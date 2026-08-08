/नॉर्मल कंप्यूटर से कितना अलग और पावरफुल है ‘परम प्रज्ञा’? जानें IIT दिल्ली के AI सुपरकंप्यूटर की 5 बड़ी खूबियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान 3,000 से ज्यादा छात्रों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करेंगे. इस कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में तैयार किए गए AI-पावर्ड हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी होगा. यह सुपरकंप्यूटर AI, डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को नई रफ्तार देने के लिए तैयार किया गया है.
परम प्रज्ञा को ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े भाषा मॉडल, डेटा साइंस और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए तेजी से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर यह सुपरकंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है और आम कंप्यूटर से कितना अलग है? आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब.....
परम प्रज्ञा IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एक AI-powered High Performance Computing (HPC) है. इसका उद्देश्य बहुत ही कठिन और बड़े कंप्यूटिंग कामों को तेजी से पूरा करने के लिए रिसर्चर्स को ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराना है. IIT दिल्ली के अनुसार इसका इस्तेमाल AI, डेटा साइंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और अलग-अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में होने वाली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए किया जाएगा.
नॉर्मल कंप्यूटर में किसी काम को करने के लिए सीमित संख्या में CPU कोर काम करते हैं. सुपरकंप्यूटर में बड़ी संख्या में प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक साथ जोड़कर काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है. इसके बाद ये यूनिट्स एक साथ अलग-अलग हिस्सों पर काम करती हैं और अंत में सभी परिणामों को जोड़ दिया जाता है.
AI के मामले में यही क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है. बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने में करोड़ों-अरबों डेटा पॉइंट और बहुत बड़ी संख्या में गणनाएं करनी पड़ती हैं. HPC सिस्टम इन गणनाओं को समानांतर रूप से प्रोसेस करके समय को काफी कम कर सकता है.
AI रिसर्च के लिए खास क्षमता
यह सुविधा खास तौर पर AI और डेटा साइंस जैसे कंप्यूटिंग-इंटेंसिव क्षेत्रों में रिसर्च को सपोर्ट करेगी. इससे रिसर्चर्स बड़े AI मॉडल और जटिल मशीन लर्निंग प्रयोगों पर काम कर सकेंगे.
हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग
सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा इसकी हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता है. ऐसे सिस्टम उन गणनाओं को संभाल सकते हैं, जिन्हें सामान्य कंप्यूटर पर पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है.
बड़े डेटा को तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता
AI और वैज्ञानिक रिसर्च में बड़ी मात्रा में डेटा के साथ काम करना पड़ता है. HPC इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी डेटा सेट्स को प्रोसेस करने और जटिल मॉडल चलाने में मदद करता है.
कई क्षेत्रों में एक साथ इस्तेमाल
इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक सीमित नहीं रहेगा. इंजीनियरिंग, साइंस, डेटा साइंस और दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में भी इसकी कंप्यूटिंग क्षमता इस्तेमाल की जा सकती है.
रिसर्चर्स को एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
IIT दिल्ली के रिसर्चर्स और छात्रों को ऐसी कंप्यूटिंग सुविधा मिलेगी, जिससे बड़े और जटिल प्रयोगों को स्थानीय स्तर पर चलाना आसान होगा. इससे हाई-एंड रिसर्च और नई तकनीकों के विकास को गति मिल सकती है.
आम लैपटॉप या कंप्यूटर मुख्य रूप से नार्मल कामों के लिए बनाए जाते हैं. जैसे ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑफिस वर्क, कोडिंग या सामान्य प्रोग्राम चलाना. वहीं सुपरकंप्यूटर का लक्ष्य बहुत बड़े पैमाने पर गणना करना होता है.
इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जिन कठिन वैज्ञानिक सिमुलेशन, मौसम के पूर्वानुमान या विशाल AI मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए अरबों-खरबों गणनाओं की जरूरत होती है, उन्हें हल करने में एक सामान्य कंप्यूटर को महीनों या सालों का समय लग सकता है. वहीं परम प्रज्ञा अपनी प्रचंड कंप्यूटिंग स्पीड के बल पर इन्हीं जटिल गणनाओं को महज कुछ सेकंडों या मिनटों में पूरा कर सकता है.
परम प्रज्ञा को भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. IIT दिल्ली का प्लान इस सुपरकंप्यूटिंग पावर को सिर्फ अपने कैंपस तक सीमित न रखकर देश भर के रिसर्चर्स से जोड़ने का है. इसके तहत IIT दिल्ली ने 18 NITs के साथ MoU भी साइन किए हैं, जिससे साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश भर के प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकें.