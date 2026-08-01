/PM मोदी के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल! Meta India Head पर FIR के बाद कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

सोशल मीडिया पर AI और डीपफेक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने का मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है. हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने Meta India के टॉप अधिकारी और कई अकाउंट हैंडलर्स पर FIR दर्ज कर लिया है. मेटा इंडिया हेड पर FIR दर्ज होने के तुरंत बाद मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वह पूरे मामले में जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है.
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड पोस्ट्स को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस के FIR दर्ज करने के बाद शनिवार को मेटा ने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है. कंपनी ने साफ किया है वह इस पूरे मामले को लेकर संबंधित जांच एजेंसियों के संपर्क में है और पूरा सहयोग कर रही है.
मामले के बढ़ने और FIR होने के बाद Meta के स्पोकपर्सन ने कहा कि हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.
मेटा इंडिया हेड और दूसरे अकाउंट हैंडलर्स पर FIR गौड़ नाम के शिकायतकर्ता की याचिका के आधार पर की गई है. शिकायत में कहा गया कि 29 जुलाई को सोशल मीडिया सर्फिंग के दौरान उन्हें इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट्स में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड सामग्रियां मिलीं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये पोस्ट राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले नैरेटिव को बढ़ावा दे रही थीं.
शिकायतकर्ता ने पुलिस को करीब 20 फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स और पोस्ट्स के URL सौंपे हैं और मामले की विस्तार से जांच की मांग की है. आरोप यह भी है कि ऐसा कंटेंट नफरत फैला सकता है, भ्रामक जानकारी बढ़ा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है. इसके साथ ही, इस तरह के मॉर्फ्ड कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने देने के लिए Meta के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.
प्राप्त शिकायतों के आधार पर हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एएसआई के. हरि राम द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है. यह FIR आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 66(C), 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2), 336(4) के तहत दर्ज की गई है.
मामला सामने आने के बाद तेलंगाना बीजेपी के स्पोकपर्सन एन. वी. सुभाष ने पीएम मोदी के खिलाफ इस प्रकार के कंटेंट को बनाने, शेयर करने और फैलाने वालों पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी कभी भी संगठित गाली-गलौज या चरित्र हनन का लाइसेंस नहीं बन सकती.