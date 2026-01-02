PM सूर्य घर योजना: छत पर लगवाएं सोलर पैनल सरकार दे रही ₹78,000 तक की सब्सिडी, ये रहा आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: महंगाई के इस दौर में अगर आपको हर महीने आने वाले हजारों के बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए तो इससे बड़ी राहत और क्या होगी! केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना न केवल आपको हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है बल्कि आपकी छत कमाई का जरिया भी बन सकती है. अगर आप भी सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए खास खबर है. इस सरकारी योजना में अप्लाई करना बहुत ही आसान है. आप मात्र कुछ ही मिनटों में यह प्रोसेस ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं.आइए जानते हैं इस योजना में अप्लाई करना का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

पहले जानिए इस योजना की डिटेल्स

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य 2026-27 तक देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना है. इसके साथ ही जिन लोगों के छत पर सोलर पैनल लगेगा उन्हें हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली भी देना है. इससे न सिर्फ यूजर्स को बिजली बिल से छुटकारा मिल जाता है तो वहीं गर्मी के दिनों में होने वाली बार-बार पॉवर कट जैसी समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता है. सरकार इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी, आसान लोन और नेट मीटरिंग जैसी कई सुविधाएं दे रही है. लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों को सोलर पैनल इंस्टालेशन की प्रक्रिया, इसके बेनिफिट्स और सब्सिडी के बारे में सही जानकारी नहीं है. इस कारण वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

सोलर पैनल लगाने पर सरकार कितनी देती है सब्सिडी

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना योजना के तहत सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है. वहीं 2 KW तक पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी देती है. इसके लिए सोलर पैनल इंस्टालेशन के बाद नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल पर सब्सिडी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है. रिक्वेस्ट के एक महीने के अन्दर ग्राहक के खाते में सब्सिडी के पैसे आ जाते हैं.

सोलर पैनल आवेदन करने के लिए होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बिजली का बिल, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउट डिटेल्स, रूफटॉप की फोटो और ग्राहक की फोटो.

अब जानिए ऑनलाइन आवेदन करना पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पर जाना होगा.

यहां आपको Consumer पेज पर जाना होगा और यहां Apply Now को सिलेक्ट करें.

अब आप लॉगिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं और Consumer Login को सेलेक्ट कर लें.

यहां आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य रजिस्टर्ड कंज्यूमर मोबाइल नंबर डालना होगा.

अब कैप्चा कोड डालें और सभी दिशा निर्देशों को स्वीकार करते हुए Verify कर लें.

Verify पर क्लिक करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा. वह डालें और फिर लॉग इन कर लें.

लॉग इन करने के बाद नाम, ईमेल, पिन कोड जैसी डिटेल्स भर दें और सेव पर क्लिक करें.

इसके बाद अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप पर क्लिक करके या फिर वेंडर सिलेक्शन की सहायता से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. कंज्यूमर राज्य, जिला और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी/यूटिलिटी को सेलेक्ट करके कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालकर सोलर रूफटॉप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं.

इतना करने के बाद फेच डिटेल्स पर जाएं. यहां कंज्यूमर डिटेल्स लोड हो जाने के बाद Next पर क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट कर दें.

