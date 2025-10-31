Delhi-NCR की जहरीली हवा से बचना है? एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले जरूर जान लें ये 6 बातें

सर्दियों के मौसम में देश के कई हिस्सों में हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है. खासकर दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में AQI (Air Quality Index) सबसे खराब स्तर पर पहुंच जाता है. इस जहरीली हवा से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. ऐसे में घर में एक अच्छा एयर प्यूरीफायर रखना अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है.

स्मॉग नहीं, ये है स्लो पॉइजन

कई बार लोग स्मॉग को सिर्फ धुंध समझ लेते हैं, लेकिन ये हवा में मौजूद छोटे-छोटे जहरीले कण होते हैं जो फेफड़ों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं. ये एलर्जी, अस्थमा, और सांस की बीमारी को बढ़ा सकते हैं. ऐसे में एयर प्यूरीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो घर के अंदर की हवा को साफ रखता है और आपके परिवार को प्रदूषण से बचाता है.

असली HEPA फिल्टर देखें

किसी भी एयर प्यूरीफायर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका HEPA फिल्टर (H13 या H14) होता है. यह हवा में मौजूद 99.97% तक के धूल, धुआं, परागकण और PM2.5 जैसे कणों को रोक लेता है. इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके प्यूरीफायर में “True HEPA Filter” हो.

CADR रेटिंग समझें

CADR (Clean Air Delivery Rate) बताता है कि एयर प्यूरीफायर कितनी तेजी से हवा को साफ करता है. जितनी ज्यादा CADR रेटिंग होगी, उतनी तेजी से आपका कमरा साफ होगा. भारत में आमतौर पर ऐसा प्यूरीफायर चुनें जिसकी CADR आपके कमरे के साइज से मेल खाए या थोड़ा ज्यादा हो.

कमरे के साइज से मैच करें

हर एयर प्यूरीफायर की एक कवरेज एरिया रेंज होती है. अगर आपका कमरा 200 वर्ग फुट का है, तो कम से कम 250 वर्ग फुट तक की क्षमता वाला प्यूरीफायर लें ताकि हवा पूरी तरह से साफ हो सके.

फिल्टर बदलने की लागत और समय जानें

एयर प्यूरीफायर के फिल्टर को हर 6–12 महीने में बदलना पड़ता है. कुछ अच्छे ब्रांड्स में फिल्टर ज्यादा समय तक चलते हैं, लेकिन खरीदने से पहले फिल्टर की कीमत और उपलब्धता जरूर जांचें. कुछ इम्पोर्टेड मॉडल्स के फिल्टर महंगे और ढूंढने में मुश्किल होते हैं.

स्मार्ट और साइलेंट ऑपरेशन देखें

आजकल कई एयर प्यूरीफायर में PM2.5 इंडिकेटर, ऑटो मोड, और लो नॉइज लेवल फीचर्स आते हैं. कुछ मॉडल्स ऐप कंट्रोल या Alexa/Google Assistant से भी चलते हैं. यानी आप बेड पर बैठे-बैठे ही इसे ऑन/ऑफ कर सकते हैं.

ऊर्जा बचत और मेंटेनेंस आसान हो

एक अच्छा एयर प्यूरीफायर कम बिजली खर्च करे और साफ करने में आसान हो. फिल्टर की रेगुलर सफाई करने से उसका लाइफ टाइम बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है.