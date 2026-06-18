फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेते हुए पूरी दुनिया के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भारत का 'MANAV' (मानव-केंद्रित) नजरिया पेश किया है. पीएम मोदी ने साफ़ लफ़्जों में कहा कि AI का मकसद इंसानी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उसे दबाना. इसके साथ ही, समिट के इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद अहम मुलाकात भी हुई है, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है. आइए जानते हैं इस महा-सम्मेलन की बड़ी बातें .
फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के सुरक्षित और तेज इस्तेमाल पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि AI मानव सभ्यता की दिशा बदलने की ताकत रखता है, लेकिन इसका मुख्य काम लोगों को सशक्त बनाना होना चाहिए. भारत ने हमेशा से टेक्नोलॉजी को जन-कल्याण से जोड़ा है. इसी सोच के साथ भारत ने हाल ही में 'AI इम्पैक्ट समिट' की मेजबानी भी की थी. पीएम मोदी ने साफ़ किया कि भारत का विजन पूरी तरह से मानव-केंद्रित है, जहाँ सुरक्षा और समावेशन सबसे ऊपर हैं .
साइबर खतरों और डीपफेक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर चार बेहद महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं. पहला, AI सिस्टम 'safe-by-design' यानी शुरुआत से ही सुरक्षित होने चाहिए. दूसरा, इसके इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में एक जैसे नियम और टेस्टिंग फ्रेमवर्क होने चाहिए. तीसरा, डीपफेक, फेक न्यूज और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा. चौथा और सबसे अहम सुझाव यह कि AI का फायदा सिर्फ अमीर देशों तक सीमित न रहकर 'ग्लोबल साउथ' यानी विकासशील देशों तक भी पहुँचना चाहिए .
G7 समिट की साइडलाइंस पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद खास मुलाकात हुई. इस बैठक में पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की खुलकर तारीफ की. दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित होनी चाहिए और नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए .
इस बैठक में फ़रवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की समीक्षा की गई. 'इंडिया-यूएस कॉम्पैक्ट' (COMPACT) के तहत रक्षा, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, एनर्जी और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में हुई प्रगति पर दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया. यह पार्टनरशिप दोनों देशों के मिलिट्री और तकनीकी सहयोग को एक नए मुकाम पर ले जा रही है .
भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है. दोनों नेताओं ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द एक संतुलित और दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौता तैयार करें. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अपना संकल्प दोहराया है.