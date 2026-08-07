/Zuckerberg ने मांगी माफी, फिर भी नहीं मानी सरकार! PM मोदी पोस्ट विवाद में Meta पर सख्त कार्रवाई के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट डिलीट के मामले को लेकर सरकार और मेटा के बीच विवाद अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार इस मसले को लेकर बहुत सख्त है और सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि मार्क जुकरबर्ग की माफी काफी नहीं है? फिलहाल सरकार इस मसले को लेकर मेटा को घेरने में जुटी हुई है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो डिलीट किए जाने के मामले में सरकार बहुत सख्त है. भले ही मेटा ने इसे तकनीकी खामी बताया हो, लेकिन सरकार इसे गंभीर से ले रही है. यही कारण है कि केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के इस जवाब को पूरी तरह से अपर्याप्त माना और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली तलब किया. उच्च स्तरीय बैठक में मेटा के ग्लोबल चीफ अफेयर्स ऑफिसर जोएल काप्लां की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव से दिल्ली रेल भवन में मुलाकात की और इस पूरे मसले पर सरकार से माफी मांगी. बैठक के बाद जोएल काप्लां ने बयान जारी कर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को प्रतिबंधित करने की गलती के लिए मेटा की ओर से केंद्रीय मंत्री से औपचारिक रूप से माफी मांगी है.
मामला यही नहीं रुका आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति में मेटा के अधिकारियों को तलब किया और इस पूरे मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगने को कहा. बता दे कि गुरुवार को इस मसले पर मार्क जुकरबर्ग ने खेद प्रकट किया और इसे तकनीकी खामी माना है. बावजूद इसके संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया था.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर मेटा इस मामले में बिना शर्त माफी नहीं मांगता, तो भारत में उसे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा Safe Harbor समाप्त कर दी जाएगी.
फिलहाल सरकार ने मेटा को निर्देश दिए हैं कि वेरिफाइड और प्रमुख हस्तियों के अकाउंड के संदर्भ में ऐसे कंटेंट मॉडरेशन की कमियों को रोकने के लिए ठोस मानक और सुरक्षा नियम तुरंत लागू किए जाएं और आगे से ऐसा नहीं होगा इसे भी इंश्योर किया जाए.