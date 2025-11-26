DNA: मोबाइल को सुलाने वाला तकिया, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा सेलफोन

Pillow Which Make Mobile Phone Sleep: अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो विशुद्ध रूप से आप और आपके घर-परिवार से जुड़ी है. मित्रो जब हम सोते हैं तो सिरहाने तकिया लगा लेते हैं. बचपन से आदत ऐसी बन जाती है कि सिर के नीचे तकिया लगाने से अच्छी नींद आती है. अब यही आदत मोबाइल को भी लगने वाली है.

मोबाइल और तकिये का कनेक्शन

हैरान मत होइए, ये साइंटिफिक रिसर्च है. अब आपको अपने मोबाइल के सिहराने तकिया रखना होगा और मोबाइल नींद की आगोश में चला जाएगा. मोबाइल आपकी हमारी तरह खर्राटे नहीं भरेगा वो चुपचाप सो जाएगा यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चला जाएगा. ये होगा कैसे उसे समझिए

सो जाएगा सेलफोन

मोबाइल को सुलाने के लिए विशेष तकिया बनाया गया है. ये स्पेंसर चांग के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है. दिखने में आपको ये मिट्टी के खिलौने जैसा लग रहा होगा. लेकिन बहुत हाई-टेक है. इस तकिए के अंदर एक चिप होती है. इस चिप को NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप कहा जाता है. तकिए पर मोबाइल को रखते ही यानी मोबाइल के करीब आते ही चिप फोन को सिग्नल देती है. चिप से सिग्नल मिलने के बाद फोन साइलेंट या DND मोड में चला जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है तकिया?

मोबाइल को सुलाने वाले तकिए की इस चिप में पहले से ही एक खास कमांड फीड होती है. मोबाइल फोन के पास आते ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप हो जाती है. वो मोबाइल को DND मोड में जाने का कमांड देती है. और मोबाइल सो जाता है.

इन मटेरियल्स का यूज

ये चमत्कारी तकिया जिप्सम कंक्रीट, कंप्यूटर चिप, सूती कपड़े से बना है. अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी की मोबाइल को सुलानेवाला ये तकिया कितने का है और कहां मिलेगा. ये जानकारी भी हम आपसे शेयर करेंगे, मित्रों ये चमत्कारी तकिया. कुछ अमेरिकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है. भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 13 हजार रुपए है.

कितनी है कीमत?

इस डिवाइस की डिलिवरी भारत में भी हो रही है. डिलिवरी के लिए करीब 3 हजार रुपए का एकस्ट्रा चार्ज देना होगा. यानी ये चमत्कारी तकिया हमारे घर पहुंचने तक 16 हजार रुपए का हो जाएगा. इसे कंपनी से हमारे घर तक पहुंचने में करीब 20 दिन लगेंगे.

अभी एप्पल यूजर्स के लिए ही सुविधा

तो अगर आप अपने मोबाइल को सुलाने के लिए ये तकिया खरीदने का मन बना रहे हैं तो याद रखिए ये तकिया फिलहाल आईओएस यानी एपल के मोबाइल को ही सुलाएगा. वो भी आईफोन के कुछ खास मॉडल्स पर ही काम करेगा. हालांकि जल्द ही इसका एंड्रॉइड एडिशन भी लांच होनेवाला है.

(टीम डीएनए)