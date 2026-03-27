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Hindi NewsटेकPNG Connection: पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेने की है प्लानिंग? तो इंस्टॉलेशन से पहले इन 4 बातों का रखें खास ख्याल

PNG Connection: पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेने की है प्लानिंग? तो इंस्टॉलेशन से पहले इन 4 बातों का रखें खास ख्याल

PNG Connection Guide: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट की घंटी बजा दी है! मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है, जिसका असर भारत में LPG सिलेंडरों पर भी देखने को मिल सकता है. इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों के से PNG अपनाने की सलाह दी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:36 AM IST
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PNG Connection Guide
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PNG Connection Guide: मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने दुनियाभर में ऊर्जा संकट की आहट तेज कर दी है. इस युद्ध के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है जिसका असर अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच रहा है. दुनिया भर में LPG की बढ़ती कीमतों और सप्लाई ने लोगों को सुरक्षित और सस्ते विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है. इसी बीच सरकार ने भी आदेश दिया है कि जिन लोगों के इलाके में PNG यानी कि गैस पाइपलाइन मौजूद है, उनके लिए कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वालों के लिए तीन महीने के बाद सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी.

सरकार के नए फैसले के बाद से ही लोग PNG का कनेक्शन लेने की तैयारी में है. आप घर बैठे भी पीएनजी का कनेक्शन ऑनलाइन भी ले सकते हैं. अगर आप भी ऑनलाइन PNG कनेक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. जैसे चूल्हे के हार्डवेयर में बर्नर नोजल कन्वर्जन से लेकर मीटर की सटीक पोजीशनिंग और पाइपलाइन की सुरक्षित फिटिंग जैसे तकनीकी पहलुओं पर गौर करना.

चूल्हे को PNG के अनुसार अपग्रेड करें

ऑनलाइन PNG कनेक्शन लेने के बाद अगला जरूरी कदम आपके गैस चूल्हे को उसके हिसाब से तैयार करना होता है. दरअसल LPG और PNG गैस के प्रेशर एक समान नहीं होता है. LPG ज्यादा प्रेशर पर गैस छोड़ता है तो वहीं PNG कम प्रेशर पर. यही कारण है कि चूल्हे में लगी नोजल को बदलना जरूरी होता है जिससे गैस का फ्लो सही बना रहे. यह काम आप कंपनी के टेक्नीशियन से आसानी से करवा सकते हैं. सही अपग्रेड के बाद ही चूल्हे की फ्लेम ठीक से काम करती है और खाना बनान में कोई समस्या नहीं आती है.

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सुरक्षा के लिए गैस लीक डिटेक्टर लगाएं

PNG और LPG दोनों गैस में कोई अंतर नहीं होता है लेकिन इनके व्यवहार में बड़ा अंतर होता है. LPG गैस भारी होने की वजह से लीक होने पर नीचे  की तरफ बैठ जाती है तो वहीं PNG गैस हल्की होती है और ऊपर की ओर भागती है. यही कारण है कि सुरक्षा के लिए छत के पास गैस लीक डिटेक्टर लगाना बहुत जरूर माना जाता है. यह डिवाइस गैस का रिसाव होते ही तुरंत अलर्ट दे देता है, स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन भेजता है और साथ ही तेज आवाज में अलार्म बजाकर आसपास के लोगों को भी सावधान कर देता है.​ 

फोन में डाउनलोड कर लें ऐप

आप जिस कंपनी से PNG कनेक्शन ले रहा हैं उसका ऑफिशियली ऐप जरूर डाउनलोड कर लें. आपको ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा. ऐप की जरूरत आपको बिल से लेकर कई कामों के लिए पड़ने वाली है. किसी सवाल का जवाब चाहिए या किसी काम के लिए कर्मचारी को घर पर बुलाना हो आप ऐप के जरिए ही कर सकते हैं.
ये भी पढे़ंः UP से महाराष्ट्र तक... हर राज्य के लिए है अलग PNG App; आपके शहर में कौन सी कंपनी...)

पाइपलाइन और मीटर की सही जगह पहले तय करें

ऑनलाइन PNG कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद यह जरूरी है कि आप पहले से तय कर लें कि गैस पाइपलाइन किस रास्ते से होकर जाएगी और मीटर कहां लगाया जाएगा. कई लोग चाहते हैं कि पाइपलाइन दीवारों पर नजर न आए ऐसे में आप पहले ही कोई दूसरा विकल्प तलाश सकते हैं. साथ ही किचन में मीटर की सही लोकेशन भी पहले तय कर लें. ध्यान रखें, एक बार मीटर लगने के बाद उसकी जगह बदलवाने पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है.

(ये भी पढ़ेंः PNG Connection FAQ: कनेक्शन लेने में कितना आएगा खर्च? लगने में कितना टाइम लगेगा?)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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