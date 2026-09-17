PM मोदी का 'सिलिकॉन शंखनाद': भारत बनेगा Tech का सिकंदर! 1.27 लाख करोड़ के मास्टरप्लान से थर-थर कांपेगा चीन

अब तक जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप्स की बात आती थी, तो दुनिया की नजरें चीन, ताइवान या साउथ कोरिया पर जाकर टिक जाती थीं. लेकिन अब खेल पूरी तरह पलटने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'Semicon India 2026' के पांचवें एडिशन का भव्य उद्घाटन करते हुए भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने का जोरदार ऐलान किया है. 'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' थीम पर आयोजित इस तीन दिवसीय ग्लोबल इवेंट ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा. 1.27 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट वाले 'सेमीकंडक्टर 2.0' मिशन के साथ भारत ने सीधे तौर पर ड्रैगन की टेक-बादशाहत को खुली चुनौती दे दी है.
Semicon India 2026 के औपचारिक शुभारंभ से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक कंपनियों के सीईओ के साथ एक हाई-प्रोफाइल राउंडटेबल मीटिंग की. इस बैठक में माइक्रोन, ASML, इनफिनियन, एप्लाइड मटीरियल्स, इंटेल, एएमडी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दिग्गजों के ग्लोबल हेड्स मौजूद थे. बंद कमरे में हुई इस चर्चा में पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स से कहा कि भारत के पास टैलेंट, विशाल बाजार और स्थिर नीतियों की ऐसी ताकत है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी. पीएम ने वैश्विक दिग्गजों को केवल भारत में असेंबलिंग करने के बजाय यहीं रिसर्च, डिजाइन और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करने का खुला न्योता दिया.
चीन सालों से अपनी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई पर एकाधिकार के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता आया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का 1.27 लाख करोड़ रुपये वाला 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' इसी निर्भरता को खत्म करने और चीन के दबदबे को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार किया गया है. इस नए चरण का मुख्य फोकस सिर्फ चिप असेंबल करना नहीं, बल्कि 'देसी चिप डिजाइन' और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) भारत में ही सुरक्षित रखना है. यानी भविष्य के स्मार्टफोन, एआई डिवाइसेस, स्मार्ट व्हीकल्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले चिप्स का डिजाइन और निर्माण अब भारतीय दिमाग ही तय करेगा. जब तकनीक की चाबी भारत के हाथ में होगी, तो चीन का दबदबा अपने आप ध्वस्त हो जाएगा.
लैपटॉप से लेकर मिसाइल तकनीक तक और एआई मॉडल से लेकर 5G/6G नेटवर्क तक, हर आधुनिक गैजेट का दिल और दिमाग एक छोटी सी सिलिकॉन चिप ही होती है. सेमीकॉन 2.0 के तहत सरकार ऐसे चिप्स, सोक्स (Systems-on-Chip) और मॉड्यूल्स का घरेलू स्तर पर विकास कर रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए बेहद संवेदनशील हैं. सरकार देश के होनहार टेक स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को करोड़ों रुपये के महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स और फैब्रिकेशन सेवाएं बेहद आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है ताकि भारत की अपनी टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खड़ी हो सके.
किसी भी देश को सेमीकंडक्टर सुपरपावर बनने के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें खास केमिकल, गैस, सिलिकॉन वेफर और हाई-टेक टेस्टिंग लैब्स शामिल हैं. भारत सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को देश में ही बनाने का पक्का इंतजाम कर दिया है. नई पॉलिसी के तहत बड़े सिलिकॉन वेफर फैब्स लगाने पर 40% तक की कैपिटल सपोर्ट दी जा रही है. इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उपकरण, फोटोमास्क, सबस्ट्रेट्स और टेस्टिंग यूनिट्स लगाने वाली कंपनियों को 30% तक की भारी-भरकम सब्सिडी मिलेगी. इसका सीधा असर यह होगा कि दुनिया भर की कंपनियां चीन से अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर भारत का रुख करेंगी.
इस पूरे मिशन की सबसे मजबूत रीढ़ हमारे देश का युवा टैलेंट है. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने 10 साल में 85 हजार सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय युवाओं ने रिकॉर्ड 4 साल में ही हासिल कर लिया. अब सरकार ने 1 लाख और नए इंजीनियर्स और रिसर्चर्स तैयार करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों के कॉलेज स्टूडेंट्स ने अब तक 250 से ज्यादा माइक्रोचिप्स खुद डिजाइन कर दिखाए हैं. इस पूरे सिलिकॉन रिवोल्यूशन से आने वाले सालों में 50,000 से 60,000 हाई-पेइंग डायरेक्ट जॉब्स और लाखों इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने जा रही हैं.
कोरोना काल में जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी थी, तब पूरी दुनिया ने समझा था कि चिप्स के लिए किसी एक या दो देशों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है. पीएम मोदी का 'सिलिकॉन शंखनाद' इसी खतरे को स्थायी रूप से खत्म करने का विजन है. टाटा ग्रुप के फैब्रिकेशन प्लांट से लेकर माइक्रोन के टेस्टिंग यूनिट्स तक, भारत में बन रहा यह नया इकोसिस्टम देश को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पर असली 'टेक सिकंदर' के रूप में स्थापित कर देगा.