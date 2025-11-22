₹2000 नहीं आए? क्यों रुकी PM किसान की 21वीं किस्त; सिर्फ 1 मिनट में ऐसे करें शिकायत, आ जाएगा पैसा!

PM Kisan 21st Not Received: देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है. जिसकी 21वीं किस्त इस बार पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से 19 नवंबर को जारी किए. किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना मानी जाने वाली इस स्कीम की अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका किसी कारण से खाते में पैसा नहीं आया है. अगर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अब तक आपके खाते में नहीं आई है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. देशभर में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्हें कुछ गड़बड़ियों, गलत जानकारी या खाते की वेरिफिकेशन में देरी के कारण पैसा नहीं मिला है.

किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने एक आसान ऑनलाइन शिकायत प्रणाली तैयार की है जिसकी सहायता से आप घर बैठे मिनटों में अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं. सही प्रोसेस अपनाते ही आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में आ सकती है.

PM-Kisan की रुकी हुई किस्त को पाने के लिए आपको न तो किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत है और न ही लंबी लाइन में खड़े होने की. सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

PM Kisan स्टेटस कैसे चेक करें?

इसके लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं.

यहां Farmers Corner सेक्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

अब Know Your Status पर जाएं.

बस यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें

इससे पता चल जाएगा कि आपकी किस्त आ गई है या रुकी है.

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त न आने के कारण?

ई-केवाईसी पूरा न होगा

सही आधार नंबर न होना

आधार-बैंक लिंक न होना

किसी वजह से बैंक खाता बंद हो गया हो

IFSC चेंज हो गया

नाम की स्पेलिंग और आधार-बैंक में सेम न होना

PM-Kisan फॉर्म में सही जानकारी की जगह गलत जानकारी

अगर इन बातों में से एक भी समस्या आपके साथ है तो इस वजह से आपकी किस्त रुक सकती है.

PM-Kisan में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (Step-by-Step Process)

इसके लिए आपको सबसे पहले PM-Kisan की वेबसाइट पर जाना होगा.

https://pmkisan.gov.in जाने के बाद आपको Help Desk ऑप्शन मिलेगा.

यहां आप पूरी जानकारी भरें. जैसे-आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, तीनों में से किसी एक से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इसके बाद समस्या का कारण चुनें. जैसे-पैसा नहीं आया, KYC अधूरी, बैंक डेटा का मैच न करना, आधार मिसमैच.

अब Submit कर दें. बस आपकी शिकायत दर्ज हो गई.

आपको एक Complaint Token Number मिलेगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं.

PM-Kisan हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए

1800-115-526

011-23381092

