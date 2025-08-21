क्यों हमेशा पानी से नहीं बच पाएंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, Google ने बताई वजह

Google ने बीते बुधवार को ही अपनी Pixel 10 सीरीज का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. सीरीज के चार मॉडल Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold पेश हुए हैं. अगर भी इस फोन के मॉडल को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. भारत में Pixel 10 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये रखी गई है. हालांकि, फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. लेकिन इसकमें नया टेंसर G5 चिप, एडवांस AI फीचर्स, शानदार बैटरी लाइफ और कैमरा क्वालिटी को अपग्रेड किया गया है. सीरीज के सभी मॉडल्स को IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे डस्ट और पानी से बचाता है. वहीं, हैरानी इस बात की हो रही है कि यह सुरक्षा परमानेंट नहीं है. इसे लेकर खुद गूगल ने चौंकने वाली बात कही है.

Google ने X पर दी जानकारी

गूगल ने अपने Pixel 10 को लेकर X पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें कंपनी ने अपने इस फोन को लेकर काफी कुछ कहा है. Google ने बताया कि फोन फैक्ट्री से निकलते वक्त तो पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं माना जा सकता, इसकी वजह फोन की बनावट हो सकती है. गूगल का कहना है कि धूल और पानी के कारण डिवाइस की सील, चिपकाने वाली सामग्री और गैस्केट जैसी चीजें स्वाभाविक तौर पर खराब हो जाती हैं. हर दिन इस्तेमाल, मौसम में बदलाव और चीजों के पुराने होने पर फोन की सुरक्षा के लिए लगाई गई परतें भी कमजोर होने लगती हैं.

फोन को कमजोर कर देती है कोई भी चोट

फोन पर लगी कोई भी छोटी सी चोट बेशक आपके डिवाइस की स्क्रीन को न तोड़ पाए, लेकन इन छोटी-छोटी ठोकरों से भी हल्की दरारें आ ही जाती हैं, जिसकी वजह से पानी की रुकावट भी कम हो जाती है. इसके अलावा अगर फोन को किसी भी रिपेयरिंग के लिए खोला गया है तो भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रोटेक्शन सील कमजोर हो जाएगी.

इस तरह भी खराब हो सकता है फोन

Pixel 10 में एक बड़ी बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि इसमें IP68 रेटिंग की कुछ सीमाएं रखी गई हैं, यह फोन एक निश्चित अवधि तक ही पानी में डूबने पर टिक सकता है. इसका मतलब ये भी है कि यह वास्तविक दुनिया में हर परिस्थिति में भी नहीं टिक पाएगा. अगर सॉफ्ट ड्रिंक गलती से भी इस फोन पर गिरती है तो फोन को बहुत नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा समुद्र का खारा पानी और स्वीमिंग पूल का पानी भी डिवाइस को खराब कर सकता है. हालांकि, Pixel 10 पर पड़ने वाले पानी छिंटों से बचा रह सकता है.

पानी में ज्यादा न करें इस्तेमाल

गूगल ने कहा है कि अगर फोन को तरल पदार्थों की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है तो इस कंडिशन में वारंटी भी रद्द हो जाती है. इस फोन को अंडरवाटर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने से बचें.

Pixel 10 में मिल रहे जबरदस्त फीचर्स

गौरतलब है कि Pixel 10 में 6.3 इंच की फुलHD+ OLED सुपर एक्टुआ स्क्रीन मिलती है. इसमें 120 हार्ट्स का रिफ्रेस रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है. Google Pixel 10 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो और 13 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. जो इस फोन के कैमरे आई फोन को टक्कर देने का काम करते हैं.