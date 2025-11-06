Advertisement
PM kisan Yojana 21st Installment: लिस्ट में नाम गायब हुआ तो अटकेंगे ₹2000, फौरन ऐसे करें चेक

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है. अगर आप 2,000 रुपये की किस्त पाना चाहते हैं, तो तुरंत समय रहते अपनी e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल अपडेट कर लें. जरा-सी लापरवाही से किस्त अटक सकती है. आइए जानते हैं कैसे आप घर बैठे किसान योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:26 PM IST
PM kisan Yojana 21st Installment: लिस्ट में नाम गायब हुआ तो अटकेंगे ₹2000, फौरन ऐसे करें चेक

PM Kisan 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जल्द आने वाली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) की 21वीं किस्त जल्द ही जारी हो सकती है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. लेकिन इस बार कई किसानों को चिंता है कि उनका नाम PM Kisan Beneficiary List 2025 से गायब हो गया है. अगर आपने समय रहते कुछ जरूरी अपडेट नहीं किए, तो अगली किस्त के ₹2,000 आपके खाते में नहीं आएंगे. चलिए जानते हैं आप कैसे इस योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

21वीं किस्त कब आएगी और नाम चेक करना क्यों है जरूरी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार नवंबर के पहले दो हफ्तों में किसानों के खातों में 21वीं किस्त के ₹2,000 ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि अभी तक किसी ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं हुई है. हर बार की तरह, किस्त का पैसा Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भेजा जाएगा. पैसे ट्रांसफर करने से पहले सरकार राज्यों से मिले डाटा की पूरी जांच करती है. अगर आपकी जानकारी अधूरी है, कोई गलती है या e-KYC बाकी है, तो आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हट सकता है.

क्या लिस्ट से नाम गायब है? तो तुरंत करें ये काम
अगर आपको डर है कि आपका नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत इन स्टेप्स को फॉलो करें.
1. सबसे पहले अपनी e-KYC पूरी करना जरूरी है.
2. अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है, तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर OTP के जरिए e-KYC कर सकते हैं.
3. अगर मोबाइल लिंक नहीं है, तो नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन से प्रोसेस पूरा करें.
4. कंफर्म करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है. साथ ही आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर आधार और बैंक दोनों रिकॉर्ड में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए.
5. अगर आपकी जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो अपने राजस्व विभाग या कृषि कार्यालय में जाकर फौरन सुधार करवाएं.

लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

पीएम किसान योजना की किस्त आएगी या नहीं आप इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं.  
1. सबसे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. Farmers Corner में जाकर Beneficiary List पर क्लिक करें.
3. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें.
4. इसके बाद Get Report पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी.

यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो चिंता की बात नहीं है पैसा जल्द आ जाएगा. अगर नाम नहीं दिख रहा तो देर न करें और ऊपर बताए गए सुधार तुरंत करें. नहीं तो आपकी पीएम किसान योजना की किस्त अटक सकती है.

