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Hindi NewsटेकPM मोदी के WFH मंत्र से आपकी जेब में बचेंगे ₹20,000! आपका नहीं कंपनी को भी फायदा; समझें पूरा गणित

PM मोदी के 'WFH' मंत्र से आपकी जेब में बचेंगे ₹20,000! आपका नहीं कंपनी को भी फायदा; समझें पूरा गणित

पीएम मोदी ने ईरान जंग के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और सोना न खरीदने जैसी सादगी अपनाने की अपील की है. नैस्कॉम और आईईए के आंकड़े बताते हैं कि इस हाइब्रिड कल्चर से न केवल कर्मचारियों के हजारों रुपये बचेंगे, बल्कि देश के तेल आयात और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 11, 2026, 08:29 AM IST
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पीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें, ताकि संघर्ष के कारण भारत पर पड़ रहे आर्थिक दबाव से निपटा जा सके.
पीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें, ताकि संघर्ष के कारण भारत पर पड़ रहे आर्थिक दबाव से निपटा जा सके.

भारत में वर्क फ्रॉम होम यानी WFH अब सिर्फ कोविड-19 के समय की मजबूरी नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे एक नया वर्क कल्चर बनता जा रहा है. खासकर आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और डिजिटल कंपनियों में घर से काम करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद इस विषय पर चर्चा और तेज हो गई है. पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें ताकि देश पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव को कम किया जा सके. इसी दौरान उन्होंने कोविड काल में अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जैसे तरीकों को फिर से अपनाने की बात कही. आइए जानते हैं भारत में अभी कितना वर्क फ्रॉम होम होता है, इससे कंपनियों और कर्मचारियों को कितना फायदा होगा...

भारत में अभी कितना वर्क फ्रॉम होम हो रहा है?

NASSCOM (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज) की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के आईटी क्षेत्र के लगभग 70-80% कर्मचारी अभी भी हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं. पूरी तरह से ऑफिस लौटने वालों की संख्या काफी कम है. छोटे और मध्यम स्तर के स्टार्टअप्स में 'रिमोट-फर्स्ट' कल्चर बढ़ रहा है, जहां 40% से अधिक कर्मचारी पूरी तरह घर से या अपने शहर से काम कर रहे हैं.

बचत का गणित: कर्मचारी और कंपनी दोनों का फायदा

कर्मचारी को क्या फायदा: एक औसत कर्मचारी जो दिल्ली या बेंगलुरु जैसे शहर में रहता है, वह यात्रा, बाहर के खाने और औपचारिक कपड़ों पर महीने के ₹10,000 से ₹20,000 तक बचा लेता है. इसके अलावा, रोजाना के 2 से 4 घंटे ट्रैफिक में बर्बाद होने से बचते हैं. 

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कंपनियों को क्या फायदा: बड़ी टेक कंपनियों ने पाया है कि वर्क फ्रॉम होम से उनके 'ऑपरेशनल कॉस्ट' में 25-30% की कमी आई है. उन्हें बड़े ऑफिस रेंट, बिजली बिल, पानी और हाउसकीपिंग पर खर्च नहीं करना पड़ता.

पर्यावरण की बचत: 'इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी' (IEA) के एक विश्लेषण के अनुसार, अगर दुनिया भर के लोग हफ्ते में तीन दिन घर से काम करें, तो ग्लोबल ऑयल डिमांड में प्रतिदिन 5 लाख बैरल की कमी आ सकती है, जिससे प्रदूषण कम होगा.

पीएम की अपील का मतलब

पीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करें, ताकि संघर्ष के कारण भारत पर पड़ रहे आर्थिक दबाव से निपटा जा सके. उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां भी संभव हो, वे मेट्रो सेवाओं, बसों और दूसरे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. साथ ही, कार पूलिंग करने और माल परिवहन के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया. ऐसा करने से विदेशों से पेट्रोल-डीजल की खरीद से दबाव घटेगा. कोविड-19 काल में अपनाई गई प्रथाओं का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का उपयोग फिर से किया जा सकता है. ऐसा करने से यात्रा कम होगी, जिससे ईंधन की बचत होगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फिलहाल विदेशी छुट्टियों और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें. ऐसा करने से विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है, जिससे देश के फॉरेन रिजर्व पर दबाव बढ़ता है. 

एक साल तक न खरीदें सोना- पीएम मोदी

उन्होंने देश के सभी लोगों से अनुरोध किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो जाए, एक साल के लिए तक सोना न खरीदें. इस सोने को खरीदने में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. अगर खरीदारी कम होगी तो यह पैसा देश के अंदर पैसा रहेगा और रुपये को सहारा मिलेगा. 

क्यों की प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील?

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई जबरदस्त तरीके से सिकुड़ गई है, जिसके चलते इनके दाम में अभूतपूर्व उछाल आया है. ऐसे में भारत सरकार को आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल- डीजल की कीमतें स्थिर रखने के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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