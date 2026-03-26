UP से महाराष्ट्र तक... हर राज्य के लिए है अलग PNG App; जानें आपके शहर में कौन सी कंपनी देगी गैस?

PNG Gas Apps in India: अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध ने वैश्विक स्तर पर फ्यूल सप्लाई को संकट में डाल दिया है. इसका सीधा असर अब भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिल रहा है. अगर ऐसा ही युद्ध चलता रहा और स्थिति सामान्य न हुई तो आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ सकती है. इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार PNG को तेजी से प्रमोट कर रही है. राहत की बात यह है कि अब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे.
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PNG Gas Apps in India: मिडिल ईस्ट में धधकती आग का असर अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में फ्यूल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर अब आपकी रसोई तक भी पहुंचने लगा है. एलपीजी की बढ़ती मांग और और भविष्य में होने वाली किल्लत को देखते हुए सरकार अब PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को प्रमोट कर रही है. राहत की बात यह है कि अब आपको नया गैस कनेक्शन लेने के लिए किसी भी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे ही मिनटों में अपने स्मार्टफोन से नया पीएनजी कनेक्शन बुक कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम यह समझेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन और ऐप के जोरिए PNG कनेक्शन ले सकते हैं और इसका रीचार्ज कैसे होता है.
सरकार अब यह साफ कर चुकी है कि जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है वहां तीन महीने बाद LPG सप्लाई पर रोक लगेगी, लेकिन रोक लगाने से पहले सरकार कस्टमर के पास जानकारी भेजेगी. PNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर आपके इलाके में PNG है तो कनेक्शन कैसे लें और कौन से ऐप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस काम को आसान बनाते हैं.
ये रही आपके इलाके के PNG के ऐप की लिस्ट
GAIL Gas
SAHAJ ऐप
PNG MITRA / GAIL PNG GAIL के जिन GA में लाइसेंस हैं. जैसे UP, MP, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और भी दूसरे राज्य.
Indraprastha Gas Limited
IGL Connect ऐप
दिल्ली NCR, UP के कुछ हिस्से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा के कुछ हिस्से गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल आदि.
IndianOil- IOAGPL
IndianOil PNG ऐप
इंडियनऑयल और IOAGPL के CGD नेटवर्क वाले GA – करीब 21 राज्यों-UT में, जैसे केरल, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि.
Adani Total Gas Ltd
My AdaniGas ऐप
गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ आदि में वो शहर/GA जहां ATGL के पास सिटी गैस लाइसेंस हैं.
Mahanagar Gas Ltd
MGL Consumer ऐप
महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़
Gujarat Gas Ltd
Gujarat Gas App
गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि
Haryana City Gas
HCG Connect ऐप
हरियाणा के कुछ GA, जैसे गुरुग्राम, रेवाड़ी व अन्य जिले जहां हरियाणा सिटी गैस को PNGRB ने CGD लाइसेंस दिया है.
NEGDCL
NEGDCL ऐप
नॉर्थ‑ईस्ट इंडिया के वे शहर-GA जहां NEGDCL PNG सप्लाई करती है.
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या PNG अलग प्रकार की गैस है? तो इसका जवाब है नहीं. PNG कोई अलग तरह की गैस नहीं है, बल्कि यह वही नेचुरल गैस है जो पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके किचन तक पहुंचती है. PNG कस्टमर को यह फायदा होता है कि सिलेंडर बुक करने, इंतजार करने या खत्म होने की चिंता नहीं होती है. गैस हर समय मिलती रहती है और बिल भी इस्तेमाल के बाद आता है.
वेबसाइट से भी कर सकते हैं नए कनेक्शन के लिए अप्लाई
अगर आप PNG कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ऐप के साथ वेबसाइट से भी कनेक्शन की बुकिंग कर सकते हैं. यह प्रोसेस भी काफी आसान है. आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी. बस यह देखना होता है कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी सर्विस दे रही है.
आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस हो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नया PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी देनी होगी. इसके बाद आधार या किसी एड्रेस प्रूफ के जरिए आपकी पहचान वेरिफाई की जाती है और आवेदन सबमिट हो जाता है. कई जगहों पर यह पूरा प्रोसेस e-KYC के माध्यम से मात्र कुछ ही मिनट में पूरा कर दिया जाता है.
ऐप के जरिए कर सकते हैं मॉनिटर
अब बात करते हैं ऐप्स की, क्योंकि यहीं से असली सर्विस शुरू होती है. IGL, Adani Gas, GAIL Gas जैसी कंपनियों के अपने मोबाइल ऐप्स होते हैं, जहां से आप न सिर्फ नया कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं.
आज के डिजिटल युग में जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो आप PNG खर्च का बिल और ऐप से घर बैठे पेमेंट भी कर सकते हैं. इसमें ट्रांसपेरेंसी भी पूरी रहती है. एक बार जब आपका ऐप्लिकेशन ऐक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कंपनी खुद आपके घर आकर पाइपलाइन कनेक्शन कर जाती है. साथ ही एक गैस मीटर लगाती है जिससे आपके किचन के स्टोव को PNG के हिसाब से सेट किया जाता है. इसके बाद आप सीधे पाइप से आने वाली गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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PNG को और भी ज्यादा खास बनाती हैं इसके साथ मिलने वाली सर्विस. इसके फायदे की बात की जाए तो आप हर समय यानी 24 घंटे गैस सप्लाई पाते हैं. सिलेंडर खत्म होने गैस बुकिंग जैसी समस्या नहीं होती है. इन सब के साथ ही यह सिस्टम ज्यादा सेफ माना जाता है. वहीं कई घरों में तो इसका इस्तेमाल गीजर और हीटिंग के लिए भी किया जा रहा है. यानी एक ही कनेक्शन से घर के कई काम पूरे किए जाते हैं. धीरे-धीरे अब PNG भविष्य की कुकिंग टेक्नोलॉजी बनती जा रही है. ऐप्स और ऑनलाइन सिस्टम आने के कारण कनेक्शन से लेकर बिल जमा करना सबकुछ आसान हो गया है. आप घर बैठे सारा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.
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