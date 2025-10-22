Advertisement
घर में रखी ये 4 चीजें Extension Board में लगाई तो होगा धमाका! तुरंत जानें कौन से हैं वो खतरनाक डिवाइस

Devices Not For Extension Board​: आजकल हर घर में लैपटॉप, चार्जर्स और दूसरे गैजेट्स चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल खूब होता है. सुविधा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह बोर्ड कई बार हमारी गलती से खतरे का सबब बन जाता है. अक्सर लोग बिना सोचे-समझे भारी लोड वाले डिवाइस को भी एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़ देते हैं. और फिर होता है खतरनाक हादसा....

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:29 AM IST
Extension Board Safety Tips: आज के समय में जब हर घर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का इस्तेमाल आम बात हो गई है तो एक्सटेंशन बोर्ड (Extension Board) की जरूरत पड़ने लगी है. अक्सर लोग बिजली के एक ही सॉकेट से कई डिवाइस चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ डिवाइसेज़ ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है? गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह न केवल आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि धमाका या फिर आग लगने जैसी घटना भी हो सकती है. इस तरह के हादसे से बचने के लिए जरूरी है कि हम एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड में कौन सी डिवाइस नहीं लगानी चाहिए, साथ में यह भी जानते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड के इस्तेमाल के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

कंप्यूटर या गेमिंग पीसी
अगर कंप्यूटर के साथ मॉनिटर, स्पीकर, UPS और चार्जिंग जैसे कई डिवाइस एक ही एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर दिए जाएं तो उस पर जरूरत से ज्यादा लोड आ जाता है. इससे बोर्ड का फ्यूज उड़ सकता है या वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने लगता है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खराब होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में कंप्यूटर और उससे जुड़े जरूरी डिवाइस को हमेशा अच्छे क्वालिटी वाले सर्ज प्रोटेक्टर या फिर सीधे UPS से कनेक्ट करना ज्यादा सेफ होता है.

हीटर, गीजर और आयरन
हीटर, गीजर, फ्रिज और प्रेस जैसी चीजें बहुत हाई वोल्टेज बिजली का यूज करती हैं. अक्सर इनका पावर यूसेज 1000 से 2000 वॉट या उससे भी ज्यादा होता है. एक्सटेंशन बोर्ड इतने भारी लोड को संभालने के लिए नहीं बनाए जाते. अगर आप इन डिवाइसेज़ को लंबे समय तक एक्सटेंशन में चलाते हैं तो बोर्ड के वायर गर्म होकर पिघल सकते हैं या स्पार्क का खतरा रहता है. इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं.

इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक केतली, टोस्टर
इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक केतली और टोस्टर जैसे डिवाइस भी काफी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर 1500 से 2000 वॉट तक का. एक्सटेंशन बोर्ड का वायर इतनी ज्यादा करंट को संभालने के लिए नहीं बना होता. जब इन डिवाइसेज़ को एक्सटेंशन में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है तो वायर ओवरहीट हो सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए इन्हें भी हमेशा सीधे वॉल सॉकेट में ही लगाना चाहिए.
 
रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव में मोटर और कंप्रेसर लगे होते हैं, जो ऑन होते समय ही काफी ज्यादा बिजली लेते हैं. एक्सटेंशन बोर्ड इतनी ज्यादा करंट की मांग को झेल नहीं पाता, जिससे ओवरहीटिंग या सर्किट फेल होने का खतरा कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है. कई बार इससे बोर्ड जल सकता है या बिजली की सप्लाई खराब हो जाती है. इसलिए ऐसे भारी डिवाइसों को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने नहीं चाहिए.

ये बातें जरूर रखें ध्यान

हर एक्सटेंशन बोर्ड की एक क्षमता होती है, जैसे 1000W, 1500W. उसकी क्षमता से ज्यादा लोड डालने पर वायरिंग गर्म हो सकती है और आग लगने का खतरा रहता है.

अगर एक्सटेंशन बोर्ड के इस्तेमाल के दौरान बोर्ड या प्लग गर्म महसूस हो रहा है तो तुरंत उसे बंद कर दें. यह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का संकेत हो सकता है.

बोर्ड के वायर, प्लग और सॉकेट को समय-समय पर चेक करते रहें. ढीले कनेक्शन या टूटे हुए पार्ट्स को नज़रअंदाज़ न करें.

सस्ते और लोकल एक्सटेंशन बोर्ड में अक्सर घटिया वायरिंग होती है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. हमेशा ISI मार्क या किसी भरोसेमंद ब्रांड का बोर्ड इस्तेमाल करें.

