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PM मोदी के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल! Meta India Head पर FIR के बाद कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीपफेक और AI मॉर्फ्ड वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया कंपनी Meta इंडिया समेत कुछ यूजर्स पर FIR दर्ज हुआ है. हैदराबाद पुलिस के इस एक्शन के बाद जुकरबर्ग की कंपनी ने चुप्पी तोड़ते हुए जांच एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देने की बात कही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:20 AM IST
PM मोदी के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल! Meta India Head पर FIR के बाद कंपनी ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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