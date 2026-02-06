Pariksha Pe Charcha 2026: अब AI सुलझाएगा एग्जाम की टेंशन! PM मोदी ने छात्रों को दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया. छात्रों के साथ पीएम मोदी की यह वार्षिक बातचीत आमतौर पर परीक्षा के तनाव को कम करने पर केंद्रित होती है. पीएम मोदी ने 2018 में पीपीसी (परीक्षा पे चर्चा) कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इस साल बच्चों के साथ बातचीत में PM मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल दुनिया की बात की. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि ‘परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक छोटा सा पड़ाव है’

AI के दौर में पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं

परीक्षा पे चर्चा के दौरान जब एक छात्र ने पीएम मोदी से पूछा कि 'AI के दौर में पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं', तो पीएम मोदी ने बड़े ही सहज अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है. उसको अपना 'दोस्त' बनाने की जरूरत है. हमको Human Intelligence को AI से ऊपर रखना होगा. AI एक बेहतरीन टूल है, लेकिन वह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता. याद रखिये, डेटा आपके पास है, दिमाग आपके पास है, AI तो बस उसे प्रोसेस करने का साधन है.

पाएम ने बताया AI का सही यूज

पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को बताया AI का सही यूज करके कैसे आप अपनी पढ़ाई में मदद ले सकते हैं. आज आप लोगों के पास AI का ऑप्शन है, जब हम लोग पढ़ते थे तब AI का कोई नाम नहीं था. अब AI की मदद से आप किसी भी बुक के बारे में सब कुछ एक प्रॉम्प्ट में पढ़ सकते है. लेकिन AI का आपको सही यूज ही करना चाहिए. होमवर्क चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल विषयों को समझने के लिए AI की मदद लें.

गेमिंग में इंटरेस्ट है तो क्या करें?

इसके साथ पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 में एक छात्र के गेमिंग पर पूछे गए सवाल पर कहा कि किसी हॉबी को प्रैक्टिकल चीज में बदलने के लिए, किसी को अपनी बनाई चीजे शेयर करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि फीडबैक से नए आइडिया मिलते हैं और आखिर में सफलता मिलती है. अगर गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है तो सब चुपचाप करते रहो. जब आप सफल होंगे तब घरवाले पूरे मोहल्‍ले में कहेंगे कि मेरे बेटे ने ये किया है. PM ने कहा कि अगर आप गेम खेलते है तो गेम बनाने की दिशा में भी काम करें. आप पंचतंत्र पर गेम बनाइए, हनुमानजी की कथा पर गेम बनाओ, अभिमन्‍यु पर गेम बनाओ, भारतीय कथा-कहानियों पर गेम बनाओ. PM ने कहा कि हमें सट्टे से बिल्कुल दूर रहना है.

क्या है परीक्षा पे चर्चा?

आपको बता दें कि ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम को PM मोदी ने 2018 में शुरू किया था. इसकी पहली बातचीत नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई थी. अब यह कई राज्यों तक फैल चुका है. इस बार परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी 2026) के लिए करीब 6.76 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें कुल 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल हैं. इस कार्यक्रम को दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया या पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और Mygov पर जाकर देखा जा सकता है. साथ ही इसको आप फेसबुक और ऑल इंडिया रेडियो पर भी देख/सुन सकते है.

