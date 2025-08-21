क्यों हमेशा पानी से नहीं बच पाएंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, Google ने बताई वजह
Advertisement
trendingNow12891109
Hindi Newsटेक

क्यों हमेशा पानी से नहीं बच पाएंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, Google ने बताई वजह

Google के Pixel 10 की लॉन्चिंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. ऐसे में अब फोन के फीचर्स से लेकर इसकी कीमत के बारे में लोग हर बात जानने की कोशिश कर रहे है. वहीं, अब गूगल ने कुछ ऐसा बताया है कि फैंस थोड़े निराश हो सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों हमेशा पानी से नहीं बच पाएंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, Google ने बताई वजह

Google ने बीते बुधवार को ही अपनी Pixel 10 सीरीज का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. सीरीज के चार मॉडल Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold पेश हुए हैं. अगर भी इस फोन के मॉडल को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. भारत में Pixel 10 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. लेकिन इसकमें नया टेंसर G5 चिप, एडवांस AI फीचर्स, शानदार बैटरी लाइफ और कैमरा क्वालिटी को अपग्रेड किया गया है. सीरीज के सभी मॉडल्स को IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और पानी से बचाता है. वहीं, हैरानी इस बात की हो रही है कि यह सुरक्षा परमानेंट नहीं है. इसे लेकर खुद गूगल ने चौंकने वाली बात कही है.

Google ने X पर दी जानकारी

गूगल ने अपने Pixel 10 को लेकर X पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें कंपनी ने अपने इस फोन को लेकर काफी कुछ कहा है. Google ने बताया कि फोन फैक्ट्री से निकलते वक्त तो पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं माना जा सकता, इसकी वजह फोन की बनावट हो सकती है. गूगल का कहना है कि धूल और पानी के कारण डिवाइस की सील, चिपकाने वाली सामग्री और गैस्केट जैसी चीजें स्वाभाविक तौर पर खराब हो जाती हैं. हर दिन इस्तेमाल, मौसम में बदलाव और चीजों के पुराने होने पर फोन की सुरक्षा के लिए लगाई गई परतें भी कमजोर होने लगती हैं.

फोन को कमजोर कर देती है कोई भी चोट
फोन पर लगी कोई भी छोटी सी चोट बेशक आपके डिवाइस की स्क्रीन को न तोड़ पाए, लेकन इन छोटी-छोटी ठोकरों से भी हल्की दरारें आ ही जाती हैं, जिसकी वजह से पानी की रुकावट भी कम हो जाती है. इसके अलावा अगर फोन को किसी भी रिपेयरिंग के लिए खोला गया है तो भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रोटेक्शन सील कमजोर हो जाएगी. 

इस तरह भी खराब हो सकता है फोन
Pixel 10 में एक बड़ी बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि इसमें IP68 रेटिंग की कुछ सीमाएं रखी गई हैं, यह फोन एक निश्चित अवधि तक ही पानी में डूबने पर टिक सकता है. इसका मतलब ये भी है कि यह वास्तविक दुनिया में हर परिस्थिति में भी नहीं टिक पाएगा. अगर सॉफ्ट ड्रिंक गलती से भी इस फोन पर गिरती है तो फोन को बहुत नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा समुद्र का खारा पानी और स्वीमिंग पूल का पानी भी डिवाइस को खराब कर सकता है. हालांकि, Pixel 10 पर पड़ने वाले पानी छिंटों से बचा रह सकता है.

भूली हुई चीजें अब खुद आएंगी सामने, इस छोटू डिवाइस ने कर दिखाया कमाल, कीमत भी बेहद कम

पानी में ज्यादा न करें इस्तेमाल
गूगल ने कहा है कि अगर फोन को तरल पदार्थों की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो इस कंडिशन में वारंटी भी रद्द हो जाती है. इस फोन को अंडरवाटर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने से बचें.

अब फोटो Editing के लिए नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत, गूगल से बोलिए और हो जाएगा काम 

Pixel 10 में मिल रहे जबरदस्त फीचर्स
गौरतलब है कि Pixel 10 में 6.3 इंच की फुलHD+ OLED सुपर एक्टुआ स्क्रीन मिलती है. इसमें 120 हार्ट्स का रिफ्रेस रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है. Google Pixel 10 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो और 13 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. जो इस फोन के कैमरे आई फोन को टक्कर देने का काम करते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googlePixel 10

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;