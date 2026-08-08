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नॉर्मल कंप्यूटर से कितना अलग और पावरफुल है ‘परम प्रज्ञा’? जानें IIT दिल्ली के AI सुपरकंप्यूटर की 5 बड़ी खूबियां

Param Pragya Supercomputer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में AI-पावर्ड सुपरकंप्यूटर परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे. यह हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम देश में AI, डेटा साइंस और एडवांस वैज्ञानिक रिसर्च को नई रफ्तार देगा. जानिए यह सुपरकंप्यूटर कैसे काम करता है और नार्मल कंप्यूटर से कितना अलग है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST
नॉर्मल कंप्यूटर से कितना अलग और पावरफुल है ‘परम प्रज्ञा’? जानें IIT दिल्ली के AI सुपरकंप्यूटर की 5 बड़ी खूबियां

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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