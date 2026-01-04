फ्री मोबाइल के नाम पर ठगी का खेल! महिलाओं और छात्रों को बनाया जा रहा निशाना, सरकार ने बताया सच और बचाव के तरीके

Free Smartphone Laptop Yojna Scam: भारत में इस समय साइबर ठगी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को हजारों करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है. देश में बढ़ रहे डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का दायरा साइबर फ्रॉड के मामलों को और बढ़ा रहा है. अब स्कैमर्स सोशल मीडिया पर AI उपयोग कर फर्जी खबरें फैलाने और लोगों को ठगने में कर रहे हैं. हाल में भी ऐसा ही एक भ्रामक दावा स्कैमर्स ने वायरल किया. जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मुफ्त मोबाइल योजना के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास किया. इसके बाद PIB ने इस दावे की पड़ताल कर स्थिति स्पष्ट की.

क्या था भ्रामक दावा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कैमर्स हाल ही में प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना के नाम पर महिलाओं, छात्रों और कम आय वाले लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए वह यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो और पोस्ट शेयर कर रहे थे. इन पोस्टों में दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने एक नई मोबाइल योजना शुरू की है. जिसमें आपको बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कुछ ही दिनों में फ्री स्मार्टफोन आपके पास होगा. इसमें महिलाओं और छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही थी.

PIB ने इस दावे को भ्रामक बताया

यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर होने वाले इन वीडियो और पोस्ट को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भ्रामक बताया. PIB ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कहीं आप भी भारत सरकार के नाम पर की जा रही ‘प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना’ जैसी धोखाधड़ी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं. PIB के अनुसार, सरकार ने इस नाम की कोई भी योजना शुरू नहीं की है. आप सभी को इस तरह की पोस्टों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है. ये ठगों द्वारा सरकारी योजनाओं के नामों का दुरुपयोग करके आपको फंसाने की चालें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- अब आपकी जेब में होगा 100-इंच का TV! घर से ऑफिस तक बड़े काम के हैं ये मिनी प्रोजेक्टर

PIB ने बताया स्कैम

PIB की फैक्ट-चेक टीम ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह एक फर्जी स्कैम है. इसका मकसद आम लोगों से उनकी निजी जानकारी और पैसे ठगना है. ऐसे मैसेज में आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है. जिसके बाद लिंक पर आपसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार, बैंक डिटेल या OTP मांगा जाता है. एक बार जानकारी देने के बाद आप स्कैमर्स का शिकार बन जाते हैं. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी फ्री मोबाइल या सरकारी तोहफे वाले दावे पर आंख बंद कर भरोसा न करें. असली सरकारी योजनाओं की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस रिलीज और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म पर ही दी जाती है.

ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें?

ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना होगा, खासकर जो सोशल मीडिया या WhatsApp से आए हों. अगर ऐसे किसी भी सूचना को देने वाली वेबसाइट का पता .gov.in नहीं है, तो सतर्क हो जाएं. कोई भी सरकारी योजना आपसे OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड नहीं मांगती. अगर कोई ऐसा कर रहा तो उससे दूर रहें. किसी भी ऐसी पोस्ट को देखकर तुरंत भरोसा न करें जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री या सरकारी लोगो लगा हुआ हो. योजना की सच्चाई के लिए सरकारी वेबसाइट या PIB Fact Check से जांच कर लें. फर्जी मैसेज या लिंक को आगे शेयर करने से बचें. ठगी की आशंका हो तो साइबर क्राइम पोर्टल या नजदीकी पुलिस को सूचना दें.

यह भी पढ़ें:- वेनेजुएला पर मेहरबान हुए एलन मस्क! अंधेरे में जी रहे लोगों को आसमान से भेजा तोहफा