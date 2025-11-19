PM Kisan Yojana की किस्त से लेकर E-KYC तक, ये सरकारी ऐप करेगा मदद, 90% किसानों को नहीं है जानकारी

PM Kisan App: अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको हर साल ₹6000 की राशि मिलती हैं, तो आपके फोन में PM Kisan Mobile App जरूर होना चाहिए. यह ऐप सिर्फ यह बताने के लिए नहीं है कि आपकी किस्त कब आएगी, बल्कि इसके कई ऐसे छिपे हुए फायदे है, जिनके बारे में बहुत कम किसान जानते हैं. इस ऐप ने किस्तों का स्टेटस देखने से लेकर e-KYC और आधार-बैंक अपडेट तक के काम को बेहद आसान बना दिया है.

PM Kisan App के 5 बड़े फायदे

Face Authentication e-KYC

यह ऐप की सबसे बड़ी खासियत है. अब किसानों को CSC सेंटर या बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है. अब घर बैठे किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपने चेहरे की स्कैनिंग से KYC पूरा कर सकते हैं. यह ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेटवर्क या बायोमेट्रिक की समस्याओं को खत्म करता है. एक किसान अपने फोन से 100 दूसरे किसानों की e-KYC भी कर सकता है.

स्टेटस और किस्त ट्रैकिंग

PM Kisan App का दूसरा बड़ा फायदा है Beneficiary Status Tracking. अब किसान तुरंत जान सकते हैं कि

- किस्त कब आई या कब आने वाली है?

- किस्त पेंडिंग है या प्रोसेस में है?

- पेमेंट असफल हुआ है या सफल?

- योजना में उनका नाम है या नहीं?

- इससे किसानों को बार-बार बैंक या इंटरनेट कैफे जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती.

100% सही जानकारी और फ्रॉड से सुरक्षा

बाजार में फर्जी SMS, फेक ऐप्स या गलत डिटेल्स वाले वीडियो की भरमार है. लेकिन PM Kisan App किसानों को सीधे सरकार का ऑफिशियल डेटा देता है. यह योजना से जुड़े सभी सही अपडेट, दस्तावेजों की सही स्थिति और धोखाधड़ी से पूरी सुरक्षा करता है. किसान फेक KYC लिंक और गलत ऐप डाउनलोड करने के जोखिम से बच जाते हैं.

मल्टी-फार्मर सपोर्ट फीचर

यह एक जबरदस्त फीचर है. इस ऐप के जरिए एक किसान अपने फोन से कई किसानों का e-KYC या स्टेटस चेक कर सकता है. यह उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहां बुजुर्ग किसान तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते या जहां स्मार्टफोन की कमी है. गांव का कोई भी एक युवक तकनीक का उपयोग कर सभी की मदद कर सकता है.

आधार और बैंक खाता अपडेट करना हुआ बेहद आसान

पहले डिटेल अपडेट करने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं. अब ऐप तुरंत बताता है कि आपका खाता लिंक नहीं है, आधार में गलती है या बैंक डिटेल गलत है. यह किसानों को आधार अपडेट, बैंक खाता अपडेट और रजिस्ट्रेशन स्टेटस में गलती सुधारने का ऑप्शन देता है. इस तरह किसान समय पर सुधार कर पाते हैं और उनकी किस्तें रुकती नहीं हैं.

