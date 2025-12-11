PM मोदी कौन सा फोन करते हैं इस्तेमाल? 99% लोग नहीं जानते! प्राइवेसी के लिए है 'अभेद्य किला'; खासियत जानकर उड़ जाएंगे होश

Advertisement
PM Narendra Modi phone:  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन-कौन से स्मार्ट डिवाइस होंगे और वे किस तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं यह सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है. प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्तियों के निजी गैजेट्स अक्सर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता के कारण उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती. लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी के फोन की ऐसी बहुत सी जानकारी मौजूद हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:28 AM IST
Narendra Modi phone: क्या आपके मन में यह सवाल कभी आया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन सा स्मार्टफोन होगा, वे बातचीत के लिए किस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहने लोगों के गैजेट्स और डिवाइस हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहते हैं. लेकिन सुरक्षा कारणों से इनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन कुछ सूत्रों और ब्लॉगों में इस बात का संकेत मिलता है कि पीएम मोदी किस तरह की हाई-सेक्योरिटी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही चर्चा में रहते हैं फिर चाहे वो उनके फैसले हों या उनका पहनावा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश के सबसे सुरक्षित व्यक्ति अपनी प्राइवेसी और ऑफिशियल बातचीत के लिए कौन सा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते होंगे? किसी भी देश के प्रधानमंत्री का मोबाइल फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं होता यह एक चलती-फिरती सेफ्टी यूनिट होता है. हैकिंग, जासूसी और डेटा ट्रैकिंग के बढ़ते खतरे के बीच यह डिवाइस तय करता है कि देश की जरूरी सूचनाएं और हाई-लेवल कम्युनिकेशन हमेशा अभेद्य किले के जैसे सेफ रहे.

अब सवाल यह है कि PM मोदी कौन सा फोन यूज करते हैं? इस सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं. कई बार रैलियों में या रोड शो में मोदी को आईफोन के जरिए सेल्फी क्लिक करते देखा गया है लेकिन बात-चीत के लिए वह जिस फोन का यूज करते हैं वह पूरी तरह एनक्रिप्टेड है.

Airtel के ब्लॉग की जानकारी के अनुसार पीएम मोदी कम्युनिकेशन के लिए RAX फोन का इस्तेमाल करते हैं. यह कोई नार्मल स्मार्टफोन नहीं है बल्कि विशेष रूप से सरकारी बातचीत के लिए  डिजाइन किया गया एक हाई-सेक्योरिटी डिवाइस है. इसे C-DOT ने तैयार किया है जो भारत में सेफ और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाली सरकारी संस्था है. RAX फोन पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसे टॉप-लेवल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है.

RAX फोन की खासियत भी जान लीजिए
पीएम मोदी के RAX फोन कॉल और डाटा को न सिर्फ लीक के खतरों से बचाता है बल्कि पूरी तरह सेफ भी रखता है. इसके लिए फोन में कई फीचर्स और सेफ्टी लेयर्स हैं.

यह फोन आम नेटवर्क पर नहीं चलता, बल्कि मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है जिससे इसे इंटरसेप्ट करने की पूरी संभावना खत्म हो जाती है.

फोन तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब जिसका फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम में मैच हो. यानी बिना रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट के कोई भी व्यक्ति इस डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

RAX फोन में तीन लेयर्स का एन्क्रिप्शन होता है जो इसे तोड़ना लगभग असंभव बना देता है.

फोन में हर कॉल और डेटा हैंडसेट लेवल पर एन्क्रिप्ट होता है जिससे फोन पर बातचीत के दौरान किसी के लिए इसे टैप या ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

इस फोन की एक और खास फीचर है कि फोन कॉल के दौरान कॉल करने वाले की असली लाइव फोटो दिखाता है. इससे यह फायदा होता है कि स्पूफिंग या पहचान में गलती होने का खतरा बहुत कम हो जाता है.

सुरक्षा पर होती है नजर
इस फोन की सुरक्षा पर हाई लेवल की सरकारी एजेंसियां लगातार नजर बनाए रखती हैं. इसमें शामिल हैं,

DeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी 

NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन

ये भी पढे़ंः भारत में धूम मचाने को तैयार Starlink! ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलीं कंपनी की VP

कीमत कितनी है?
इन संस्थाओं की मॉनिटरिंग के कारण से भी इस फोन की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है. कुछ रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जाता है कि इस फोन को ‘रुद्रा फोन’ भी कहा जाता है. इसकी कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है और यह सिर्फ चुनिंदा सरकारी अधिकारियों को ही उपलब्ध कराया जाता है. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फोन को लेकर हर सरकारी यूजर के लिए सरकार को हर महीने ₹2,354 खर्च करने पड़ते हैं. 

ये भी पढे़ंः Elon Musk भगवान में करते हैं विश्वास? साइंस के धुरंधर ने God पर दिया सबसे अनोखा जवाब

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Narendra Modi phonePM Modi security phoneRAX phone

