/Explainer: PM मोदी का 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग का बड़ा ऐलान, लेकिन क्या भारत में हैं इतनी नौकरियां? समझिए पूरा गणित

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके लाल किले के प्राचीर से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी ने AI को भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बताते हुए अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देने की बात कही है. सरकार का मकसद भारत के युवा वर्कफोस को AI-driven economy के लिए तैयार करना और देश को सिर्फ दुनिया का मार्केट नहीं, बल्कि global innovation hub बनाना है.
लेकिन पीएम मोदी के इस घोषणा के साथ ही टेक जगत और युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि क्या 1 करोड़ एआई-ट्रेंड युवाओं को खपाने के लिए भारतीय इंडस्ट्री और जॉब मार्केट वाकई तैयार है?
पीएम मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग की घोषणा ऐसे समय में की है, जब भारत में AI से जुड़ी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ GenAI नौकरियों के कई हिस्सों में बदलाव भी कर रहा है, जिससे कुछ नौकरियां खतरे में भी आ रही है. इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि क्या भारत 1 करोड़ AI-trained युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा कर पाएगा?
भारत का AI job market तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा संख्या 1 करोड़ के लक्ष्य से काफी कम है. Masai School Market Report 2026 Foundit के अनुसार, 2025 में भारत में लगभग 2.90 लाख AI-linked job postings थीं. 2026 में यह संख्या लगभग 3.82 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, यानी सालाना लगभग 32% बढ़ोत्तरी हो रही है.
Naukri के जून 2026 के JobSpeak डेटा में भी AI और ML हायरिंग में 25% सालाना वृद्धि हुई है. इसका मतलब है कि AI-skilled लोगों की मांग सामान्य सफेद कालर जॉब से तेजी से बढ़ रही है. लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा. 3.8 लाख AI job postings का मतलब यह नहीं है कि भारत में AI की कुल 3.8 लाख नौकरियां ही हैं. AI अब सिर्फ AI engineer या मशीन लर्निंग तक सीमित नहीं है. बैकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थकेयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में एआई की मांग तेजी से बढ़ रही है.
AI को केवल नौकरी खत्म करने वाली मशीन के रूप में देखना सही नहीं होगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, AI और ऑटोमेशन से कुछ सेक्टर में नौकरियां प्रभावित होंगी, लेकिन नए विकल्प भी बनेंगे.
सबसे ज्यादा खतरा उन कामों को एआई से है, जो बार-बार दोहराए जाते हैं, जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है और जिन्हें आसानी से कोडिंग के जरिए ऑटोमेट किया जा सकता है. इस बदलाव की सबसे सीधी असर IT-इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, रूटीन कोडिंग, कागजी कामकाज और शुरुआती स्तर के सपोर्ट रोल्स पर पड़ने की संभावना है.
इसलिए आने वाले वर्षों में सवाल यह कम होगा कि AI नौकरी लेगा या नहीं?, और ज्यादा यह होगा कि AI इस्तेमाल करने वाला worker उस worker की जगह लेगा या नहीं जो AI इस्तेमाल नहीं करता?
टीओआई की एक रिपोर्ट में NASSCOM के अनुमानों के हवाले कहा गया है कि भारत में AI प्रोफेशनल्स की मांग और सप्लाई के बीच लगभग 50% का अंतर है. बिजनेस जगत को अभी 6 लाख से ज्यादा AI एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जबकि केवल आधा पूल ही मौजूद है. अगर स्किलिंग में तेजी नहीं लाई गई तो 2027 तक यह डिमांड बढ़कर 12.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी. इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार 1 करोड़ युवाओं को बेसिक्स और एडवांस AI टूल्स सिखाने की योजना लाने जा रही है, जिससे एंट्री-लेवल स्किल गैप पूरी तरह खत्म हो सकता है.
AI की ग्लोबस रेस में भारत को कमजोर खिलाड़ी नहीं माना जा सकता है. Stanford AI Index 2025 के मुताबिक भारत एआई टैलेंट में दुनिया में सबसे तेज देशों में रहा और 2024 में AI talent concentration में भारत की ग्रोथ भी बहुत ही तेज थी. रिपोर्ट के अनुसार 2025 में identified top AI authors और inventors के मामले में US करीब 2,20,520 के साथ सबसे आगे था, वहीं दूसरे नंबर पर भारत 50,460 के साथ था.
