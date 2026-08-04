/Meta की उड़ी नींद! जुकरबर्ग से मांगी गई बिना शर्त माफी, जानें IT एक्ट की धारा 79 का क्या है पूरा विवाद

सोशल मीडिया जायंट Meta और भारत सरकार के बीच तनातनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण वीडियो फेसबुक से अचानक हटाए जाने के बाद विवाद बहुत बढ़ गया है. हालांकि कंपनी ने इसे महज एक 'तकनीकी खराबी' बताया है, लेकिन भारतीय संसदीय समिति इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है. समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने साफ कर दिया है कि कंपनी के मुखिया मार्क जुकरबर्ग को इस हरकत के लिए देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी होगी. अगर ऐसा नहीं होता है, तो Meta को भारत में मिलने वाला कानूनी संरक्षण भी छीन लिया जा सकता है. आइए समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और यह Meta के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है.
23 जुलाई को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था. इस वीडियो में उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाने और फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आश्वासन दिया था. लेकिन 28 जुलाई को यह वीडियो PM मोदी के आधिकारिक फेसबुक पेज से अचानक गायब हो गया. यूज़र्स को स्क्रीन पर संदेश दिखा कि कानूनी अनुरोध के कारण इस कंटेंट को भारत में रोक दिया गया है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.
मामला तूल पकड़ते ही Meta ने कुछ ही घंटों में वीडियो को रिस्टोर कर दिया. कंपनी के प्रवक्ता ने बयान दिया कि यह वीडियो गलती से हट गया था और अब इसे बहाल कर दिया गया है. हालांकि IT मंत्रालय ने इस साधारण सफाई को स्वीकार नहीं किया और Meta को 10 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. 31 जुलाई को Meta ने कहा कि वह सरकारी एजेंसियों के संपर्क में है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहयोग कर रही है.
3 अगस्त को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई. इस बैठक में Meta के अलावा Google और YouTube के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के वीडियो का हटना कोई साधारण बात नहीं है. उन्होंने कहा कि यह या तो सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता है या फिर देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का एक सोची-समझी कोशिश है. भाजपा सांसदों ने प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम के पक्षपात का भी गंभीर आरोप लगाया.
समिति ने Meta के सामने दो बेहद कड़े रुख रखे हैं. पहला यह कि मार्क जुकरबर्ग को खुद इस घटना के लिए माफी मांगनी होगी. दूसरा यह कि यदि जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं, तो सरकार IT एक्ट की धारा 79 के तहत Meta को मिलने वाला 'Safe Harbour' संरक्षण वापस ले लेगी. Safe Harbour कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट की कानूनी जिम्मेदारी से सुरक्षा प्रदान करता है. यदि यह सुरक्षा हट जाती है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए Meta पर सीधे मुकदमे चलाए जा सकेंगे.
भारत Meta के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है. आंकड़ों के मुताबिक भारत में फेसबुक के 36.2 करोड़, इंस्टाग्राम के 50.1 करोड़ और व्हाट्सएप के 83.7 करोड़ डेली एक्टिव यूज़र्स हैं. इतने विशाल यूज़र बेस वाले देश में कानूनी सुरक्षा खोना Meta के कारोबार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि मार्क जुकरबर्ग भारत सरकार की इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं.