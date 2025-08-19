छठ-दीवाली पर घर जाने का है प्लान? फोन से रेल टिकट बुकिंग पर मिल रहा है 20% का तगड़ा डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12887749
Hindi Newsटेक

छठ-दीवाली पर घर जाने का है प्लान? फोन से रेल टिकट बुकिंग पर मिल रहा है 20% का तगड़ा डिस्काउंट

छठ और दीवाली जैसे त्योहार आने के पहले ही लोग घर जाने के लिए टिकट बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन कभी भीड़ और कभी महंगे टिकट की वजह से यात्रा को कैंसिल करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फेस्टिव सीजन पर 20% का खास डिस्काउंट देने की योजना शुरू की है. आइए जानते हैं विस्तार से

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छठ-दीवाली पर घर जाने का है प्लान? फोन से रेल टिकट बुकिंग पर मिल रहा है 20% का तगड़ा डिस्काउंट

Train Ticket Discount: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में लोग घर जाने का प्लान बनाने लगते हैं. अगर आप भी इस दीवाली और छठ पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. रेलवे आपको टिकट बुकिंग पर बंपर डिस्टाउंक दे रहा है. रेल यात्रियों के लिए रेलवे की राउंड ट्रिप स्कीम 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है. इसमें यात्रियों को रिटर्न टिकट पर 20% की छूट प्रदान की जा रही है. यह स्कीम 13 अक्तूबर से 26 अक्तूबर तक की जाने की और फिर 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापस लौटरने वाले यात्रियों के टिकट पर मान्य है. अगर आप इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको आने और जाने की बुकिंग करनी होगी. भारतीय रेल के मुताबिक कुल डिस्काउंट रिटर्न यात्रा के बेस किराये का 20% होगा. फेस्टिवल सीजन के मौके पर इस स्कीम के जरिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है.

रेलवे की यह स्कीम अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू की गई है. इस योजना के तहत 20% का डिस्टाउंक के लिए आपको जाने के साथ साथ रिटर्न टिकट भी बुक करने होंगे. लेकिन दोनों ओर की यात्रा करने वाले यात्रियों की डिटेल अलग अलग नहीं होनी चाहिए. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जर्नल क्लास और समान जोड़ी ट्रेन में बुकिंग करनी पड़ेगी. इस स्कीम के तहत बुक कराए गए टिकट में रिफंड नहीं दिया जाएगा. यह योजना स्पेशल समेत सभी ट्रेनों और सभी श्रेणियों में लागू कर दी गई है. लेकिन उन ट्रेनों को इस योजना से अलग रखा गया है जिनमें फ्लेक्सी फेयर की भी व्यवस्था है.

ये भी पढे़ंः Amazon का बड़ा फैसला! 20 अगस्त से बंद होंगी ये सुविधा, यूजर्स को लगेगा झटका

इस बात का भी रखें ध्यान

रेलवे ने यह बात साफ कर दिया है कि इस स्कीम के तहत टिकट पर मोडिफिकेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी. रिटर्न जर्नी बुकिंग में डिस्काउंट, रेल ट्रेवल कूपन, वाउडर आधारित बुकिंग, पास और पीटीओ बिलकुल भी मान्य नहीं होंगे. दोनों ओर की यात्रा के लिए टिकट बुक करने का माध्यम एक ही होना चाहिए. मसलन किसी ने इंटरनेट बुकिंग का यूज किया है तो रिटर्न जर्नी के लिए भी इंटरनेट बुकिंग का ही सहारा लेना होगा तभी इस स्कीम का लाभ मिलेगा. इसी तरह अगर किसी ने रेलवे काउंटर से टिकट बुक की है तो उसे रिटर्न टिकट भी रेलवे काउंटर से ही करना होगा.

ये भी पढे़ंः AI से कॉपी-पेस्ट करने वाले सावधान! इस कंपनी के को-फाउंडर ने दी चेतावनी

फोन से इस तरह कर सकते हैं टिकट बुक

अगर आप रेलवे स्टेनश काउंटर से टिकट बुक नहीं करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से भी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऐप ओपन करें. इसके बाद ऐप पर ट्रेन का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ट्रेन बुकिंग स्क्रीन पर फेस्टिवल राउंड ट्रिप पर जाएं. इसमें आपको स्कीम की सारी डिटेल दिखाई देने लगेगी. आप अपनी पसंद की ट्रेन को सेलेक्ट करें और अपनी डिटेल भरें. पेमेंट करने के बाद बुकिंग कंर्फमेशन पेज जाएं. इस पर आपको बुक रिटर्न जर्नी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां आप रिटर्न जर्नी का टिकट बुक कर सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Train Ticket Discountdiwali 2025Chhath Pooja

Trending news

कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
;