार

इस सिस्टम की ये है खास बात

यह अलर्ट सिस्टम एक खास टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसे कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल यानी CAP कहते हैं. इस सिस्टम का काम लोगों को संभावित आपदाओं के बारे में समय रहते जानकारी देना है. जब किसी इलाके में खतरा होता है, तो वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन पर तुरंत चेतावनी भेजी जाती है. यह अलर्ट SMS के रूप में आता है और कई बार फोन में तेज अलार्म या सायरन भी बजता है, जिससे लोग लोग तुरंत सावधान हो जाएं.

इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह हर किसी को मैसेज नहीं भेजता, बल्कि सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों को अलर्ट भेजता है जहां खतरा होने की संभावना होती है. इसके लिए सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक ही समय पर बड़ी संख्या में मोबाइल डिवाइस तक संदेश पहुंचाया जा सकता है.

क्यों हुआ ये टेस्ट

NDMA के इस अलर्ट ट्रायल का मुख्य कारण उन स्थितियों में लोगों को मैसेज देना है, जहां समय बहुत कम होता है. जैसे सुनामी, भूकंप या आकाशीय बिजली गिरने जैसी स्थिति. इसके साथ ही गैस लीक या रसायनों के खतरे जैसी मानव निर्मित दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदा के समय भी यह सिस्टम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तुरंत अलर्ट भेजेगा.

कहां कहां हो रहा ये अलर्ट टेस्ट

यह मोबाइल अलर्ट टेस्ट दिल्ली-NCR और आस पास के इलाकों में भेजा गया है.

साथ ही देश के दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग समय पर टेस्ट होना है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के सीमावर्ती इलाकों (बॉर्डर एरिया) में यह टेस्ट नहीं किया होगा.
जिन राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, वहां भी मोबाइल पर इस तरह का कोई अलर्ट मैसेज नहीं भेजा जाएगा.

DoT ने पहले ही दी थी जानकारी

मोबाइल फोन पर आने वाले इस टेस्ट को लेकर कोई  घबराए या परेशान न हो, इसके लिए DoT ने पहले ही सूचना दी थी. DoT के मुताबिक यह एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का ट्रायल है.

साइलेंट मोड़ पर होगा फोन तब भी बजेगा सायरन

अलर्ट मैसेज के साथ बजने वाली सायरन जैसी आवाज भी इस ट्रायल सिस्मट का हिस्सा है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि अगर आपका फोन साइलेंट मोड़ पर भी हो तब भी आपके फोन में यह आवाज बजेगी और आपको अलर्ट मिल जाएगा. सरकार का मानना है कि आपदा के समय एक सेकेंड की भी देरी भारी पड़ सकती है, इसलिए यह तय किया गया है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को बिना देरी अलर्ट मिल सके.

(ये भी पढ़ेंः YouTube का करोड़ों यूजर्स को बड़ा तोहफा! बिना ₹1 खर्च किए मिलेगा प्रीमियम मजा)

लोगों की जान बचाएगा यह सिस्टम!

भारत जैसे बड़े और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में, जहां हर साल बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, वहां ऐसा अलर्ट सिस्टम लोगों की मदद कर सकता है. यह पहले ही खतरे के बारे में अलर्ट कर देगा, जिससे उस इलाके में मौजूद लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सकेंगे. इससे जान और संपत्ति दोनों के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

DoT mobile alert trialcell broadcast India

Trending news

पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
Pune Crime
पुणे में महापाप: 65 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची से की दरिंदगी, अब फांसी की मांग
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
CBI
ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
West Bengal Election 2026
बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल
Hyper Sonic Missile
रफ्तार का नया किंग: चीन-रूस की बराबरी करने को तैयार DRDO का 'हाइपरसोनिक' मिसाइल
बंगाल के डायमंड हार्बर में दोबारा वोटिंग के दौरान EVM खराब, एक घंटे तक मतदान बाधित
West Bengal Election 2026
बंगाल के डायमंड हार्बर में दोबारा वोटिंग के दौरान EVM खराब, एक घंटे तक मतदान बाधित
आसमान में तोड़ी नियमों की उड़ान, जमीन पर मिली सख्त सजा
flight
आसमान में तोड़ी नियमों की उड़ान, जमीन पर मिली सख्त सजा
'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल को HC ने दी राहत
Rahul Gandhi
'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल को HC ने दी राहत
आज शाम से पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवाएं क्‍यों करेंगी 'डिस्टर्ब'?
western disturbance
आज शाम से पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवाएं क्‍यों करेंगी 'डिस्टर्ब'?
अंदर कुछ, बाहर कुछ... ताइवान में सब्जियों की घुसपैठ करवा रहा है चीन! पकड़ी गई चोरी
china
अंदर कुछ, बाहर कुछ... ताइवान में सब्जियों की घुसपैठ करवा रहा है चीन! पकड़ी गई चोरी
कर्मचारी कहीं के हों, क्या फर्क है... काउंटिंग से पहले TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें आज क्या-क्या हुआ
West Bengal Election 2026
कर्मचारी कहीं के हों, क्या फर्क है... काउंटिंग से पहले TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें आज क्या-क्या हुआ