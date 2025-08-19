छठ-दीवाली पर घर जाने का है प्लान? फोन से रेल टिकट बुकिंग पर मिल रहा है 20% का तगड़ा डिस्काउंट

Train Ticket Discount: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोग घर जाने का प्लान बनाने लगते हैं. अगर आप भी इस दीवाली और छठ पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. रेलवे आपको टिकट बुकिंग पर बंपर डिस्टाउंक दे रहा है. रेल यात्रियों के लिए रेलवे की राउंड ट्रिप स्कीम 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है. इसमें यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट प्रदान की जा रही है. यह स्कीम 13 अक्तूबर से 26 अक्तूबर तक की जाने की और फिर 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापस लौटरने वाले यात्रियों के टिकट पर मान्य है. अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको आने और जाने की बुकिंग करनी होगी. भारतीय रेल के मुताबिक कुल डिस्काउंट रिटर्न यात्रा के बेस किराये का 20% होगा. फेस्टिवल सीजन के मौके पर इस स्कीम के जरिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है.

रेलवे की यह स्कीम अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू की गई है. इस योजना के तहत 20% का डिस्टाउंक के लिए आपको जाने के साथ साथ रिटर्न टिकट भी बुक करने होंगे. लेकिन दोनों ओर की यात्रा करने वाले यात्रियों की डिटेल अलग अलग नहीं होनी चाहिए. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जर्नल क्लास और समान जोड़ी ट्रेन में बुकिंग करनी पड़ेगी. इस स्कीम के तहत बुक कराए गए टिकट में रिफंड नहीं दिया जाएगा. यह योजना स्पेशल समेत सभी ट्रेनों और सभी श्रेणियों में लागू कर दी गई है. लेकिन उन ट्रेनों को इस योजना से अलग रखा गया है जिनमें फ्लेक्सी फेयर की भी व्यवस्था है.

इस बात का भी रखें ध्यान

रेलवे ने यह बात साफ कर दिया है कि इस स्कीम के तहत टिकट पर मोडिफिकेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी. रिटर्न जर्नी बुकिंग में डिस्काउंट, रेल ट्रेवल कूपन, वाउडर आधारित बुकिंग, पास और पीटीओ बिलकुल भी मान्य नहीं होंगे. दोनों ओर की यात्रा के लिए टिकट बुक करने का माध्यम एक ही होना चाहिए. मसलन किसी ने इंटरनेट बुकिंग का यूज किया है तो रिटर्न जर्नी के लिए भी इंटरनेट बुकिंग का ही सहारा लेना होगा तभी इस स्कीम का लाभ मिलेगा. इसी तरह अगर किसी ने रेलवे काउंटर से टिकट बुक की है तो उसे रिटर्न टिकट भी रेलवे काउंटर से ही करना होगा.

फोन से इस तरह कर सकते हैं टिकट बुक

अगर आप रेलवे स्टेनश काउंटर से टिकट बुक नहीं करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से भी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऐप ओपन करें. इसके बाद ऐप पर ट्रेन का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ट्रेन बुकिंग स्क्रीन पर फेस्टिवल राउंड ट्रिप पर जाएं. इसमें आपको स्कीम की सारी डिटेल दिखाई देने लगेगी. आप अपनी पसंद की ट्रेन को सेलेक्ट करें और अपनी डिटेल भरें. पेमेंट करने के बाद बुकिंग कंर्फमेशन पेज जाएं. इस पर आपको बुक रिटर्न जर्नी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां आप रिटर्न जर्नी का टिकट बुक कर सकते हैं.