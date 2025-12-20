Advertisement
trendingNow13047142
Hindi Newsटेकसोशल मीडिया पर गायब हुए बड़े-बड़े दिग्गज...टॉप-10 की लिस्ट में PM मोदी ने किया क्लीन स्वीप, बाकी नेता गायब!

सोशल मीडिया पर गायब हुए बड़े-बड़े दिग्गज...टॉप-10 की लिस्ट में PM मोदी ने किया क्लीन स्वीप, बाकी नेता गायब!

PM Modi X Popularity: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है. X की नई मोस्ट लाइक्ड रैंकिंग में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है. भारत में सबसे ज्यादा पसंद की गई टॉप 10 पोस्ट्स में से 8 पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी की हैं जो न सिर्फ उनकी सोशल मीडिया पहुंच को दर्शाता है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में भी शामिल करती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया पर गायब हुए बड़े-बड़े दिग्गज...टॉप-10 की लिस्ट में PM मोदी ने किया क्लीन स्वीप, बाकी नेता गायब!

PM Modi X Popularity: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है. पीएम मोदी एक बार फिर लोकप्रियता में सबसे आगे निकल गए हैं. X ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें हर देश के लिए महीने भर के सबसे ज्यादा लाइक होने वाले पोस्ट्स की लिस्ट दिखाई जाती है. इस नई रैंकिंग में भारत में पीएम मोदी का दबदबा साफ नजर आ रहा है. जिससे यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है.

दबदबे वाली रैंकिंग
सोशल मीडिया X के बीते 30 दिनों के डेटा के अनुसार भारत में टॉप-10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में से अकेले 8 पोस्ट पीएम मोदी के हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पीएम के बाद कोई अन्य राजनीतिक नेता अपनी जगह नहीं बना पाया है.

महीने का सबसे पॉपुलर ट्वीट
इस महीने भारत में जिस ट्वीट को सबसे ज्यादा प्यार मिला वह पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वाली तस्वीर थी. इसमें वे पुतिन को रूसी भाषा में भगवद गीता गिफ्ट कर रहे हैं. इस पोस्ट को 23 लाख यानी 2.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले. वहीं 67 लाख लोगों तक इसकी रीच रही साथ ही करीब 29,000 बार इसे शेयर किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीराम मंदिर वाली पोस्ट भी मचाई तहलका
धार्मिक और खेल से जुड़ी पोस्ट्स का भी दबदबा देखने को मिला. अयोध्या में श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण उत्सव की पोस्ट को 1.4 लाख लाइक्स मिले. इस पल को पीएम मोदी ने इतिहास रचने वाला पल बताया. पहली बार वर्ल्ड कप जीतने पर महिला टीम को बधाई देने वाली पोस्ट को खूब सराहना मिली और 1.47 लाख ने सराहा.
इन सब के साथ ही तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया गया. पीएम मोदी को दुनिया के 29 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिलने की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई.

ये भी पढे़ंः ओमान में PM Modi के कान में ये क्या दिखा? इसे इयररिंग समझने की गलती न करें, हकीकत...

X का नया हैंडल मार्केटप्लेस फीचर
एंगेजमेंट रैंकिंग के साथ ही X ने हैंडल मार्केटप्लेस नाम से एक नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है. इस प्रोग्राम के जरिए सालों से बंद पड़े यूजरनेम्स को दोबारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन अभी ये खास यूजरनेम्स केवल Premium+ और Premium Business सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध हैं. X के नियमों के अनुसार अगर कोई भी अकाउंट 30 दिनों तक लॉगिन नहीं होता है तो उसे इनएक्टिव माना जाता है और 6 महीने बाद उसे हटाया भी जा सकता है. पहचान की चोरी और स्पैम को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म इन खास हैंडल्स को सीधे पब्लिक के लिए रिलीज करने के बजाय इस मार्केटप्लेस के जरिए दे रहा है.

ये भी पढ़ेंः मुंबई के बाद दिल्ली पहुंची Starlink: OpenAI के पड़ोस में बुक की 50 सीटें

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

PM ModiPM Modi X Popularity

Trending news

असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
DNA
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
Payal Dhare
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
india eu fta deal
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता