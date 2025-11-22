Advertisement
trendingNow13013723
Hindi Newsटेक

₹2000 नहीं आए? क्यों रुकी PM किसान की 21वीं किस्त; सिर्फ 1 मिनट में ऐसे करें शिकायत, आ जाएगा पैसा!

PM Kisan 21st Not Received: देशभर में कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अब तक PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नहीं पहुंची है. वजह क्या है ई-केवाईसी गड़बड़ी, बैंक डिटेल्स की समस्या या किसी और तकनीकी कारण से पेमेंट अटक गया? अगर आपके 2,000 रुपये भी नहीं आए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है.   

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹2000 नहीं आए? क्यों रुकी PM किसान की 21वीं किस्त; सिर्फ 1 मिनट में ऐसे करें शिकायत, आ जाएगा पैसा!

PM Kisan 21st Not Received: देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है. जिसकी 21वीं किस्त इस बार पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 19 नवंबर को जारी किए. किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना मानी जाने वाली इस स्कीम की अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका किसी कारण से खाते में पैसा नहीं आया है. अगर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अब तक आपके खाते में नहीं आई है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. देशभर में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्हें कुछ गड़बड़ियों, गलत जानकारी या खाते की वेरिफिकेशन में देरी के कारण पैसा नहीं मिला है. 

किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने एक आसान ऑनलाइन शिकायत प्रणाली तैयार की है जिसकी सहायता से आप घर बैठे मिनटों में अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं. सही प्रोसेस अपनाते ही आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में आ सकती है.

PM-Kisan की रुकी हुई किस्त को पाने के लिए आपको न तो किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत है और न ही लंबी लाइन में खड़े होने की. सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

PM Kisan स्टेटस कैसे चेक करें?

इसके लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं.

यहां Farmers Corner सेक्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

अब Know Your Status पर जाएं.

बस यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें

इससे पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आ गई है या रुकी है.

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त न आने के कारण?

ई-केवाईसी पूरा न होगा

सही आधार नंबर न होना

आधार-बैंक लिंक न होना

किसी वजह से बैंक खाता बंद हो गया हो

IFSC चेंज हो गया

नाम की स्पेलिंग और आधार-बैंक में सेम न होना

PM-Kisan फॉर्म में सही जानकारी की जगह गलत जानकारी

अगर इन बातों में से एक भी समस्या आपके साथ है तो इस वजह से आपकी किस्त रुक सकती है.

PM-Kisan में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (Step-by-Step Process)

इसके लिए आपको सबसे पहले PM-Kisan की वेबसाइट पर जाना होगा. 

https://pmkisan.gov.in जाने के बाद आपको Help Desk ऑप्शन मिलेगा.

यहां आप पूरी जानकारी भरें. जैसे-आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, तीनों में से किसी एक से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इसके बाद समस्या का कारण चुनें. जैसे-पैसा नहीं आया, KYC अधूरी, बैंक डेटा का मैच न करना, आधार मिसमैच.

ये भी पढ़ेंः बंपर छूट...iPhone 16 के इस मॉडल पर 25,000 की छूट, खरीदने वालों की लगी लाइन!

अब Submit कर दें. बस आपकी शिकायत दर्ज हो गई. 

आपको एक Complaint Token Number मिलेगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं.

PM-Kisan हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए

1800-115-526

011-23381092

ये भी पढ़ेंः ट्रेन में महिला ने बनाई Electric Kettle में मैगी, कोच में मची दहशत; जानिए रेलवे नियम

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

PM Kisan 21st installmentPM Kisan complaintPM Kisan 2000 not received

Trending news

क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
road accident
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
DNA
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
DNA
TMC विधायक का 6 दिसंबर को 'नई बाबरी' बनाने का ऐलान, BJP बोली- हम भी बनाएंगे मंदिर
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास
Delhi blast
कौन हैं ये ‘लैपटॉप भाई’ जिससे बम बनाना सीख रहा था डॉ. मुजम्मिल, ले रहा था क्लास