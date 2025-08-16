इस बार भी रह गई PM Kisan Yojana की किस्त? जानिए कहां रह गई कमी, इस तरह होगी दूर!

PM Kisan Yojana: अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको आने वाली किस्त का इंतजार जरूर रहता होगा. लेकिन कई बार इंताजर के बाद भी किस्त रह जात है. ऐसे में यह सवाल सताने लगता है कि क्यों नहीं आई किस्त, कहां रह गई कमी ? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बहुत से लोग दफ्तरों का चक्कर लगाने लगते हैं. अगर आप इसके लिए ऑफिस नहीं दौड़ना चाहते हैं और घर बैठे इसकी कमी जानना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस महीने के शुरुआत में आ गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से डीबीटी के जरिए पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी थी. बता दें कि इस बार करीब 9.70 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 2-2 हजार रुपये भेज दिए गए हैं. लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट अभी तक सूने ही हैं.

अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. अब बस कुछ आसान से काम कर इस समस्या को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं विस्तार से.

आखिर क्यों नहीं आया आपके खाते में पैसा?

पीएम किसान योजना की किस्तें सभी किसानों के खाते में भेजी जाती है, लेकिन कुछ किसानों के ई-केवाईसी (e-KYC) न होने के कारण से पैसा अटक जाता है. वहीं कुछ किसानों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है. इसके साथ ही भूमि सत्यापन पूरा न होने के कारण पैसा जारी नहीं होता है. लेकिन सबसे ज्यादा कारण होता है ईकेवाइसी का न होना. अगर आपका भी पैसा ई-केवाईसी न होने की वजह से रुका है तो आप नीचे बताए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

घर बैठे इस तरह करें ऑनलाइन e-KYC

अगर आपकी किस्त ई-केवाईसी के कारण रुकी है तो इसे जरूर कर लें, क्योंकि बिना इसके पीएम किसान का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा.

ये भी पढ़ेंः हेलो, मैं पूजा बोल रही हूं... लोन चाहिए? ऐसे कॉल्स से हो गए हैं परेशान, फटाफट ऑन करें ये सेटिंग

ई-केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले PM Kisan की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए गूगल पर टाइप करना होगा https://pmkisan.gov.in

इसके बाद होमपेज पर दाईं ओर e-KYC लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

इस पेज पर अब अपना 12 अंको का आधार कार्ड नंबर लिखें और सर्च करें.

इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस कोड को यहां पर डालें.

अब आपके स्क्रीन पर e-KYC successfully submitted का मैसेज आ जाएगा.

इस तरह आपकी ऑनलाइन ई-केवाइसी पूरी हो जाती है.

ये भी पढ़ेंः आपके फोन की 'डिलीट' बटन भी बचा सकती है लाखों लीटर पानी! जानिए कैसे

वहीं अगर आपके आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपकी ऑनलाइन ई-केवाइसी पूरी नहीं होगी. इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होगा जहां बायोमेट्रिक की सहाया से आप ई-केवाइसी करवा सकते हैं. अगर इसके बाद भी आपकी समस्या न हल होतो आप किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं.