/फेसबुक का AI हुआ फेल! क्यों इंसानों के हवाले करनी पड़ी VIP खातों की कमान?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भले ही दुनिया को तेजी से बदल रहा हो, लेकिन जब बात बारीकियों और संवेदनशीलता को समझने की आती है, तो यह अक्सर गच्चा खा जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक पेज से एक वीडियो अचानक गायब होने के बाद यह बात एक बार फिर साबित हो गई है. फेसबुक के एआई एल्गोरिदम ने जिस वीडियो को 'उल्लंघन' मानकर ब्लॉक कर दिया था, उस पर मचे बवाल के बाद अब कंपनी को अपने सबसे हाई-प्रोफाइल खातों की कमान वापस इंसानों (सीनियर अधिकारियों) के हाथों में सौंपनी पड़ी है.
मेटा जैसी टेक कंपनियां लाखों-करोड़ों पोस्ट को स्कैन करने के लिए एआई एल्गोरिदम का सहारा लेती हैं. लेकिन एआई की सबसे बड़ी सीमा यह है कि वह शब्दों को तो पहचान लेता है, पर उनके पीछे के संदर्भ (Context) और भावना को नहीं समझ पाता. 23 जुलाई को जब पीएम मोदी ने युवाओं (Gen Z) को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून का संदेश दिया, तो उस समय देश में छात्र प्रदर्शन चल रहे थे. एआई सिस्टम ने कीवर्ड्स और माहौल के आधार पर इसे स्वचालित रूप से 'संवेदनशील' मानकर ब्लॉक कर दिया.
जब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा के ग्लोबल हेड्स को समन किया, तो कंपनी ने इसे 'एआई सिस्टम का ग्लिच' बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की. लेकिन सरकार ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. आईटी सचिव एस. कृष्णन ने सवाल उठाया कि अगर कोई एआई प्रणाली किसी देश के प्रधानमंत्री के संदेश और राजनीतिक भाषण में अंतर नहीं कर सकती, तो ऐसे एल्गोरिदम की विश्वसनीयता पर भरोसा कैसे किया जा सकता है.
सरकार के सख्त रवैये के बाद मेटा को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने अपनी नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव किया. कंपनी ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया है कि अब किसी भी वीआईपी या हाई-प्रोफाइल खाते के कंटेंट को केवल एआई के फैसले पर नहीं हटाया जाएगा. इसके लिए दो-स्तरीय सीनियर इंसानी समीक्षा (Two-Step Human Review) प्रणाली लागू की जा रही है. यानी अब कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी उस पोस्ट को खुद जांचेंगे.
यह पूरा मामला टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लागत बचाने और तेजी से काम करने के लिए कंटेंट मॉडरेशन की पूरी जिम्मेदारी एआई को सौंप दी थी. लेकिन यह घटना दर्शाती है कि भाषा की जटिलता, व्यंग्य, राजनीतिक बयानबाजी और सार्वजनिक महत्व की खबरों को समझने में एआई अभी बहुत पीछे है.
मेटा और भारत सरकार के बीच इस हफ्ते होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में इस बात पर गहन मंथन होगा कि टेक कंपनियां एआई का इस्तेमाल किस हद तक कर सकती हैं. भारत सरकार का रुख साफ है कि तकनीक की आड़ में हुई किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कंपनियों को अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ज्यादा सटीक और जिम्मेदार बनाना ही होगा.