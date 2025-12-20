सोशल मीडिया पर गायब हुए बड़े-बड़े दिग्गज...टॉप-10 की लिस्ट में PM मोदी ने किया क्लीन स्वीप, बाकी नेता गायब!

PM Modi X Popularity: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है. पीएम मोदी एक बार फिर लोकप्रियता में सबसे आगे निकल गए हैं. X ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें हर देश के लिए महीने भर के सबसे ज्यादा लाइक होने वाले पोस्ट्स की लिस्ट दिखाई जाती है. इस नई रैंकिंग में भारत में पीएम मोदी का दबदबा साफ नजर आ रहा है. जिससे यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है.

दबदबे वाली रैंकिंग

सोशल मीडिया X के बीते 30 दिनों के डेटा के अनुसार भारत में टॉप-10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में से अकेले 8 पोस्ट पीएम मोदी के हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पीएम के बाद कोई अन्य राजनीतिक नेता अपनी जगह नहीं बना पाया है.

महीने का सबसे पॉपुलर ट्वीट

इस महीने भारत में जिस ट्वीट को सबसे ज्यादा प्यार मिला वह पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वाली तस्वीर थी. इसमें वे पुतिन को रूसी भाषा में भगवद गीता गिफ्ट कर रहे हैं. इस पोस्ट को 23 लाख यानी 2.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले. वहीं 67 लाख लोगों तक इसकी रीच रही साथ ही करीब 29,000 बार इसे शेयर किया गया.

श्रीराम मंदिर वाली पोस्ट भी मचाई तहलका

धार्मिक और खेल से जुड़ी पोस्ट्स का भी दबदबा देखने को मिला. अयोध्या में श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण उत्सव की पोस्ट को 1.4 लाख लाइक्स मिले. इस पल को पीएम मोदी ने इतिहास रचने वाला पल बताया. पहली बार वर्ल्ड कप जीतने पर महिला टीम को बधाई देने वाली पोस्ट को खूब सराहना मिली और 1.47 लाख ने सराहा.

इन सब के साथ ही तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया गया. पीएम मोदी को दुनिया के 29 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिलने की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई.

X का नया हैंडल मार्केटप्लेस फीचर

एंगेजमेंट रैंकिंग के साथ ही X ने हैंडल मार्केटप्लेस नाम से एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है. इस प्रोग्राम के जरिए सालों से बंद पड़े यूजरनेम्स को दोबारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन अभी ये खास यूजरनेम्स केवल Premium+ और Premium Business सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध हैं. X के नियमों के अनुसार अगर कोई भी अकाउंट 30 दिनों तक लॉगिन नहीं होता है तो उसे इनएक्टिव माना जाता है और 6 महीने बाद उसे हटाया भी जा सकता है. पहचान की चोरी और स्पैम को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म इन खास हैंडल्स को सीधे पब्लिक के लिए रिलीज करने के बजाय इस मार्केटप्लेस के जरिए दे रहा है.

