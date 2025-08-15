अमेरिका-चीन की चिप वॉर के बीच पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! सेमीकंडक्टर में भारत को सुपरपावर बनाने का प्लान
अमेरिका-चीन की चिप वॉर के बीच पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! सेमीकंडक्टर में भारत को सुपरपावर बनाने का प्लान

PM Modi ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक भारत में बने सेमीकंडक्टर (Made in India Semiconductors) बाजार में आ जाएंगे. भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू होना एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:42 AM IST
अमेरिका-चीन की चिप वॉर के बीच पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! सेमीकंडक्टर में भारत को सुपरपावर बनाने का प्लान

PM Modi First Made In India Semiconductor Chip: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक भारत में बने सेमीकंडक्टर (Made in India Semiconductors) बाजार में आ जाएंगे. यह खबर न सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी है, बल्कि भारत की आर्थिक और तकनीकी ताकत के लिए भी अहम है. हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कंप्यूटर चिप्स पर 100% टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज और डिजिटल डिवाइस महंगे हो सकते हैं. ऐसे में भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू होना एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है.

सेमीकंडक्टर क्या होते हैं?
सेमीकंडक्टर बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं जो हर तरह के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का “ब्रेन” होते हैं. इन्हें सिलिकॉन जैसे पदार्थ से बनाया जाता है और ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में इस्तेमाल होते हैं.

मोदी सेमीकंडक्टर पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं?
 1. आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिवाइस का बड़ा बाजार है, लेकिन चिप्स के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है.
 2. जियोपॉलिटिकल स्थिति- दुनिया में चिप्स की सप्लाई चेन चीन, ताइवान और अमेरिका पर केंद्रित है. किसी भी विवाद या पॉलिसी बदलाव से सप्लाई बाधित हो सकती है.
 3. आर्थिक मजबूती- चिप मैन्युफैक्चरिंग एक हाई-टेक इंडस्ट्री है, जो लाखों रोजगार और अरबों डॉलर का निवेश ला सकती है.
 4. ग्लोबल कॉम्पिटीशन- अमेरिका और यूरोप भी चिप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ऐसे में भारत के पास भी बड़ा अवसर है.

भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की अहमियत
 • इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मजबूती- भारत में स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप जैसी चीजें ज्यादा सस्ती और तेजी से बन सकेंगी.
 • ऑटोमोबाइल सेक्टर में फायदा- इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्ट कारों में चिप्स की बड़ी जरूरत होती है.
 • रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी- सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों में भारतीय चिप्स का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा.
 • इंडस्ट्री 4.0 और AI- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, IoT और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है.

सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहां-कहां होगा?
 • स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट
 • स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन
 • कार, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड व्हीकल्स
 • रक्षा उपकरण और सैटेलाइट
 • इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट होम डिवाइस

आगे जाकर क्या होगा?
अगर भारत समय पर चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है तो:
 1. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हो सकते हैं- आयात कम होने से प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी.
 2. एक्सपोर्ट का बड़ा मौका- भारत दुनिया के अन्य देशों को भी चिप्स बेच सकता है.
 3. विदेशी निवेश में बढ़ोतरी- ग्लोबल कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को तैयार होंगी.
 4. सप्लाई चेन में सुरक्षा- विदेशों पर निर्भरता घटेगी और जियोपॉलिटिकल संकट में भी भारत सुरक्षित रहेगा.

FAQs

Q1. क्या भारत में पहले से सेमीकंडक्टर बनते हैं?
नहीं, अभी भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ असेंबली यूनिट हैं.

Q2. मेड इन इंडिया चिप्स कब आएंगी?
पीएम मोदी के अनुसार, इस साल के अंत तक.

Q3. क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे?
हां, लंबे समय में प्रोडक्शन कॉस्ट घटने से कीमतें कम हो सकती हैं.

Q4. क्या भारत एक्सपोर्ट भी करेगा?
हां, अगर प्रोडक्शन पर्याप्त हुआ तो भारत अन्य देशों को भी चिप्स बेच सकता है.

