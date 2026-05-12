PM मोदी ने कहा 'Work From Home' करो, पर क्या आपका बॉस मना कर सकता है? जानिए अपना कानूनी अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद भारत में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम यानी WFH को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रविवार के बाद सोमवार को भी अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों और कंपनियों से ईंधन बचाने के लिए कोविड-19 के समय अपनाई गई आदतों को फिर से अपनाने की सलाह दी. उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और घर से काम करने जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र किया. पीएम मोदी की इस अपील के बाद कई कर्मचारियों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या अब कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने से मना नहीं कर सकतीं? क्या कर्मचारियों को कानूनी रूप से Work From Home का अधिकार मिल गया है? हालांकि श्रम कानून विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसा नहीं है.

क्या भारत में Work From Home कानूनी अधिकार है?

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जो कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का कानूनी अधिकार देता हो. अगर किसी कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी पॉलिसी या सरकारी आदेश में WFH का प्रावधान नहीं है, तो कंपनी यह तय कर सकती है कि कर्मचारी को ऑफिस आना होगा या नहीं. भारत के नए लेबर कोड्स में पहली बार Work From Home और Hybrid Work जैसे मॉडल्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात “आपसी सहमति” है. यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों की सहमति जरूरी होगी.

भारतीय श्रम कानून क्या कहते हैं?

भारत में अभी ऑफिस लोकेशन और काम करने के नियम मुख्य रूप से Employment Contract, HR Policies और राज्य स्तर के Shops and Establishments Acts के जरिए तय होते हैं. जैसे दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र के Shops and Establishments Acts मुख्य रूप से काम के घंटे, छुट्टियां, ओवरटाइम और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े नियम तय करते हैं. लेकिन इनमें कहीं भी कर्मचारियों को स्थायी WFH का अधिकार नहीं दिया गया है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के श्रम कानून मूल रूप से फिजिकल ऑफिस मॉडल को ध्यान में रखकर बनाए गए थे. कोविड-19 के दौरान Work From Home इसलिए लागू हुआ क्योंकि सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश जारी किए थे.

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कोविड के दौरान क्यों जरूरी बन गया था WFH?

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने COVID-19 pandemic से निपटने के लिए Disaster Management Act और Epidemic Diseases Act जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया था. उस समय गृह मंत्रालय ने कई सेक्टर्स में कंपनियों को घर से काम कराने के निर्देश दिए थे. इसी वजह से 2020 से 2022 के बीच Work From Home कानूनी रूप से लागू था. लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सरकारी आदेश मौजूद नहीं है. इसलिए पीएम मोदी की मौजूदा अपील सिर्फ एक सलाह मानी जा रही है, कोई कानूनी आदेश नहीं.

क्या कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए मजबूर कर सकती हैं?

ज्यादातर मामलों में जवाब “हां” है. भारतीय कानून के तहत कंपनियों को यह अधिकार होता है कि वे काम की जगह, उपस्थिति और ऑफिस पॉलिसी तय करें. अगर कंपनी के नियम भेदभावपूर्ण नहीं हैं और कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करते, तो कंपनियां कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कह सकती हैं. यही वजह है कि IT, बैंकिंग, मीडिया और कंसल्टिंग सेक्टर की कई कंपनियां पहले ही Hybrid या Full Return-To-Office मॉडल लागू कर चुकी हैं.

क्या कुछ कर्मचारियों को मिल सकती है राहत?

कुछ मामलों में कर्मचारियों को Work From Home मांगने का मजबूत आधार मिल सकता है. उदाहरण के लिए दिव्यांग कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं या मेडिकल जरूरत वाले लोगों को लचीले काम की सुविधा मिल सकती है. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत दिव्यांग लोगों के लिए उचित सुविधाएं देना जरूरी है. वहीं Maternity Benefit Act, 1961 में महिलाओं को मातृत्व अवकाश के बाद Work From Home की अनुमति देने का प्रावधान है, अगर काम की प्रकृति इसकी इजाजत देती हो. हालांकि यहां भी यह कोई सार्वभौमिक अधिकार नहीं है और अंतिम फैसला कंपनी और कर्मचारी की सहमति पर निर्भर करता है.

कंपनियां WFH से क्यों बचना चाहती हैं?

हालांकि कई कर्मचारी घर से काम करना पसंद करते हैं, लेकिन कई कंपनियां अभी भी इससे पूरी तरह सहज नहीं हैं. कंपनियों का मानना है कि ऑफिस में काम करने से टीम कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और निगरानी बेहतर होती है. इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी और बड़े ऑफिस कैंपस पर खर्च किए गए पैसे भी बड़ी वजह हैं. कई कंपनियों ने महंगे ऑफिस स्पेस लीज पर लिए हुए हैं और वे चाहती हैं कि कर्मचारी वापस ऑफिस लौटें.

क्या सरकार फिर से WFH अनिवार्य कर सकती है?

अगर भविष्य में ईंधन संकट, ट्रांसपोर्ट समस्या या कोई बड़ा आपातकाल पैदा होता है, तो सरकार फिर से Work From Home को अनिवार्य बना सकती है. इसके लिए Disaster Management Act या अन्य आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में IT, फाइनेंस, डिजिटल मीडिया और कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर्स सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में रिमोट काम आसानी से संभव है.

PM मोदी की अपील क्यों अहम मानी जा रही है?

भले ही पीएम मोदी की अपील कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका आर्थिक और राजनीतिक महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है. उनके भाषण में ईंधन बचाने, यात्रा कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर जोर दिया गया. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार बढ़ती तेल कीमतों और आर्थिक दबावों को लेकर चिंतित है. ऐसे में आने वाले समय में कंपनियों पर Work From Home को लेकर दबाव बढ़ सकता है, भले ही अभी अंतिम फैसला उनके हाथ में ही क्यों न हो.