कहीं आप भी तो नहीं फोटो के साथ भेज रहे हैं अपनी लोकेशन? आपकी एक गलती पड़ सकती है भारी, तुरंत बदलें ये Settings

Smartphone Privacy Tips: स्मार्टफोन से क्लिक की गई एक इमेज भी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है. बहुत कम लोगों को पता होता है कि फोटो लेते समय मोबाइल अपने-आप लोकेशन डाटा सेव कर लेता है जो फोटो शेयर करते ही दूसरे लोगों के पास चला जाता है. यह एक छोटी सी चूक आपकी प्राइवेसी, सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:02 AM IST
Smartphone Privacy Tips: स्मार्टफोन से खींची गई तस्वीरें सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि आपकी प्राइवेट जानकारी भी अपने साथ सहेज कर रखती हैं. स्मार्टफोन से क्लिक की गई फोटो में ऐसा डाटा होता है जो सटीक लोकेशन, समय और यहां तक की डिवाइस की जानकारी तक बता सकता है. सोशल मीडिया या किसी को फोटो भेजते समय यही डाटा आपकी प्राइवेसी के खतरा बन सकता है. राहत की बात यह है कि आप इसे कुछ आसान स्टेप्स को अपनाकर लोकेशन डाटा को बंद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस, कैसे आप इमेज लोकेशन को ऑफ कर सकते हैं.

ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अपने फोटो के साथ रिकार्ड होने वाले लोकेशन डाटा को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के गूगल क्रोम पर जाना होता.

अब यहां आपको सर्च में जाकर Google Dashboard लिखना होगा और फिर इसे सर्च करना होगा.

इतना करते ही आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर गूगल डैशबोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर आपको टैप कर देना है.

इसके बाद गूगल डैशबोर्ड की वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़ना होगा, यहीं आपको गूगल फोटोज का ऑप्शन मल जाएगा.

गूगल फोटोज में कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिसमें से आपको सेटिंग्स खोजकर क्लिक करना होगा.

सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नया ऑप्शन मिलेगा जिसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद लोकेशन पर टैप करना होगा.

यहां आपको Estimate Missing Locations के सामने वाले टॉगल को बंद कर देना है.

बस इतना करते ही आप जब भी फोटो क्लिक करेंगे तो उसके साथ लोकेशन का डाटा सेव नहीं होगा.

iPhone से फोटो का लोकेशन डाटा ऐसे हटाएं

अगर आप iPhone में फोटो की लोकेशन डाटा को ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले फोटो ऐप खोलें. यहां फोटो सिलेक्ट करें और ऊपर दिए गए i वाले ऑप्शन पर टैप करें. यहां पर आपको लोकेशन दिखाई देगी जिसे Remove Location पर टैप करके हटा सकते हैं. अगर आप चाहें तो फोन की Settings में जाकर Privacy & Security को खोजे और यहां क्लिक करें. इसमें आपको Location Services का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके Camera में जाकर कैमरा के लिए लोकेशन एक्सेस पूरी तरह बंद कर सकते हैं.

इस बात का रखें ध्यान
Facebook, Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म कई बार फोटो अपलोड करने पर लोकेशन डाटा हटा देते हैं लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं. इसलिए सही यही होगा कि फोटो शेयर करने से पहले खुद ही लोकेशन डाटा को हटा दें.

