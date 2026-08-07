/Zuckerberg ने मांगी माफी, फिर भी नहीं मानी सरकार! PM मोदी पोस्ट विवाद में Meta पर सख्त कार्रवाई के संकेत

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो डिलीट किए जाने के मामले में सरकार बहुत सख्त है. भले ही मेटा ने इसे तकनीकी खामी बताया हो, लेकिन सरकार इसे गंभीर से ले रही है. यही कारण है कि केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के इस जवाब को पूरी तरह से अपर्याप्त माना और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली तलब किया. उच्च स्तरीय बैठक में मेटा के ग्लोबल चीफ अफेयर्स ऑफिसर जोएल काप्लां की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव से दिल्ली रेल भवन में मुलाकात की और इस पूरे मसले पर सरकार से माफी मांगी. बैठक के बाद जोएल काप्लां ने बयान जारी कर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को प्रतिबंधित करने की गलती के लिए मेटा की ओर से केंद्रीय मंत्री से औपचारिक रूप से माफी मांगी है.