गीजर खरीदने से पहले सावधान...छोटी सी भी गलती बन सकती है खतरनाक, घर में हो सकता है बड़ा धमाका!
गीजर खरीदने से पहले सावधान...छोटी सी भी गलती बन सकती है खतरनाक, घर में हो सकता है बड़ा धमाका!

Geyser Buying Tips: सर्दियां शुरू होने वाली हैं और लोग फेस्टिव सीजन में ऑफर्स के साथ मिलने वाले गीजर खरीदने की तैयारी में जुटे हुए हैं. मार्केट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर्स की भरमार के बीच लोग अक्सर सिर्फ कीमत और डिस्काउंट देखकर गीजर चुन लेते हैं, लेकिन जरा-सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है. गलत गीजर खरीदने से न सिर्फ बिजली का खर्च बढ़ता है, बल्कि कई बार गीजर फटने जैसी घटनाएं भी हो जाती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:58 AM IST
गीजर खरीदने से पहले सावधान...छोटी सी भी गलती बन सकती है खतरनाक, घर में हो सकता है बड़ा धमाका!

Geyser Buying Tips: इन दिनों दुकानों से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेस्टिव सीजन के तहत बड़े-बड़े ऑफर्स चल रहे हैं. ऐसे में बहुत से लोग आने वाले ठंड के लिए ऑफर्स के साथ गीजर भी खरीद रहे हैं. अगर आप भी गीजर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. ठंड में नहाने के लिए हर किसी को गर्म पानी पसंद होता है, इसलिए अपने बाथरूम या किचन में लोग गीजर लगवाना चाहते हैं. लेकिन गीजर जितना तेजी से पानी गर्म करता है उतनी ही तेजी से खराब होने का भी खतरा रहता है. इसलिए गीजर खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. जरा सी लापरवाही न सिर्फ आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है बल्कि कभी-कभी गीजर फट भी जाता है, जिससे बड़े खतरे का डर रहता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो गीजर खरीदने से पहले आपको जरूर जरूर पता होनी चाहिए. 

पहले जान लीजिए गीजर के प्रकार
वैसे तो गीजर 4 प्रकार के होते हैं. इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, सोलर या सौर गीजर और पोर्टेबल गीजर या इंस्टेंट गीजर. इनमें इलेक्ट्रिक गीजर ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. कम कीमत के कारण इस गीजर की डिमांड काफी ज्यादा होती है. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर कम समय तक चलता है, वहीं गैस गीजर या सोलर हीटर इससे ज्यादा समय लेते हैं पानी गर्म करने में. अगर आप तुरंत पानी गर्म करना चाहते हैं तो पोर्टेबल गीजर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

गीजर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

बिजली की खपत
गीजर खरीदते समय बिजली की खपत के बारे में जरूर जान लें. कोशिश करें कि 5-स्टार रेटेड मॉडल वाला गीजर ही खरीदें. भले ही ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन ये आपका काफी पैसा बचा सकते हैं. ज्यादातर वॉटर हीटर 1500-2000 वाट बिजली लेते हैं. वहीं कुछ गीजर के मॉडल 2500-3000 वाट बिजली की खपत करते हैं.

गीजर की क्वॉलिटी
गीजर ऑनलाइन खरीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर ऑफलाइन, उसकी क्वालिटी जरूर ध्यान रखें. गीजर मे क्या-क्या फीचर्स हैं, ये जरूर जान लें. इससे आप एक अच्छा डिवाइस घर सकते हैं.साथ ही यह भी जरूर जानें कि गीजर का प्रेशर रिलीज सेफ्टी वॉल्व कैसा है. उसकी थर्मोस्टेट सेटिंग्स, ग्लास कोडेड हीटिंग मशीन, बाहरी भाग, ऑटो हीट कट फीचर कैसा है. 

कैपसिटी

क्वॉलिटी के बाद सबसे जरूरी होती है गीजर की कैपसिटी. यानी एक मिनट में कितने लीटर पानी को गीजर गर्म करता है. जैसे किसी गीजर की क्षमता 15 लीटर है तो वह एक बार में 15 लीटर पानी गर्म करेगा. इसलिए जब भी गीजर खरीदने जाएं, उसकी कैपसिटी को जरूर चेक करें. 

ब्रांड
जब भी नया गीजर खरीदने जाएं तो ब्रांड के साथ कोई समझौता न करें. मार्केट मे मिल रहे ब्रांडेड गीजर ही खरीदे जो अच्छे माने जाते हों. इनमें हाई लेवल वॉटर हीटर के साथ-साथ कई तरह के फीचर्स होते हैं. ये थोड़े कीमती जरूर होते हैं लेकिन सेफ्टी भी साथ में मिलती है.

गारंटी
अगर आप ब्रांड  का गीजर खरीदते हैं तो उसमें वारंटी जरूर मिलती है. इसलिए गीजर खरीदते समय पहले यह जान लें कि अगर आपका डिवाइस खराब होता है या इसमें कोई कमी आती है तो आप फ्री में उसे ठीक करवा सकते हैं या नहीं.

कीमत
गीजर की कीमत कई चीजों पर निर्भर होती है. गीजर किस ब्रांड का है, कितनी क्षमता है. यह ब्रांड, टैंक कैपसिटी, हीटर की साइज, फीचर्स, बिजली की खपत के अनुसार ही इनकी कीमत होती है. आप अपने बजट और आवश्यकता के मुताबकि गीजर को खरीद सकते हैं.

