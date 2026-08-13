/Google Pixel 11 vs Pro vs Pro XL: फीचर्स से लेकर कीमत तक... कौन सा Pixel 11 है आपके बजट में फिट? यहां देखिए पूरा कंपैरिजन

गूगल ने 2026 में अपनी नई Pixel 11 सीरीज को टेक मार्केट में उतार दिया है. इस बार कंपनी ने तीन मुख्य मॉडल्स पेश किए हैं - Pixel 11, Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL. देखने में ये तीनों फोन काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर दिए गए फीचर्स, कैमरे की क्षमता और स्क्रीन साइज में बहुत बड़ा अंतर है. अगर आप गूगल का नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं और इस बात को लेकर उलझन में हैं कि कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे सही रहेगा, तो यह रिपोर्ट आपकी हर उलझन दूर कर देगी. आइए आसान भाषा में समझते हैं Pixel 11 सीरीज के तीनों फोन्स का पूरा कंपैरिटिव एनालिसिस...
गूगल ने Pixel 11 सीरीज के लुक में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन छोटे-छोटे सुधार इसे प्रीमियम बनाते हैं. कैमरे की पट्टी अब एज-टू-एज ग्लास से बनी है जो फोन के फ्रेम में बेहद खूबसूरती से फिट होती है. Pixel 11 और 11 Pro दोनों में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है, जबकि Pixel 11 Pro XL में 6.8 इंच की बड़ी OLED डिस्प्ले मिलती है.
डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो बेस Pixel 11 में 3000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. दूसरी तरफ Pixel 11 Pro और Pro XL में 3600 nits की सुपर एक्टुआ डिस्प्ले दी गई है, जो कड़क धूप में भी बहुत साफ दिखती है. वजन के मामले में तीनों फोन पिछले साल के Pixel 10 मॉडल्स से थोड़े हल्के हैं. Pixel 11 का वजन 195 ग्राम, Pro का 204 ग्राम और Pro XL का 227 ग्राम है.
रंगों के मामले में भी गूगल ने दोनों कैटेगरी को अलग रखा है. Pixel 11 आपको Frost, Pistachio, Hibiscus और Obsidian कलर में मिलेगा. वहीं Pro और Pro XL मॉडल्स Canyon, Olive, Fog और Matte Obsidian फिनिश में आते हैं.
Pixel 11 Pro और 11 Pro XL में एक ऐसा फीचर दिया गया है जो बेस Pixel 11 में नहीं है. इसे HiLight नाम दिया गया है. यह कैमरे के फ्लैश के पास बनी एक स्पेशल LED लाइट रिंग है. जब आपका फोन टेबल पर उल्टा (Face Down) रखा होगा, तब यह लाइट जलेगी.
यह फीचर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करता है. आप अपने पसंदीदा लोगों के लिए अलग-अलग कलर सेट कर सकते हैं. जब किसी खास व्यक्ति की कॉल आएगी, तो वही लाइट चमकेगी. यह पुराने ब्लैकबेरी फोन्स की नोटिफिकेशन लाइट की याद दिलाता है और बिना फोन उठाए आपको कॉल करने वाले की पहचान बता देता है.
|फीचर्स / मॉडल
|Pixel 11
|Pixel 11 Pro
|Pixel 11 Pro XL
|मेन कैमरा
|48 MP
|50 MP
|50 MP
|अल्ट्रावाइड
|13 MP
|48 MP
|48 MP
|टेलीफोटो
|10.8 MP
|50 MP
|50 MP
|फ्रंट कैमरा
|10.5 MP
|42 MP
|42 MP
|मैक्सिमम जूम
|30x सुपर जूम
|120x प्रो जूम
|120x प्रो जूम
सॉफ्टवेयर के स्तर पर सभी फोन्स में नया Magic Capture फीचर दिया गया है. यह मोड एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करता है और AI की मदद से उसमें से सबसे बेहतरीन और शार्प फोटो खुद चुन लेता है. छोटे बच्चों या पेट्स की फोटो खींचने के लिए यह फीचर बेहद काम का है. इसके अलावा Camera Looks की मदद से आप अपनी फोटोज में मनपसंद फिल्म स्टाइल कलर्स जोड़ सकते हैं.
तीनों ही फोन्स गूगल के नए Tensor G6 प्रोसेसर पर चलते हैं. यह चिपसेट पिछले प्रोसेसर से ज्यादा बिजली बचाता है, ऐप तेजी से लोड करता है और Gemini Nano AI को बिना किसी रुकावट के फोन पर ही चलाता है. तीनों मॉडल्स में IP68 वाटर रेजिस्टेंस और 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं.
गूगल ने इस बार सबसे बड़ा बदलाव स्टोरेज में किया है. 128GB मॉडल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अब सभी फोन्स 256GB बेस स्टोरेज के साथ आते हैं.
Pixel 11: 256GB (12GB RAM) - ₹89,999 | 512GB (12GB RAM) - ₹1,04,999.
Pixel 11 Pro: 256GB (12GB RAM) - ₹1,19,999 | 512GB (16GB RAM) - ₹1,34,999.
Pixel 11 Pro XL: 256GB (12GB RAM) - ₹1,34,999 | 512GB (16GB RAM) - ₹1,49,999.
कागज पर देखने में Pixel 11 सीरीज की बैटरी पिछले मॉडल्स से थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन नए प्रोसेसर और Adaptive Battery तकनीक की बदौलत यह 30 घंटे से ज्यादा का बैकअप देती है.
Pixel 11 में 4,985 mAh की बैटरी है, Pixel 11 Pro में 4,850 mAh और Pixel 11 Pro XL में सबसे बड़ी 5,115 mAh की बैटरी दी गई है. चार्जिंग के मामले में Pixel 11 Pro XL 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Pixel 11 और Pro मॉडल 30W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं. तीनों में 25W Qi 2.2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मौजूद है.
अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है और आपको बहुत ज्यादा दूर का जूम नहीं चाहिए, तो Pixel 11 (256GB) 89,999 रुपये में एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें वही तेज प्रोसेसर, शानदार मेन कैमरा और AI फीचर्स मिलते हैं.
अगर आपको बेहतर डिस्प्ले ब्राइटनेस, HiLight फीचर, 120x जूम और 42MP का पावरफुल फ्रंट कैमरा चाहिए, तो Pixel 11 Pro चुनना समझदारी होगी. वहीं जो लोग बड़ी स्क्रीन, सबसे बड़ी बैटरी और 45W की तेज चार्जिंग पसंद करते हैं, उनके लिए Pixel 11 Pro XL सबसे अल्टीमेट स्मार्टफोन साबित होगा.