अमेरिका AI रिसर्च, कोर एल्गोरिदम और पेटेंट के मामले में सबसे आगे है. वहीं चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे हब्स में 5 लाख से ज्यादा टेक टैलेंट के साथ घरेलू AI इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मजबूत है. बात की जाए भारत की तो भारत Tier-0 और Tier-1 स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे एप्लीकेशन, इंप्लीमेंटेशन और IT सपोर्ट की संख्या में दुनिया में नंबर-1 है, लेकिन कटिंग-एज रिसर्च के मामले में अभी अमेरिका से पीछे है. इस तरह तीनों देशों की ताकत अलग है.
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग के बाद नौकरी कहां मिलेगी? भारत या फिर अमेरिका या चीन जैसे देश में? यही इस पूरी योजना की सबसे बड़ी परीक्षा है. अगर 1 करोड़ युवाओं को AI jobs देनी हों, तो मौजूदा एआई मार्केट इसके लिए पर्याप्त नहीं दिखता. तुलना के लिए 2025 में AI-रिलेटेड पोजीशन करीब 2.9 लाख थीं और 2026 के लिए लगभग 3.82 लाख का अनुमान था.
इसलिए 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य केवल AI इंजीनियर्स तैयार करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है. असल मॉडल AI-enabled वर्कफोर्स तैयार करने का होना पड़ेगा. सरकार का India AI Mission देश में AI को सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय हर आम और खास पेशे का हिस्सा बनाने पर जोर दे रहा है. सरकार की प्लानिंग यह है कि अलग-अलग सेक्टर के लोग अपने डेली के कामों को आसान बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखें.
इस मिशन के तहत हर वर्ग को एआई से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है:
अकाउंटेंट
एआई टूल्स की सहायता से तेजी से पैसों का हिसाब-किताब और टैक्स डेटा प्रोसेस कर सकेंगे.
किसान
मौसम, फसल की सेहत और कीट नियंत्रण के लिए एआई-आधारित सलाह का इस्तेमाल करें.
हेल्थ सेक्टर
एआई-असिस्टेड टूल्स से मरीजों की बीमारियों का सटीक इलाज कर सकेंगे.
टीचर
हर छात्र की क्षमता के मुताबिक पढ़ाई को और ज्यादा आसान बनाकर बच्चों को समझान में.
मार्केटर और बिजनेस
जनरेटिव एआई से नया कंटेंट बनाने, मार्केट एनालिसिस करने और MSME कर्मचारी बिजनेस सॉफ्टवेयर चलाने में इसका इस्तेमाल करेंगे.
सरकार इस मिशन के जरिए एआई कंप्यूट, डेटासेट्स, स्टार्टअप्स और एप्लिकेशन्स को मजबूत करना चाह रही है. साथ ही, फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत डेटा और एआई लैब्स को बड़े शहरों से निकालकर टियर-2 और टियर-3 जैसे छोटे शहरों तक पहुंचाने का है, जिससे देश के हर कोने तक एआई शिक्षा का विस्तार हो सके.
भारत में 1600 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के रिसर्च और एनालिटिक्स सेंटर हैं जो तेजी से टियर-2 शहरों में भी बढ़ रहे हैं. गैर-टेक सेक्टर्स में AI इंप्लीमेंटेशन में बैंकिंग, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स जैसी इंडस्ट्रीज अब ऐसे युवाओं को रख रही हैं जिन्हें अपनी मूल डोमेन के साथ-साथ AI टूल्स चलाना आता हो. वहीं ग्लोबल कंपनियां भारत से रिमोट AI ट्यूटरिंग, डाटा एनोटेशन और AI-असिस्टेड कंटेंट-डिजाइनिंग का काम आउटसोर्स कर रही हैं. इसके साथ ही भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और सरकारी डिजिटल प्रोजेक्ट्स में व्यापक डिमांड बनी रहेगी.