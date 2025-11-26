Advertisement
trendingNow13019583
Hindi Newsटेक

DNA: मोबाइल को सुलाने वाला तकिया, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा सेलफोन

तकिया रखकर नींद आना तो आम बात है, लेकिन क्या यही पिलो आपके मोबाइल को भी सुला सकता है? जी हां, ऐसी तकनीक मार्केट में आ चुकी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: मोबाइल को सुलाने वाला तकिया, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा सेलफोन

Pillow Which Make Mobile Phone Sleep: अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो विशुद्ध रूप से आप और आपके घर-परिवार से जुड़ी है. मित्रो जब हम सोते हैं तो सिरहाने तकिया लगा लेते हैं. बचपन से आदत ऐसी बन जाती है कि सिर के नीचे तकिया लगाने से अच्छी नींद आती है. अब यही आदत मोबाइल को भी लगने वाली है.

मोबाइल और तकिये का कनेक्शन
हैरान मत होइए, ये साइंटिफिक रिसर्च है. अब आपको अपने मोबाइल के सिहराने तकिया रखना होगा और मोबाइल नींद की आगोश में चला जाएगा. मोबाइल आपकी हमारी तरह खर्राटे नहीं भरेगा वो चुपचाप सो जाएगा यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चला जाएगा. ये होगा कैसे उसे समझिए

सो जाएगा सेलफोन
मोबाइल को सुलाने के लिए विशेष तकिया बनाया गया है. ये स्पेंसर चांग के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है. दिखने में आपको ये मिट्टी के खिलौने जैसा लग रहा होगा. लेकिन बहुत हाई-टेक है. इस तकिए के अंदर एक चिप होती है. इस चिप को NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप कहा जाता है. तकिए पर मोबाइल को रखते ही यानी मोबाइल के करीब आते ही चिप फोन को सिग्नल देती है. चिप से सिग्नल मिलने के बाद फोन साइलेंट या DND मोड में चला जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है तकिया?
मोबाइल को सुलाने वाले तकिए की इस चिप में पहले से ही एक खास कमांड फीड होती है. मोबाइल फोन के पास आते ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप हो जाती है. वो मोबाइल को DND मोड में जाने का कमांड देती है. और मोबाइल सो जाता है.

इन मटेरियल्स का यूज
ये चमत्कारी तकिया जिप्सम कंक्रीट, कंप्यूटर चिप, सूती कपड़े से बना है. अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी की मोबाइल को सुलानेवाला ये तकिया कितने का है और कहां मिलेगा. ये जानकारी भी हम आपसे शेयर करेंगे, मित्रों ये चमत्कारी तकिया. कुछ अमेरिकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है. भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 13 हजार रुपए है.

कितनी है कीमत?
इस डिवाइस की डिलिवरी भारत में भी हो रही है. डिलिवरी के लिए करीब 3 हजार रुपए का एकस्ट्रा चार्ज देना होगा. यानी ये चमत्कारी तकिया हमारे घर पहुंचने तक 16 हजार रुपए का हो जाएगा. इसे कंपनी से हमारे घर तक पहुंचने में करीब 20 दिन लगेंगे.

अभी एप्पल यूजर्स के लिए ही सुविधा
तो अगर आप अपने मोबाइल को सुलाने के लिए ये तकिया खरीदने का मन बना रहे हैं तो याद रखिए ये तकिया फिलहाल आईओएस यानी एपल के मोबाइल को ही सुलाएगा. वो भी आईफोन के कुछ खास मॉडल्स पर ही काम करेगा. हालांकि जल्द ही इसका एंड्रॉइड एडिशन भी लांच होनेवाला है.

(टीम डीएनए)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

DNADNA AnalysispillowMobile

Trending news

पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस