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PNG Bill ज्यादा तो नहीं आने लगा? अब घर बैठे खुद जेनरेट करें अपना गैस बिल, ये रहा आसान तरीका

PNG Meter Reading Online: PNG कनेक्शन का इस्तेमाल जितना सुरक्षित और सुविधाजनक है, बिलिंग में कोई गड़बड़ी न हो इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप भी PNG कनेक्शन लिए हैं और लगता है कि आपका बिल गलत आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे मिनटों में खुद से ही बिल जनरेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:47 AM IST
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PNG Bill ज्यादा तो नहीं आने लगा? अब घर बैठे खुद जेनरेट करें अपना गैस बिल, ये रहा आसान तरीका

PNG Self Billing Process: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया के कई देशों में LPG और पेट्रोल सप्लाई में कमी आई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. भारत में भी LPG सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता है, और बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने भी लोगों से गैस सिलेंडर की जगह PNG अपनाने की अपील की है. PNG जो न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है बल्कि लंबे समय में किफायती भी साबित होता है. PNG की सबसे अच्छी बात यह है कि इमसें आप बिजली की तरह ही इस्तेमाल करने के बाद महीने में बिल जमा करते हैं. लेकिन इस बदलाव में बिल में किसी तरह की गड़बड़ भी हो सकती है. इसलिए यह जरूरी है कि आप महीने की आखिरी तारीख को या नए महीने की पहली तारीख को बिल जरूर बना लेना चाहिए. अच्छी बात यह है कि आप खुद से ही PNG बिल बना सकते हैं. इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है. आइए समझते हैं... 

अगर आप PNG कनेक्शन लिए हैं तो आप को शक है कि आपका PNG बिल इस्तेमाल से ज्यादा आ रहा है तो आप खुद से ही बिल जनरेट कर सकते हैं. सेल्फ बिलिंग फीचर की सहायता से आप खुद अपने PNG मीटर की रीडिंग ले सकते हैं और खुद ही बिल जेनरेट कर सकते हैं. इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचती है.

गैस सिलेंडर की तुलना में PNG कनेक्शन ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है. PNG कनेक्शन से जुड़े ज्यादातर काम आप घर बैठे ऐप के माध्यम से ही कर सकते हैं. ऐप की सहायता से ही आप सेल्फ बिलिंग भी कर सकते हैं. आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स को पूरा करना होता है और आपका बिल जनरेट होकर सामने आ जाता है.

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ऐप पर बनाना होगा अकाउंट

सेल्फ बिलिंग का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गैस सप्लाई देने वाली कंपनी के ऐप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से या प्ले स्टोर से ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और अपनी कस्टमर आईडी डालकर अपना अकाउंट बना लें. इसके बाद आप आसानी से सेल्फ बिलिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ये है पूरा प्रोसेस

ऐप में  लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा.
यहां आपको सेल्फ बिलिंग का टैब दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देता तो आप सर्च भी कर सकते हैं.
सेल्फ बिलिंग के टैब पर क्लिक करें.
अब अपनी कस्टमर आईडी लिखें.
इसके बाद आपको ऐप में मीटर की रीडिंग लिखनी होगी.
और फिर आपसे मीटर की एक इमेज अपलोड करने के लिए बोला जाएगा. 
इसके बाद सेल्फ रीडिंग को सबमिट कर दें.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर आपका 'बाबू' कब रहता है ऑनलाइन? बिना चैट खोले चल जाएगा पता, ये रही डिटेल)

जब आप सेल्फ बिलिंग के प्रोसेस को पूरा कर लेंगे तो एक से दो दिन के भीतर आपका बिल जनरेट हो जाएगा. यह बिल उसी रीडिंग के आधार पर बना होगा जो आपने सेल्फ बिलिंग के दौरान सबमिट की होगी. इसके बाद आप बिल पेमेंट कर सकेंगे.

( ये भी पढ़ेंः Jio लाया 31 दिन वाला सबसे सस्ता Plan, फायदे जानकर उतर जाएगा Airtel यूजर्स का चेहरा)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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