Pixel 10 और iPhone 16 में कौन है बेस्ट? जानिए दोनों स्मार्टफोन की सच्चाई
Google Pixel 10 Series: 20 अगस्त को Google Pixel 10 Series लॉन्च हुई है जिसको लेकर लोगों के मन में इस फोन का क्रेज बढ़ रहा है साथ हीं लोग इस फोन की तुलना लोग आईफोन 16 से कर रहे हैं.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:30 AM IST
Google Pixel 10: Google Pixel 10 Series हाल में लॉन्च हुई है जिसके बाद इस फोन के चर्चे पुरी दुनिया में हो रहे हैं, लॉन्च होने के बाद से लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आई फोन 16 और Google Pixel 10 में से कौन सा फोन लिया जाए, क्योंकि इन दोनों फोन की कीमत आस पास हीं जिसके कारण लोगों को फोन लेने में कठिनाई हो रही है, आज हम आपको इन दोनों फोन के कैमरा, डिस्प्ले प्रोसेसर, फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना है.

कैमरा 
फोन में अच्छा कैमरा होना बहुत जरूरी है जिसके कारण लोग हमेशा आई फोन खरीदने का सलाह देते हैं, आई फोन 16 के कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल 48MP कैमरा सेटअप दिया गया है जो नेचुरल और डिटेल्ड फोटो क्वालिटी के फोटो के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही Google Pixel 10 की बात करें तो इसके रियर में 48 मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. जो इस फोन के कैमरे आई फोन को टक्कर देने का काम करते हैं.

प्रोसेसर
फोन में अगर प्रोसेसर अच्छा ना हो तो फोन को लेने का कोई फायदा नहीं होता है, प्रोसेसर के मामले में दोनों ही फोन बेहतर माने जा रहे हैं, आई फोन 16 की बात करें तो इसमें  A18 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो 3nm आर्किटेक्चर पर बना है जो इस फोन के प्रोसेसर को बेस्ट बनाने का काम करता है, और वहीं Google Pixel 10 की बात करें तो इसमें Tensor G5 के प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो आई फोन के प्रोसेसर को टक्कर दे देता है.

डिस्प्ले 
डिस्प्ले के मामले में गूगल पिक्सेल 10 को आई फोन से बेहतर माना जा रहा है क्योंकि गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच LTPO डिस्प्ले दिया गया है जो 1 से 120 हर्ट्ज तक डायनमिक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और साथ ही इसका स्क्रीन 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस देती है, साथ ही इसमें 4970mAh की बैटरी दी गई थी. और वहीं आईफोन की बात करें तो इसमें सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और पतले बॉर्डर वाली फुल-एज स्क्रीन डिजाइन दी गई है, साथ हीं इसमें 3,582 mAh की बैटरी दी गई है.

कीमत 
दोनों फोन की कीमत की बात करें तो आई फोन 16 की कीमत 74999 रुपये का गूगल पिक्सेल 10 की बात करें तो इसकी कीमत 79,999 रुपये है.

;