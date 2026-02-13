दुनिया का सबसे छोटा 'किलर' दिमाग! किसी भी साधारण ड्रोन को 'खतरनाक मिसाइल' बना देगी ये नन्ही सी चिप

ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या वीडियो रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रही है. लंदन की डिफेंस टेक कंपनी London Defence R&D एक ऐसी नई तकनीक विकसित कर रही है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा ऑटोपायलट बताया जा रहा है. इस टेक्नोलॉजी का नाम Raptor Pilot AI Pro है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम किसी भी ड्रोन को एक इंटेलिजेंट और सटीक हथियार में बदल सकता है. यह ऑटोपायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजन-बेस्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रोन बिना इंसानी कंट्रोल के बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है.

Raptor Pilot AI Pro क्या है और क्यों खास है

Raptor Pilot AI Pro को “यूनिफाइड ऑटोपायलट आर्किटेक्चर” कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि इसमें फ्लाइट कंट्रोल और AI प्रोसेसिंग दोनों एक ही छोटे मॉड्यूल में मौजूद हैं. इस सिस्टम में क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज तक जाती है. यह 30 फ्रेम प्रति सेकेंड की हाई-डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीम के जरिए टारगेट को रियल-टाइम में पहचान और ट्रैक कर सकता है. सिर्फ 100 ग्राम वजन वाला यह सिस्टम 6 से 28 वोल्ट के पावर इनपुट पर काम करता है, जो इसे लगभग हर तरह के ड्रोन के लिए उपयुक्त बनाता है.

अलग-अलग ड्रोन और मिशन के लिए तैयार

कंपनी के मुताबिक यह ऑटोपायलट अलग-अलग तरह के पेलोड, सेंसर और कंट्रोल नेटवर्क के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है. वायर्ड और वायरलेस दोनों इंटरफेस सपोर्ट होने की वजह से इसे फिक्स्ड-विंग ड्रोन, हाइब्रिड UAV और यहां तक कि लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे सिस्टम्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका प्लेटफॉर्म-एग्नॉस्टिक डिजाइन इसे मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी में बेहद लचीला और खतरनाक बनाता है.

सैटेलाइट सिग्नल फेल हों तब भी काम

इस सिस्टम की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कमजोर या बाधित सैटेलाइट सिग्नल के बावजूद काम कर सकता है. इसके सेंसर विजुअल डेटा और इनर्शियल डेटा को मिलाकर ड्रोन की पोजिशन और मूवमेंट को समझते हैं. NextGenDefense की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें STM32F405 कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रोन को सटीक ऊंचाई और दिशा में ऑटोनॉमस तरीके से मूव करने में मदद करता है. कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर ऑटोपायलट सिस्टम है.

आसमान में तेज और स्मार्ट जवाब

Raptor Pilot AI Pro का इस्तेमाल कंपनी के “Baby Raptor” और “Raptor XL” नाम के इंटरसेप्टर ड्रोन में किया जा रहा है. London Defence R&D का कहना है कि जैसे-जैसे हवाई खतरे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे तेज रेस्पॉन्स और ऑटोनॉमस सटीकता मिशन के लिए बेहद जरूरी हो गई है. AI-ड्रिवन ट्रैकिंग और रियल-टाइम गाइडेंस वाले हाई-स्पीड ड्रोन अब यह तय कर रहे हैं कि आसमान की निगरानी और सुरक्षा कैसे की जाएगी.

जंग के मैदान में ड्रोन की बढ़ती भूमिका

आज के आधुनिक युद्धों में ड्रोन सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं. हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी ने युद्ध की रणनीति पूरी तरह बदल दी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की सुरक्षा संस्था EU Institute for Security Studies ने बताया है कि रूस हर महीने बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन हासिल कर रहा है. वहीं दूसरी ओर US Army ने भी अगले कुछ सालों में लाखों ड्रोन खरीदने की योजना का ऐलान किया है. इससे साफ है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन और AI-आधारित ऑटोपायलट सिस्टम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं.