रुक जाएगी PM-Kisan योजना की किस्त! तुरंत ठीक करें आधार कार्ड में ये जरूरी डिटेल, अभी जानें सबसे आसान प्रोसेस

Aadhaar Card name correction: आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. बैंक, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में नाम की छोटी-सी भी गलती है, तो यह केवल PM-Kisan योजना के तहत मिलने वाली आपकी ₹2000 की किस्त ही नहीं बल्कि भविष्य में मिलने वाले सभी सरकारी लाभों को रोक सकती है. घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आप घर बैठे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से इस गलती को आसानी से सुधार सकते हैं. चलिए जानते हैं सबसे आसान तरीका.

आधार कार्ड में सही नाम होना क्यों इतना जरूरी?

सरकार ने साफ कर दिया है कि PM-Kisan योजना की किस्तें अब सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में जाएंगी जिनका नाम आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और रेवन्यू रिकॉर्ड में बिल्कुल एक जैसा है. सरकार का कहना है कि नाम एक जैसा न होने से फर्जीवाड़े और गलत लाभ लेने की संभावना बढ़ जाती है. एक जैसा नाम होने से यह पैसा सही लाभार्थी के खाते में जाए, जिससे लोगों को किस्त समय पर मिलती रहे.

आधार कार्ड में नाम कैसे अपडेट करें?

अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप घर बैठे यह काम छोटा-सा काम तेजी से कर सकते हैं.

1. सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं.

2. इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में जाकर Update Aadhaar Online चुनें और Proceed to Update Aadhaar पर क्लिक करें.

3. अब अपना आधार नंबर और OTP भरके लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद ऑप्शन में से Name सेलेक्ट करें.

4. इसके बाद नया नाम सही स्पेलिंग के साथ डालें और इसके साथ में कोई भी जरूरी ID Proof डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

5. 50 रुपये की छोटी-सी पेमेंट ऑनलाइन करें. पेमेंट पूरी होने पर आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप अपने आधार अपडेट की डिटेल्स ट्रैक कर सकते हैं.

आधार कार्ड में नाम अपडेट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार कार्ड में नाम ठीक करने के लिए UIDAI ने कई वैलिड डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं, जिनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हैं. जैसे- पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो ID,पेंशन कार्ड, राशन कार्ड आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सब्मिट कर सकते है. इस बात का ध्यान रखें कि फोटो और नाम दोनों क्लियर दिखाई दें.

ऑफलाइन तरीके से ऐसे करें आधार अपडेट

अगर आप ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी अपना नाम अपडेट कर सकते हैं. अपने नजदीकी Aadhaar Seva Kendra या CSC (Common Service Center) पर जाएं. वहां Aadhaar Update/Correction का Form भरें. बस 50 रुपये का शुल्क और जरूरी दस्तावेज जमा करने पर आपको Receipt और URN नंबर मिल जाएगा.

कितनी बार आधार में नाम बदल सकते हैं?

UIDAI के मुताबिक, आप एक साल में सिर्फ दो बार ही नाम अपडेट कर सकते हैं, इसलिए पहली बार में ही अपने नाम की सही स्पेलिंग भरें.