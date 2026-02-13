Advertisement
trendingNow13107948
Hindi Newsटेकदुनिया का सबसे छोटा किलर दिमाग! किसी भी साधारण ड्रोन को खतरनाक मिसाइल बना देगी ये नन्ही सी चिप

दुनिया का सबसे छोटा 'किलर' दिमाग! किसी भी साधारण ड्रोन को 'खतरनाक मिसाइल' बना देगी ये नन्ही सी चिप

इस टेक्नोलॉजी का नाम Raptor Pilot AI Pro है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम किसी भी ड्रोन को एक इंटेलिजेंट और सटीक हथियार में बदल सकता है. यह ऑटोपायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजन-बेस्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रोन बिना इंसानी कंट्रोल के बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे छोटा 'किलर' दिमाग! किसी भी साधारण ड्रोन को 'खतरनाक मिसाइल' बना देगी ये नन्ही सी चिप

ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या वीडियो रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रही है. लंदन की डिफेंस टेक कंपनी London Defence R&D एक ऐसी नई तकनीक विकसित कर रही है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा ऑटोपायलट बताया जा रहा है. इस टेक्नोलॉजी का नाम Raptor Pilot AI Pro है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम किसी भी ड्रोन को एक इंटेलिजेंट और सटीक हथियार में बदल सकता है. यह ऑटोपायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजन-बेस्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रोन बिना इंसानी कंट्रोल के बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है.

fallback

Raptor Pilot AI Pro क्या है और क्यों खास है
Raptor Pilot AI Pro को “यूनिफाइड ऑटोपायलट आर्किटेक्चर” कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि इसमें फ्लाइट कंट्रोल और AI प्रोसेसिंग दोनों एक ही छोटे मॉड्यूल में मौजूद हैं. इस सिस्टम में क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज तक जाती है. यह 30 फ्रेम प्रति सेकेंड की हाई-डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीम के जरिए टारगेट को रियल-टाइम में पहचान और ट्रैक कर सकता है. सिर्फ 100 ग्राम वजन वाला यह सिस्टम 6 से 28 वोल्ट के पावर इनपुट पर काम करता है, जो इसे लगभग हर तरह के ड्रोन के लिए उपयुक्त बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अलग-अलग ड्रोन और मिशन के लिए तैयार
कंपनी के मुताबिक यह ऑटोपायलट अलग-अलग तरह के पेलोड, सेंसर और कंट्रोल नेटवर्क के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है. वायर्ड और वायरलेस दोनों इंटरफेस सपोर्ट होने की वजह से इसे फिक्स्ड-विंग ड्रोन, हाइब्रिड UAV और यहां तक कि लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका प्लेटफॉर्म-एग्नॉस्टिक डिजाइन इसे मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में बेहद लचीला और खतरनाक बनाता है.

सैटेलाइट सिग्नल फेल हों तब भी काम
इस सिस्टम की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कमजोर या बाधित सैटेलाइट सिग्नल के बावजूद काम कर सकता है. इसके सेंसर विजुअल डेटा और इनर्शियल डेटा को मिलाकर ड्रोन की पोजिशन और मूवमेंट को समझते हैं. NextGenDefense की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें STM32F405 कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रोन को सटीक ऊंचाई और दिशा में ऑटोनॉमस तरीके से मूव करने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर ऑटोपायलट सिस्टम है.

आसमान में तेज और स्मार्ट जवाब
Raptor Pilot AI Pro का इस्तेमाल कंपनी के “Baby Raptor” और “Raptor XL” नाम के इंटरसेप्टर ड्रोन में किया जा रहा है. London Defence R&D का कहना है कि जैसे-जैसे हवाई खतरे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे तेज रेस्पॉन्स और ऑटोनॉमस सटीकता मिशन के लिए बेहद जरूरी हो गई है. AI-ड्रिवन ट्रैकिंग और रियल-टाइम गाइडेंस वाले हाई-स्पीड ड्रोन अब यह तय कर रहे हैं कि आसमान की निगरानी और सुरक्षा कैसे की जाएगी.

जंग के मैदान में ड्रोन की बढ़ती भूमिका
आज के आधुनिक युद्धों में ड्रोन सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं. हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध की रणनीति पूरी तरह बदल दी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सुरक्षा संस्था EU Institute for Security Studies ने बताया है कि रूस हर महीने बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन हासिल कर रहा है. वहीं दूसरी ओर US Army ने भी अगले कुछ सालों में लाखों ड्रोन खरीदने की योजना का ऐलान किया है. इससे साफ है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन और AI-आधारित ऑटोपायलट सिस्टम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

RaptorRaptor Pilot AI Proworld's smallest autopilot

Trending news

जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
Bangladesh Elecion 2026
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा