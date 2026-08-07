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Zuckerberg ने मांगी माफी, फिर भी नहीं मानी सरकार! PM मोदी पोस्ट विवाद में Meta पर सख्त कार्रवाई के संकेत

पीएम मोदी के पोस्ट डिलीट होने के मामले में मार्क जुकरबर्ग के माफी मांगने के बाद भी भारत सरकार का कड़ा रुख बरकरार है. IT मंत्रालय और संसदीय समिति ने साफ कर दिया है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना परिणाम गंभीर होंगे.

Written ByNiraj PandeyEdited ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:03 PM IST
Zuckerberg ने मांगी माफी, फिर भी नहीं मानी सरकार! PM मोदी पोस्ट विवाद में Meta पर सख्त कार्रवाई के संकेत

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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