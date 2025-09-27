Advertisement
5G को टक्कर देगा BSNL 4G? 6G की चर्चा के बीच कितना असरदार होगा स्वदेशी नेटवर्क

BSNL 4G Launch: भारत के दूरसंचार इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत करेंगे. पूरी तरह भारत में निर्मित यह नेटवर्क देश को डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम देगा. भारत में निर्मित यह तकनीक न केवल ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचाएगी बल्कि भविष्य में आसानी से 5G में अपग्रेड भी हो सकेगी. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:13 PM IST
BSNL 4G Launch: भारत के दूरसंचार क्षेत्र में आज का दिन बहुत ही खास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज ओडिशा के झारसुगुड़ा से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत करेंगे. BSNL 4G की सबसे खास बात यह है कि यह नेटवर्क पूरी तरह से भारत में निर्मित है और भविष्य में BSNL 5G में अपग्रेड के लिए भी तैयारी में है.
लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सलाव भी आ रहा है. जहां एक ओर दुनिया 5G से आगे बढ़कर 6G की चर्चा कर रही है तो वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने 4G नेटवर्क के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी की जंग में नया मोर्चा खोल दिया है. सवाल यह है कि क्या BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क प्राइवेट कंपनियों के 5G को टक्कर दे पाएगा? और जब भविष्य की तकनीक के रूप में 6G पर काम हो रहा है तो ऐसे में BSNL 4G कितना असरदार होगा? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

भारत के इस स्वदेशी 4G नेटवर्क को C-DoT, Tejas Networks और TCS के सहयोग से तैयार किया गया है. आज से देशभर में इसका रोल आउट तेजी से होगा. उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में 5,985 नए टावर लगाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर को Digital Bharat Nidhi योजना के द्वारा फंड दिया गया है. वहीं केरल में BSNL का दावा है कि वहां करीब 98% कवरेज उसने हासिल कर लिया है और इसी साल के आखिरी तक 5G लॉन्च की तैयारी भी चल रही है. 

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या BSNL का 4G नेटवर्क दूसरी प्राइवेट कंपनियों के 5G को टक्कर दे पाएगा? इसका जवाब लगभग सबको पता है कि 5G, 4G से कहीं ज्यादा आगे है. फिर चाहे बात इंटरनेट स्पीड की हो या कम लेटेंसी और बेहतर कनेक्टिविटी की 5G हर जगह आगे होगा. लेकिन 4G अब भी भरोसेमंद और किफायती तकनीक है, जिसे पुराने स्मार्टफोन आसानी से सपोर्ट करते हैं. BSNL का फायदा यह है कि उसका 4G नेटवर्क पूरी तरह अपग्रेडेबल है, यानी जैसी है BSNL 5G आएगा इसे आसानी से 5G में बदला जा सकता है. लेकिन बीसएनल के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं. एक ओर जहां दूसरी प्राइवेट कंपनियां अपनी मार्केट को मजबूत कर लीं है तो वहीं अब बीसएसनल 4 जी के साथ सीमित संसाधन में 5 जी का मुकाबला करेगा. 

इस बीच दुनिया 6G की ओर बढ़ रही है. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 6G का रास्ता साफ हो जाएगा. ऐसे में BSNL को 4G लॉन्च के साथ ही 5G और आगे चलकर 6G की ओर बढ़ना होगा, नहीं तो इस दौड़ में वह पीछे रह जाएगा.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

BSNL 4 G को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि BSNL का 4जी स्टैक स्वदेशी भावना का प्रतीक है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए पीएम ने कहा कि 92,000 से ज्यादा साइटों के जरिए से 22 मिलियन भारतीयों को जोड़ने वाला यह स्टैक भारत की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाता है, जो रोजगार, निर्यात, आर्थिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है साथ ही आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है.

भारत बना पांचवां देश दूरसंचार उपकरण निर्माण में अग्रणी
लेकिन BSNL के 4 जी लॉन्चिंग के साथ ही भारत को बड़ी सफलता मिली है. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार इस लॉन्च के साथ भारत डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद के दूरसंचार उपकरण हैं. भारत अब इस क्षेत्र में पांचवां देश बना है.

देशभर में 98,000 केंद्रों पर होगा नेटवर्क का विस्तार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL का यह 4G नेटवर्क देशभर में करीब 98,000 केंद्रों पर शुरू किया जाएगा. साथ ही कई राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी. सिंधिया खुद इस दौरान गुवाहाटी में मौजूद रहेंगे.इस परियोजना के तहत 29,000 से 30,000 गांवों को मिशन मोड में जोड़ने का लक्ष्य है.

क्या है BSNL 4G में क्या है खास

इस स्कीम के तहत एक साल से भी कम समय में 97,500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं.

 BSNL 4G पूरी तरह से भारत में ही बना है, यानी अब भारत आयात निर्भरता से मुक्त होगा.

26, 700 से ज्यादा गांवों को BSNL 4G आने के बाद पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टविटी मिली.

2.2 करोड़े से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों में इंटरनेट मिलेगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिजिटल लर्निग स्मार्ट खेती के उपकरण और 24*7 टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी. 

BSNL 4G लॉन्चिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि BSNL का यह स्वदेशी स्टैक दर्शाता है कि भारत अब न केवल सेवाएं देने में सक्षम है बल्कि टेक्नोलॉजी भी विकसित कर सकता है और ग्लोबल टेलीकॉम लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 

सिर्फ 22 महीनों में डेवलप किया गया स्वदेशी 4जी स्टैक
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के मुताबिक पीएम आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत ने सिर्फ 22 महीनों में एक स्वदेशी 4जी स्टैक विकसित कर लिया है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

