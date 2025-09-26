Advertisement
बड़ी खुशखबरी! 27 सितंबर को लॉन्च होगा BSNL का देसी 4G नेटवर्क, हिलेगा Jio-Airtel का 'किंगडम'?

PM Modi to Launch BSNL 4G: बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने के खास मौके पर शनिवार को भारत में कंपनी अपनी 4G सर्विस पेश करने जा रही है. जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:38 PM IST
BSNL 4G Network Launching: बीएसएनएल के लिए एक और खास दिन आने वाला है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BSNL के 4G स्टैक नेटवर्क का शुभारंभ करने जा रहे हैं. जिसे देशभर में 98 हजार साइट्स पर रोलआउट किया जाएगा. इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया गया है. इस लॉन्च के बाद से भारत दुनिया का पांचवां ऐसा देश बन जाएगा जो 4G नेटवर्क के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खुद से तैयार और सप्लाई कर सकता हैं. एयरटेल, जियो और वीआई जैसी टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क की सुविधा देते हैं. 

यह भी पढ़ें:  Xiaomi यूजर्स के लिए गुड न्यूज! जल्द मिलेगा iPhone वाला फीचर, लेकिन... क्या आपका स्मार्टफोन करेगा सपोर्ट?

केंद्रिय मंत्री ने जारी किया पोस्ट
देश की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले से जुड़ी एक पोस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि- भारत की टेलीकॉम यात्रा में एक नई ऐतिहासिक छलांग लगने वाली है. BSNL के 25 साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी 4G स्टैक और दूसरे दो जरूरी इनिशिएटिव का शुभारंभ करने जा रहे हैं.  जिसके बाद देश में 98 हजार साइट्स पर 4G लॉन्च किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि BSNL 4G से भारत का कोई कोना अछूता नहीं रहेगा. 

BSNL 4G में TCS का योगदान
BSNL 4G के लॉन्च में टाटा कंसल्टोसी सर्विसेज (TCS) ने पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कोर नेटवर्क को C-DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने तैयार किया है, साथ ही रेडियो एक्सेस नेटवर्क को Tejas Network द्वारा डेवलप किया गया है. इनकी मदद से देश का नया 4G नेटवर्क पूरी तरह से मजबूत और भरोसेमंद बन गया है.

यह भी पढ़ें: क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी! Meta ऐप लाया ये धांसू फीचर, चुटकियों में बनेगी AI वीडियो

बीएसएनएल 4G अब 5G के लिए तैयार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL का नया 4G नेटवर्क को इतना एडवांस बनाया गया है कि इसे बेहद आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा. 2025 के अंत तक बीएसएनएल की दिल्ली और मुंबई में 5G सेवाएं शुरू होने की संभावना है. 4G रोलआउट से BSNL यूजर्स के 9 करोड़ से अधिक वायरलेस सब्सक्राइबर को फायदा मिल सकता है. कई यूजर्स जो कनेक्टिविटी या नेटवर्क के कारण से बीएसएनएल कंपनी को छोड़ दिया था, अब वे सस्ते रिचार्ज प्लान्स और बेहतर नेटवर्क सेवा की सुविधा से वापस लौट सकते हैं.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

PM ModiBSNL Swadeshi 4G Network

;