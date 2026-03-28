PNG FAQ: कहां से आपके घर तक पहुंची है पाइप वाली गैस? कभी खत्म हो सकती है? जानिए सबकुछ

Where Does Your PNG Gas Come From?: सरकार अब लोगों को Piped Natural Gas (PNG) की तरफ शिफ्ट करने पर जोर दे रही है. भारत LNG (Liquefied Natural Gas) का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक है और देश की करीब आधी गैस जरूरत आयात से पूरी होती है. ऐसे में बाहरी संकट का सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है.

PNG क्या है और कहां से आता है?

PNG यानी पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली गैस, एक लंबे सप्लाई चेन का हिस्सा होती है. यह गैस या तो देश में ही बनती है या फिर विदेशों से LNG के रूप में आती है. भारत में 2023 में करीब 36.4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का घरेलू उत्पादन हुआ, जो कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा पूरा करता है. इसका बड़ा हिस्सा Krishna-Godavari Basin से आता है, जबकि असम और त्रिपुरा के ऑनशोर फील्ड्स भी इसमें योगदान देते हैं. बाकी गैस विदेशों से आती है. LNG को बहुत ठंडा करके टैंकर में लाया जाता है, फिर उसे गैस में बदलकर पाइपलाइन के जरिए घरों और इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है.

सरकार PNG पर क्यों दे रही जोर?

सरकार का PNG पर फोकस कई वजहों से है. सबसे बड़ी वजह है एनर्जी सिक्योरिटी. पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई ज्यादा स्थिर होती है, जबकि LPG सिलेंडर सिस्टम में लॉजिस्टिक दिक्कतें ज्यादा होती हैं. दूसरा, PNG में गैस अलग-अलग सोर्स से आ सकती है- घरेलू और इंटरनेशनल दोनों. इससे किसी एक देश या रूट पर निर्भरता कम होती है. तीसरा, यह ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है. इसी कारण सरकार इसे फ्यूचर के ट्रांजिशन फ्यूल के रूप में देख रही है.

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LPG की जगह PNG अनिवार्य?

सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया है. इसके तहत जहां PNG की सुविधा मौजूद है, वहां अगर लोग तीन महीने में PNG पर शिफ्ट नहीं करते हैं, तो LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है. इसका मकसद लोगों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि उन इलाकों के लिए LPG बचाना है जहां पाइपलाइन की सुविधा अभी नहीं पहुंची है.

क्या PNG भी खत्म हो सकता है?

फिलहाल PNG के खत्म होने का कोई तत्काल खतरा नहीं है. गैस कंपनियां आमतौर पर 15 से 30 दिन का स्टॉक रखती हैं.

इंडस्ट्री और खेती पर असर

इस संकट का असर इंडस्ट्री और खेती पर भी दिख रहा है. कुछ फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की कमी के कारण उत्पादन कम करना पड़ा है. अगर घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता और मांग बढ़ती रहती है, तो आने वाले समय में PNG सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है.